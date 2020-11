- IMPFSTOFF / CORONA-MITTEL

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geht davon aus, dass noch in diesem Jahr die ersten Bundesbürger in Impfzentren gegen das Corona-Virus immunisiert werden können.

Kurz vor dem Abschluss ist der Liefervertrag über einen Covid-Impfstoff zwischen Moderna und der EU-Kommission. "Noch ist zwar in der Tat nichts unterschrieben, aber wir stehen mit der EU-Kommission kurz vor dem Abschluss", sagte Moderna-Chef Stephane Bancel im Gespräch mit der "Welt am Sonntag".

Die G20-Staaten haben sich für einen weltweiten gerechten Zugang zu künftigen Corona-Impfstoffen ausgesprochen. "Wir haben die Pflicht, uns während dieses Gipfels gemeinsam der Herausforderung zu stellen und unseren Völkern eine starke Botschaft der Hoffnung und der Beruhigung zu übermitteln", sagte der saudiarabische König Salman, Gastgeber des zweitägigen G20-Gipfels.

Die US-Behörden haben dem Biotech-Unternehmen Regeneron eine Notfall-Zulassung für sein Mittel gegen Corona-Infektionen erteilt. Der experimentelle Antikörper-Cocktail REGN-COV2 der US-Firma könne dazu beitragen, einen Krankenhausaufenthalt von Corona-Patienten zu vermeiden, und dadurch das Gesundheitssystem entlasten, erklärte Stephen Hahn von der US-Arzneimittelbehörde FDA am Samstag (Ortszeit).

- EINZELHANDEL

Der deutsche Einzelhandel und der CDU-Wirtschaftsrat fordern im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise eine Freigabe der Sonntagsöffnung. "Auch zur Entzerrung des Weihnachtsgeschäfts sollte der Handel die Möglichkeit bekommen, in der Adventszeit an Sonntagen zu öffnen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, dem Handelsblatt.

SCHULDEN DEUTSCHLAND

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will im nächsten Jahr mehr als 160 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. Bisher waren nur rund 96 Milliarden Euro neue Kredite geplant.

KRANKENVERSICHEUNG DEUTSCHLAND

Der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, erwartet einen massiven Anstieg der Zusatzbeiträge. "2022 wird ein hartes Jahr für Kassen und Mitglieder. Ohne Gegensteuern durch den Staat droht eine Verdoppelung des Zusatzbeitrags", sagte Baas der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Dann werde das Loch im Gesundheitsfonds "weit größer sein als 16 Milliarden Euro, und alle Reserven sind verbraucht".

ÖLFÖRDERUNG USA

In den USA ist die Zahl der aktiven Ölförderstellen in der vergangenen Woche um fünf gesunken auf 231. Damit ging eine achtwöchige Strecke zu Ende, in der jeweils an mehr Plätzen Öl gepumpt wurde. Insgesamt, inkl. Erdgasförderung, wurde an 310 Förderanlagen gearbeitet, zwei weniger als in der Vorwoche. Vor Jahresfrist lag die Zahl noch bei 803.

SÜDAFRIKA

Moody's hat die Bonitätsnote Südafrikas erneut gesenkt, diesmal auf Ba2 von Ba1, und hält gleichzeitig an dem seit dem 1. November 2019 geltenden negativen Ausblick fest.

TOURISMUSBRANCHE / QUARANTÄNEPFLICHT

Das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen hat die Quarantänepflicht für Auslandsrückkehrer aus Corona-Risikogebieten gekippt. Die Richter gaben mit ihrem Eilbeschluss einem Kläger Recht. Der Mann hatte sich Mitte November auf den Balearen aufgehalten und argumentiert, dass das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus dort geringer sei als an seinem Wohnort. Eine zusätzliche Infektionsgefahr durch seine Einreise sei nicht begründet.

LEBENSVERSICHERER DEUTSCHLANF

Trotz der Coronakrise steuern die deutschen Lebensversicherer auf ein gutes Jahr zu. "Ich glaube, die deutschen Lebensversicherer werden mehr als 100 Milliarden Euro an Beiträgen einnehmen können", sagte der Vorstandschef der Allianz Leben, Andreas Wimmer, dem Tagesspiegel (Montagausgabe): "Das wäre das zweitbeste Ergebnis der vergangenen fünf Jahre".

FLUGBRANCHE DEUTSCHLAND

Die Bundesregierung will gemeinsam mit den Ländern und den Luftverkehrsverbänden eine Strategie entwickeln, mit der sich der Luftverkehr zügig wieder erholt. Quarantäneregeln sollen durch Corona-Tests ersetzt werden, berichtet das Handelsblatt mit Bezug auf Regierungskreise. Die Branche solle mit dem Oster-Geschäft wieder Geld verdienen. Kurzfristig plant der Bund mit Hilfen von 1 Milliarde Euro: für den Hauptstadtflughafen BER, die Flughäfen der Länder sowie die Deutsche Flugsicherung.

BMW/TOYOTA

wollen ihre Zusammenarbeit bei Brennstoffzellen deutlich intensivieren und langfristig festigen. Wie die Automobilwoche berichtet, kündigte BMW-Chef Oliver Zipse eine Verlängerung der Kooperation in diesem Bereich an, die 2013 begonnen hatte.

VONOVIA

Der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Wohnungskonzerns Vonovia, Rolf Buch, rechnet nicht mit größeren Mietausfällen im Zuge des zweiten Corona-Lockdowns. "Beim ersten Lockdown hatte sich noch ein Prozent der Mieter wegen möglicher Zahlungsschwierigkeiten gemeldet", so Buch im Interview mit der Zeitung Welt. "Aktuell scheinen die Auswirkungen weniger gravierend, wir haben praktisch keine Anfragen."

HELLOFRESH

verstärkt sein US-Geschäft mit einer Übernahme. Der-Kochboxen-Anbieter kauft Factor75 für bis zu 277 Millionen US-Dollar in bar. Laut Hellofresh ist Factor75 ein führender US-amerikanischer Anbieter von fertig zubereiteten, gesunden und frischen Mahlzeiten.

ZF

Zufrieden mit dem milliardenschweren Zukauf von Wabco ist man bei ZF. Die dadurch gestiegene Verschuldung habe man im Griff. Auch den Trend zur E-Mobilität sieht man nicht als dauerhafte Belastung der Marge, sagte Finanzvorstand Konstantin Sauer im Interview mit der Börsen-Zeitung (BöZ).

PETRO WELT

Nach einem positiven ersten Halbjahr sank der Umsatz im dritten Quartal im Jahresvergleich um 34,8 Prozent. Dadurch ergab sich für die ersten neun Monate ein Umsatzrückgang von 5,2 Prozent. Das EBIT stieg dennoch um 21,5 Prozent auf 17,9 Millionen Euro. Das EBITDA sank dagegen um 6,4 Prozent auf 40,9 Millionen Euro. Wegen der weiterhin rückläufigen Auftragslage senkt Petro Welt die Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr.

TELEFONICA

Standard & Poor's hat die Bonitätsnote BBB- von BBB gesenkt Der Ausblick ist stabil.

ZURICH INSURANCE

hat bestätigt, sich in Gesprächen mit MetLife über den Kauf von deren Schadens-und Unfallgeschäft (P&C business) zu befinden. Dies dürfte über US-Tochter von Zurich, Farmers Group Inc., vor sich gehen. Diverse Medienberichte spekulieren über einen Kaufpreis um 4 Milliarden Dollar.

