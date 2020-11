Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff stützte die Ölpreise. Gestützt wurden die Erdölnotierungen aber auch durch Meldungen über einen Angriff auf ein Verteilzentrum in Saudi-Arabien. Offenbar haben jemenitische Huthi-Rebellen einen Raketenangriff auf die saudische Erdölstation verübt. WTI stieg um 1,5 Prozent auf 43,06 Dollar, für Brent ging es um 2,4 Prozent auf 46,06 Dollar nach oben. Erstmals seit Anfang März kletterte der Brentpreis wieder über die Marke von 46 Dollar.

Nicht gefragt war vor dem Hintergrund zunehmender Impfstoffhoffnungen der "sichere Hafen" Gold. Der Preis für die Feinunze reduzierte sich - auch belastet vom festen Dollar - um 1,8 Prozent auf 1.836 Dollar. Das Edelmetall verbuchte den höchsten Tagesverlust seit Anfang November.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Angesichts der hohen Corona-Infektionsrate will die Regierung in Luxemburg einen Teil-Lockdown bis Mitte Dezember verhängen.

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 13.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 13.554 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Toten in Deutschland stieg nach RKI-Angaben um 249 auf 14.361.

- Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein (CSU), hat vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder über die Corona-Maßnahmen eine Aussetzung von Regeln über Weihnachten verlangt.

- Der britische Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, die in England geltenden strengen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus Anfang Dezember aufzuheben.

- Italien hat die Schwelle von 50.000 Corona-Toten überschritten. Die Gesundheitsbehörden registrierten am Montag 630 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden, wodurch die Gesamtzahl der Toten auf 50.453 stieg.

USA

- Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den erfahrenen Diplomaten Antony Blinken zum Außenminister und den früheren Außenminister John Kerry zu seinem Klima-Beauftragten machen. Das teilte Bidens Übergangsteam am Montag mit. Mit Alejandro Mayorkas soll zudem künftig erstmals ein Hispano-Amerikaner das Heimatschutzministerium leiten, das unter anderem für Einwanderung zuständig ist. Die frühere US-Notenbankchefin Janet Yellen soll Finanzministerin werden, verlautete nach Meldungen aus informierten Kreisen.

- Derweil hat Amtsinhaber Donald Trump drei Wochen nach der US-Präsidentschaftswahl die Übergabe der Regierungsgeschäfte an Wahlsieger Joe Biden auf den Weg gebracht. Obwohl dieser Schritt einem Eingeständnis seiner Wahlniederlage nahekommt, betonte Trump am Montag, dass er seinen Kampf um das Weiße Haus fortsetzen werde. Biden vergab derweil eine Reihe von Schlüsselposten in seinem künftigen Kabinett. Als Außenminister ist der Diplomat Antony Blinken vorgesehen, der frühere Chefdiplomat John Kerry soll Bidens Klima-Beauftragter werden.

- Joe Biden hat sich für eine Stärkung des transatlantischen Verhältnisses ausgesprochen. Biden habe in einem Telefonat mit EU-Kommissionspräsidenten Ursula von der Leyen seinen Willen zur "Vertiefung und Wiederbelebung" der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA bekräftigt, erklärte Bidens Übergangsteam am Montag.

- Der Wahlsieg des US-Demokraten Joe Biden im Bundesstaat Michigan ist offiziell bestätigt worden.

GELDPOLITIK JAPAN

Der Gouverneur der Bank von Japan (BoJ), Haruhiko Kuroda, bekräftige das Versprechen, die ultralockere Geldpolitik im großen Stil beizubehalten, weil die Coronavirus-Pandemie das Inflationsziel von 2 Prozent in weitere Ferne rückt.

AUTOBRANCHE

Die Pläne der EU-Kommission für eine schärfere Euro-Abgasnorm 7 ab 2025 stoßen auf Widerstand der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament. In einem Brief an Kommissionschefin Ursula von der Leyen warnen die konservativen EU-Abgeordneten vor dem Wegfall von bis 400.000 Arbeitsplätzen allein in der deutschen Autoindustrie.

DEUTSCHE BÖRSE

bietet mit "Xetra Trade-at-Close" eine zusätzliche Möglichkeit, deutsche Aktien und ETFs in Europa zum offiziellen Schlusskurs zu handeln. Der Service soll ab dem 24. November für alle Wertpapiere im Xetra-Handel zur Verfügung stehen.

DEUTZ

Die Corona-Krise wirft den Motorenhersteller Deutz bei seiner mittelfristigen Planung zurück. Es sei davon auszugehen, dass die Mittelfristziele für 2022 erst 2023/24 erreicht werden, teilte das SDAX-Unternehmen mit.

SIXT

Der Autovermieter traut sich wieder eine Prognose für das laufende Geschäftsjahr zu. Geprägt von der Pandemie und den damit einhergehenden Kontakt- und Reisebeschränkungen geht die Sixt SE nun von einem Verlust vor Steuern aus. Seine ursprüngliche Prognose für 2020 hatte das SDAX-Unternehmen Anfang August wegen der anhaltenden Unsicherheit zurückgezogen. Sixt erwartet 2020 einen operativen Konzernumsatz von 1,5 Milliarden Euro nach einem vergleichbaren Wert von 2,5 Milliarden im Vorjahr.

BLACKROCK

kauft eigenen Angaben zufolge die Aperio Group LLC für 1,05 Milliarden US-Dollar. Das kalifornische Unternehmen hilft Kunden dabei, auf spezielle Interessen zugeschnittene Portfolios für vermögende Anleger aufzubauen.

