Das Öl war erneut klarer Profiteur der Nachrichtenlage. Baldige Impfmöglichkeiten sprächen für eine Normalisierung des Lebens und damit steigenden Energieverbrauch, so die Spekulation. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte um 3,1 Prozent zu auf 41,36 Dollar. Im asiatischen Handel bauen die Ölpreise ihr Plus noch leicht aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.887,73 1.888,50 -0,0% -0,78 +24,4%

Silber (Spot) 24,65 24,83 -0,7% -0,18 +38,1%

Platin (Spot) 924,43 930,00 -0,6% -5,58 -4,2%

Kupfer-Future 3,22 3,22 +0,1% +0,00 +14,1%

Der Goldpreis geriet mit der Moderna-Impfstoffnachricht kurz unter Druck, ging aber letztlich praktisch unverändert aus dem Tag.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen sowie 267 Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 14.419 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es mehr als 10.000 Neuinfektionen gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete das RKI jedoch einen Rückgang der Ansteckungzahlen.

- Das saarländische Oberverwaltungsgericht hat das Betriebsverbot für Kosmetikstudios und Massage-Praxen im Saarland gekippt. Das Gericht gab Eilanträgen von Betreibern statt. Die Richter entschieden mit Blick auf den Betrieb von Friseursalons sowie Tattoo- und Piercingstudios, die Vorgabe stelle voraussichtlich eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung gegenüber anderen "körpernahen Dienstleistern" dar.

- Die EU hat weitere Lieferverträge mit Pharmakonzernen für künftige Impfstoffe gegen das neuartige Coronavirus angekündigt, so mit Curevac über bis zu 405 Millionen Impfstoffdosen. Mit dem US-Unternehmen Moderna seien zudem entsprechende Vorabgespräche abgeschlossen, hieß es.

US-WAHL

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat Amtsinhaber Donald Trump erneut eindringlich aufgerufen, eine Übergabe der Regierungsgeschäfte einzuleiten. "Es könnten mehr Menschen sterben, wenn wir uns nicht koordinieren", sagte Biden am Montag in seiner Heimatstadt Wilmington mit Blick auf die Corona-Pandemie. So müsse bereits jetzt geplant werden, wie ein künftiger Impfstoff gegen das Coronavirus verteilt werde.

EU

Nach dem Veto Ungarns und Polens gegen den EU-Haushalt beraten die Europaminister der Mitgliedstaaten am Dienstag über das weitere Vorgehen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft informiert bei einer Video-Konferenz über die Lage bei dem billionenschweren Finanzpaket, zu dem auch der Hilfsfonds gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gehört. Ungarn und Polen hatten am Montag den weiteren Zustimmungsprozess blockiert, weil sie gegen eine Vereinbarung zur Streichung von EU-Geldern bei Rechtsstaatsverstößen sind.

S&P-500 / TESLA

Die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla wird mit Handelsbeginn am 21. Dezember in den S&P-500 aufgenommen. Dies teilte der Börsenbetreiber S&P Dow Jones Indices am Montag nach Handelsende mit. Wer im Gegenzug seinen Platz in dem Index räumen muss, steht jedoch noch nicht fest.

STROMVERSORGUNG DEUTSCHLAND

Der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW hat sich bei einer öffentlichen Anhörung im Bundestag für den Bau einer dritten Stromautobahn zum Transport von Windstrom aus Norddeutschland in den Süden stark gemacht. Das sei die minimalinvasivste und kosteneffizienteste Lösung.

USA

Die Regierung des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump will bei geplanten umstrittenen Erdölbohrungen in einem Naturschutzgebiet in Alaska Fakten schaffen. Das Innenministerium rief Unternehmen am Montag auf, ihr Interesse an Bohrungen in bestimmten Landparzellen im Arctic National Wildlife Refuge anzumelden. Der Schritt erfolgt rund zwei Monate vor dem Amtsantritt des neugewählten Präsidenten Joe Biden, der gegen Erdöl- und Erdgasbohrungen in der Region ist.

DEMIRE

hat nach einer robusten Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten die Prognose für das Gesamtjahr 2020 bekräftigt. Die Mieterträge legten im Zeitraum Januar bis September im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 9,5 Prozent auf 65,8 Millionen Euro zu, wie das Immobilienunternehmen mitteilte. Die Funds from Operations (FFO I - nach Steuern, vor Minderheiten) kletterten um 23,1 Prozent auf 30,1 Millionen Euro.

HAPAG-LLOYD

will einen Teil der 2024 fälligen Anleihe im Volumen von insgesamt 450 Millionen Euro vorzeitig zurückzahlen.

HOCHTIEF

Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen Großauftrag an Land gezogen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat die Cimic-Gesellschaft CPB Contractors den Zuschlag für eine militärische Trainingseinrichtung im Norden des australischen Bundesstaats Queensland bekommen. Das gesamte Auftragsvolumen beläuft sich auf 800 Millionen australische Dollar, umgerechnet knapp 500 Millionen Euro.

BBVA / SABADELL

Die beiden spanischen Banken verhandeln eigenen Angaben zufolge über einen Zusammenschluss. Beide Institute haben demnach externe Berater engagiert und den Einblick in die Bücher des jeweils anderen ermöglicht, heißt es.

BOUYGUES / ALSTOM

Bouygues will 16,2 Millionen Alstom-Vorzugszeichnungsrechte verkaufen.

SANTANDER / WIRECARD

Santander hat zugestimmt, eine Reihe spezialisierter technologischer Vermögenswerte in Europa aus dem Händler-Bezahlgeschäft der insolventen Wirecard zu erwerben. Dadurch soll die Expansion von Getnet, dem Technologieunternehmen für Zahlungs- und E-Commerce-Produkte und -Dienstleistungen von Santander, in Europa beschleunigt werden.

AIRBNB

Mit dem Ferienwohnungsvermittler Airbnb zieht es einen weiteren bekannten Namen trotz Corona-Krise an die Börse. Die Airbnb Inc hat am Montag den IPO-Antrag öffentlich gemacht. Daraus geht hervor, dass das Unternehmen dank Kostensenkungen im dritten Quartal einen Gewinn erzielt hat.

