Der Dollar tendierte leichter, der Dollar-Index gab um gut 0,2 Prozent nach. UBS Global Wealth Management rechnet in den kommenden Jahren mit einem niedrigeren Dollar, weil die US-Notenbank die Leitzinsen für längere Zeit niedrig halten dürfte. Der US-Zinsvorteil werde nicht erhalten bleiben. Daneben dürfte der Dollar auch unter Druck kommen, weil er als sicherer Hafen weniger gesucht werde im Zuge einer globalen Konjunkturerholung.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,28 41,43 -0,4% -0,15 -26,9%

Brent/ICE 43,72 43,75 -0,1% -0,03 -28,8%

Die Ölpreise zeigten sich nach der Vortagesstärke wenig verändert. Die Anleger warteten zwar auf den Ausgang des Treffens der Opec+. Eine Mitteilung, wie es im nächsten Jahr mit den Förderkürzungen weitergehen soll, blieb aber aus. Die Sorte WTI war zuletzt 0,2 Prozent teurer und kostete 41,40 Dollar. Die Öl-Vorratsdaten des US-Branchenverbands API bewegten im Spätandel zunächst nicht stärker.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.879,30 1.879,10 +0,0% +0,20 +23,9%

Silber (Spot) 24,44 24,55 -0,4% -0,11 +36,9%

Platin (Spot) 929,63 931,55 -0,2% -1,93 -3,7%

Kupfer-Future 3,21 3,20 +0,5% +0,02 +13,7%

Der Goldpreis gab leicht nach, nachdem er die meiste Zeit des Tages seitwärts gelaufen war.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind mehr als 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb eines Tages verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 17.561 neue Ansteckungsfälle innerhalb eines Tages erfasst. Am Vortag waren es mehr als 14.000 Neuinfektionen gewesen. Im Vergleich zur Vorwoche verzeichnete das RKI jedoch einen leichten Rückgang der Ansteckungzahlen.

- Frankreich hat am Dienstag die Schwelle von zwei Millionen Corona-Infektionen überschritten. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass sich seit dem Beginn der Pandemie 2.036.755 Menschen mit dem neuartigen Virus angesteckt hätten. Allein innerhalb der vergangenen 24 Stunden seien mehr als 45.500 neue Fälle hinzugekommen.

- Nach einem erneuten Auftreten von Corona-Fällen in der australischen Metropole Adelaide hat der Bundesstaat South Australia am Mittwoch einen sechstägigen Lockdown für seine fast zwei Millionen Einwohner angekündigt.

US-WAHL

Zwei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl hat der abgewählte Amtsinhaber Donald Trump den Chef der Cybersicherheitsbehörde CISA gefeuert, nachdem dieser den Behauptungen des Präsidenten über Wahlbetrug widersprochen hatte.

GELDPOLITIK EZB I

Die EZB wird sich laut Präsidentin Christine Lagarde bei der Rekalibrierung ihrer Geldpolitik im Dezember von der Erwartung leiten lassen, dass die Corona-Pandemie die Wirtschaft bis weit ins nächste Jahr beeinträchtigen werden dürfte.

GELDPOLITIK EZB II

Geld- und Fiskalpolitik könne nach Aussage von EZB-Direktorin Isabel Schnabel nur gemeinsam effektiv sein. In einem Interview mit CNBC sagte Schnabel auf die Frage nach den wichtigsten Erkenntnissen des jüngsten geldpolitischen EZB-Forums: "Eine der wichtigen Botschaften ist, dass das Leben für die Wirtschaftspolitik, die Geld- und Fiskalpolitik umfasst, schwerer geworden ist." Es sehe so aus, als ob sie gemeinsam handeln müssten. Mit Blick auf die im Dezember zu beschließenden geldpolitischen Maßnahmen sagte sie: "Es gibt Gründe, warum wir die Zinsen in der Vergangenheit nicht gesenkt haben und nun müssen wir überprüfen, ob diese Gründe immer noch vorliegen."

BANK OF JAPAN

Die japanische Zentralbank will derzeit weiterhin börsengehandelte Indexfonds (ETFs) kaufen, um die Märkte inmitten der Covid-19-Pandemie stabil zu halten. "Wir müssen verhindern, dass eine Marktinstabilität zu einer Verschlechterung des Vertrauens bei Unternehmen und privaten Haushalten führt", sagte Haruhiko Kuroda, Chef der Bank of Japan (BoJ) vor einem Parlamentsausschuss.

US-NOTENBANK

Für den Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, ist die zunehmende Ausbreitung des Corona-Virus ein erhebliches Risiko hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten. Es sei noch zu früh, die Auswirkungen möglicher Impfstoffe auf den Wirtschaftsausblick vorauszusagen, so der Fed-Chef.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Exporte haben im Oktober fast wieder das Niveau von vor der Corona-Krise erreicht. Die Ausfuhren sanken um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat nach einem Rückgang von 4,9 Prozent im September, wie das Finanzministerium mitteilte. Ökonomen hatten im Factset-Konsens für Oktober mit einem Minus von 4,8 Prozent gerechnet. Die japanische Wirtschaft profitierte von einer stärkeren Nachfrage aus allen Regionen außer Europa.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,2 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,3 Millionen Barrel nach minus 3,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,3 Millionen Barrel.

DEUTSCHE BÖRSE

verstärkt sich im Geschäft um Governance-Lösungen und Analytik und kauft für rund 1,54 Milliarden Euro einen Mehrheitsanteil von 80 Prozent an der Institutional Shareholder Services Inc (ISS). Dem Deal liegt eine Bewertung von 1,925 Milliarden Euro für 100 Prozent von ISS zu Grunde.

SOFTWARE AG

beim Auftragseingang für das Gesamtjahr 2020 zuversichtlicher und bekräftigt die Prognose für ihre um Sondereffekte bereinigte operative Marge. Im Geschäftsbereich DBP (exkl. Cloud & IoT) rechnen die Darmstädter nun mit einem Auftragseingang in einem Korridor von 3 bis 10 Prozent (zuvor 0 bis 10 Prozent). Bei DBP Cloud & IoT sieht die Gesellschaft nun ein Wachstum beim Auftragseingang von 30 bis 50 Prozent (zuvor 20 bis 40 Prozent). Für den Bereich mit der angestammten Datenbanksoftware (A&N) rechnet die Software AG nun mit einem Plus von 5 bis 15 Prozent, nachdem zuvor noch eine Spanne von minus 3 bis plus 3 Prozent genannt wurde. Der Ausblick für die Non-IFRS-EBITA-Marge von 20 bis 22 Prozent bleibt unverändert. Das Unternehmen gab folgenden Eckdaten für das dritte Quartal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET VORLÄUFIG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q20 ggVj BERICHTET* 3Q20 ggVj 3Q19

Umsatz Gesamt 185 -17% 180,5 - 185 193 -14% 224

Umsatz DBP** 91 -16% 90,0 - 91,5 98 -10% 109

Umsatz A&N 47 -24% 46 - 47 48 -23% 62

EBIT 25 -58% 20,4 - 23,9 27 -55% 59

EBITA non-IFRS 33 -51% 28,4 - 31,9 36 -48% 68

Ergebnis nach Steuern non-IFRS 19 -63% -- 25 -51% 51

Ergebnis je Aktie non-IFRS 0,25 -64% -- 0,37 -46% 0,69

-* Das Unternehmen hatte am 21. Oktober vorläufige Eckdaten berichtet.

-** exkl. Cloud & IoT

THYSSSENKRUPP

Dem betagten Grobblechwerk in Duisburg-Hüttenheim droht das Aus. Aktuell sieht es nicht danach aus, dass ein Verkauf gelingen wird, wie die Mitarbeiter der Stahltochter am Dienstag vom Management erfuhren.

GLOBAL FASHION GROUP

Der Modehändler hat seine Kapitalerhöhung abgeschlossen und wie erwartet brutto 120 Millionen Euro eingesammelt. Wie die Gesellschaft mitteilte, sind 16,5 Millionen neue Aktien für je 7,30 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden. Die Finanzmittel sollen in die Liefer-Infrastruktur oder die Verbesserung der Technologie investiert werden.

SAF-HOLLAND

zeigt sich aufgrund einer Erholung des Geschäftsumfelds für das Gesamtjahr zuversichtlicher und rechnet aufgrund der vorläufigen Zahlen für den Oktober nun mit einer bereinigten EBIT-Marge für das Gesamtjahr von 5 bis 6 Prozent, gegenüber zuvor 3 bis 5 Prozent.

SCHAEFFLER

peilt mittelfristig in seinen beiden wichtigsten Sparten teils deutliche Margenzuwächse an, zumindest im Vergleich zum eher schwachen laufenden Jahr. Zudem bekräftigte das Unternehmen im Vorfeld des Kapitalmarkttages am Mittwoch seine Ausschüttungsquote von 30 bis 50 Prozent des bereinigten Nettogewinns. In der Sparte Automotive Technologies soll die bereinigte EBIT-Marge 2025 zwischen 4 und 6 Prozent liegen. Dieses Jahr, das allerdings besonders von den Belastungen aus der Corona-Pandemie geprägt ist, will Schaeffler eine Rendite von 1,0 bis 2,0 Prozent erreichen. In den vergangenen Jahren erzielte Schaeffler hier aber auch Renditen von mehr als 8 Prozent.

AVES ONE

hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9,1 Prozent auf 93,6 Millionen Euro gesteigert. Das EBITDA erreichte 63,2 (Vorjahr: 63,6) Millionen Euro.

VA-Q-TEC

hat die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von 20 Millionen Franken und der Möglichkeit der Erhöhung auf 25 Millionen Franken beschlossen. Der Kupon der Anleihe mit einer festen Laufzeit von fünf Jahren soll 3,25 bis 3,75 Prozent betragen.

WIRECARD

