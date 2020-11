CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind mehr als 10.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 10.824 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es knapp 17.000 Neuinfektionen gewesen.

- Die für März geplanten Regionalwahlen in Frankreich sollen wegen der Corona-Krise um drei Monate verschoben werden. Die Regierung werde in den kommenden Wochen einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen, teilte Premierminister Jean Castex am Freitag mit.

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier warnt vor zu frühen Lockerungen in der Corona-Kise. "Zur Zwischenbilanz gehört auch, dass die Infektionszahlen nach wie vor viel zu hoch sind. Sehr viel höher sogar als vor zwei Wochen", sagt der CDU-Politiker der Bild am Sonntag. Altmaier rechnet deshalb mit Einschränkungen noch weit über den Dezember hinaus.

- Wegen der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen verhängt Österreich erneut einen harten Lockdown und schließt Geschäfte und Schulen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz kündigte am Samstag umfassende Ausgangsbeschränkungen an, die ab Dienstag rund um die Uhr gelten sollen. Kurz hat zudem Corona-Massentests ab Anfang Dezember angekündigt.

- Die SPD hat eine Einigung der Regierungskoalition auf Nachbesserungen an der geplanten Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes bestätigt.

- Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen hat die italienische Regierung auch die Toskana und Kampanien als "rote Zonen" eingestuft. Insgesamt sind inzwischen rund 26 der 60 Millionen Einwohner Italiens von den strikten Maßnahmen betroffen.

- In Australien sind nach erfolgreicher Eindämmung erneut Corona-Fälle aufgetreten: In der Metropole Adelaide im Süden des Landes haben die Behörden in Verbindung mit einem Quarantäne-Hotel am Montag mindestens 17 Virusfälle bestätigt. Es handelt sich um die größte seit April gemeldete Fallzahl in der Region.

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Höchststände bei den täglich gemeldeten Corona-Infektionen verzeichnet. Am Samstag wurden weltweit 660.905 Neuinfektionen registriert, wie aus der WHO-Statistik zur Verbreitung des Coronavirus hervorgeht.

BREXIT

Kurz vor neuen Verhandlungen mit der EU über ein Handelsabkommen hat die britische Regierung ihre harte Haltung bekräftigt. London werde seine Haltung nicht "ändern", erklärte der britische Verhandlungsführer David Frost am Sonntag. "Wir arbeiten an einem Deal", schrieb Frost kurz vor seiner Ankunft in Brüssel im Onlinedienst Twitter.

US-WAHL

- Der US-Demokrat Joe Biden hat die Präsidentschaftswahl nach Angaben großer Fernsehsender mit einer klaren Mehrheit von 306 Wahlleuten gewonnen. Die Sender CNN und ABC riefen Biden am Freitag zum Gewinner im umkämpften Bundesstaat Georgia mit seinen 16 Wahlleuten aus. Zugleich erklärten die Fernsehsender Präsident Donald Trump zum Sieger im ebenfalls umkämpften North Carolina mit 15 Wahlleuten. Damit sind die Rennen in allen Bundesstaaten entschieden und der Amtsinhaber kommt auf insgesamt 232 Wahlleute. Für einen Sieg braucht ein Kandidat mindestens 270 der insgesamt 538 Wahlmänner und Wahlfrauen, die landesweit vergeben werden. Biden hatte die Schwelle bereits am Samstag mit seinem Sieg im Schlüsselstaat Pennsylvania überschritten. Die großen Sender hatten ihn daraufhin zum Sieger der Wahl vom 3. November ausgerufen.

- Der abgewählte US-Präsident Donald Trump hat seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl am 3. November nur scheinbar eingestanden. Nur knapp eine Stunde, nachdem er seinen Gegenkandidaten Joe Biden mit dem Tweet "Er hat gewonnen, weil die Wahl manipuliert war", am Sonntagmorgen als Sieger bezeichnete, folgte auf Twitter ein Widerruf. "Er hat nur in den Augen der FAKE-NEWS-MEDIEN gewonnen. Ich räume NICHTS ein!", schrieb Trump. Und: "WIR WERDEN GEWINNEN!"

KONJUNKTUR CHINA

Die Industrieproduktion hat ihr Tempo im Oktober gesteigert. Sie legte um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten im Konsens des Wall Street Journals mit einem Anstieg um 6,5 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal stieg sie um 0,8 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal mit dem höchsten Tempo seit mindestens 40 Jahren gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte im Zeitraum von Juli bis September um 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im zweiten Quartal war die Wirtschaft aufgrund der Corona-Krise mit Rekordtempo geschrumpft.

TÜRKEI / ZYPERN

Bei einem umstrittenen Besuch auf Zypern hat der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan eine dauerhafte Zwei-Staaten-Lösung für die Insel gefordert.

EU-HAUSHALT

Trotz der Veto-Drohungen Polens und Ungarns hat der deutsche EU-Vorsitz für Montag Abstimmungen der Mitgliedstaaten über das europäische Haushaltspaket für die kommenden Jahre angesetzt. Dies geht aus der am Freitagabend veröffentlichten Tagesordnung der Sitzung der EU-Botschafter hervor.

PERU

Angesichts massiver Proteste ist der peruanische Übergangspräsident Manuel Merino nach nur fünf Tagen im Amt zurückgetreten. Er gebe den Posten des Staatschefs auf, sagte Merino am Sonntag in einer Fernsehansprache.

GRAND CITY PROPERTIES

Der Immobilienkonzern hat sein Geschäft in den neun Monaten von Januar bis September stabil gehalten. Der operative Gewinn fiel etwas höher aus als im Vorjahreszeitraum, während der Nettogewinn leicht nachgab. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern. Es wurden für die ersten neun Monate folgende Eckdaten bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

9MON 9M20 ggVj 9M19

Miet- u. Betriebseinnahmen 401 -4% 418

EBITDA bereinigt 223 +1% 220

Ergebnis nach Steuern 342 -6% 365

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,68 -7% 1,80

FFO I je Aktie 0,96 -- 0,96

FFO I 161,6 +1% 159,8

THYSSENKRUPP

sondiert Staatshilfen für sein notleidendes Stahlgeschäft, kann sich aber auch einen anderen Ausweg vorstellen. "Wir sind aktuell in Gesprächen mit der Bundesregierung und der Landesregierung. Aber wir haben bisher keine Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beantragt", sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Konzern legt in der kommende Woche seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Es sei mit einem "ganz fürchterlichen Free Cashflow" zu rechnen, sagte Merz.

ENCAVIS

Der Wind- und Solarparkbetreiber hat in den ersten neun Monaten wegen seines wachsenden Portfolios an Erzeugungskapazitäten mehr umgesetzt. Der operative Gewinn war unterdessen unter anderem wegen Basiseffekten etwas niedriger. Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte der SDAX-Konzern.

AKASOL

hat im dritten Quartal 2020 die angekündigte Belebung des Geschäfts verzeichnet. Gegenüber dem im ersten Halbjahr erreichten Umsatz von 18,2 Millionen Euro erzielte das Unternehmen allein im dritten Quartal einen Umsatz von 22,3 Millionen Euro, wie der Batteriehersteller mitteilte.

BIONTECH

Der Mitgründer des Impfstoffentwicklers Biontech, Ugur Sahin, rechnet mit einer Rückkehr zur Normalität bis Winter 2021. Dafür sei es aber "absolut essentiell", eine hohe Impfquote gegen das Coronavirus vor dem Herbst zu erreichen, sagte er am Sonntag dem britischen Fernsehsender BBC.

HSBC

Die noch verbliebenen Aktionäre der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG sollen im Rahmen des geplanten Squeeze-outs mit 69,08 Euro je Stückaktie abgefunden werden - das sind 1,15 Euro mehr als vor gut einem Monat zunächst angekündigt.

WIRECARD

Die Fondsgesellschaft DWS wird in der kommenden Woche Strafanzeige gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, gegen den flüchtigen Ex-Finanzchef Jan Marsalek sowie weitere Verantwortliche erstatten.

BBVA

Die spanische Bank steht offenbar kurz vor dem Verkauf ihres US-Geschäfts. Das Kreditinstitut führe derzeit Gespräche mit PNC Financial Services Group über einen Verkauf für mehr als 11 Milliarden US-Dollar, sagten mit den Vorgängen vertrauten Personen.

GOOGLE

will auf dem Markt der Cloud-Infrastrukturanbieter für den deutschen Finanzsektor führend werden. "Wir wollen die Nummer 1 werden für den deutschen Bankenmarkt, und ich glaube, dabei sind wir auf einem ganz guten Weg", sagte Joachim Wuest, Head of Financial Services von Google Cloud Germany, der Börsen-Zeitung. Nach der Deutschen Börse und der Commerzbank hat der US-Techkonzern im Sommer auch Finanz Informatik Technology Services sowie die Deutsche Bank als Kunden gewonnen.

TESLA

Tesla-Chef Elon Musk ist nach eigenen Angaben positiv auf Covid-19 getestet worden. Musk hat das vom Coronavirus ausgehende Risiko mehrfach seit Beginn der Pandemie heruntergespielt.

WALMART

gibt die Kontrolle über die japanische Supermarktkette Seiyu nach 18 Jahren ab. Wie der Konzern mitteilte, verkauft er einen Mehrheitsanteil in einer Transaktion, die Seiyu mit umgerechnet 1,4 Milliarden Euro bewertet.

