DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1905 +0,10% 1,1892 1,1871 +6,1%

EUR/JPY 124,35 +0,08% 124,26 124,24 +2,0%

EUR/CHF 1,0844 +0,09% 1,0834 1,0828 -0,1%

EUR/GBP 0,8914 +0,14% 0,8902 0,8886 +5,3%

USD/JPY 104,47 -0,01% 104,48 104,65 -4,0%

GBP/USD 1,3354 -0,04% 1,3360 1,3359 +0,8%

USD/CNH 6,5737 -0,03% 6,5755 6,5870 -5,6%

BTC/USD 18.784,75 -1,863 19.141,25 19.410,76 +160,5%

Am Morgen baut der Euro die Dienstagsgewinne noch etwas aus bis auf ein Hoch bei 1,1910.

Am Dienstag gab der Dollar seine Vortagesgewinne wieder ab - der WSJ-Dollarindex verlor 0,1 Prozent. Der Euro erhielt etwas Rückenwind vom deutschen Ifo-Index, der für November zeigte, dass sich die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage auf einem überraschend hohen Niveau gehalten hatte.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 45,28 44,91 +0,8% 0,37 -19,2%

Brent/ICE 48,34 47,86 +1,0% 0,48 -21,2%

Die Ölpreise markierten den höchsten Stand seit März. Weiterhin stützen die Hoffnungen auf einen bald verfügbaren Impfstoff und die Spannungen im Nahen Osten. Trotz der Coronabeschränkungen stiegen Reiseaktivitäten und damit die Kraftstoffnachfrage. Vor dem Feiertag "Thanksgiving" legte vor allem die Zahl der Flugpassagiere deutlich zu in den USA und erreichte den höchsten Wert seit Mitte März. WTI verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 44,91 Dollar, Brent um 3,9 Prozent auf 47,86 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.805,14 1.807,40 -0,1% -2,26 +19,0%

Silber (Spot) 23,22 23,33 -0,5% -0,11 +30,1%

Platin (Spot) 967,55 963,00 +0,5% +4,55 +0,3%

Kupfer-Future 3,31 3,30 +0,4% +0,01 +17,2%

Der Goldpreis stand weiter unter Druck und fiel auf das niedrigste Niveau seit vier Monaten. "Ein dritter Impfstoffkandidat auf dem Markt führt zu wesentlichen Neubewertungen des Wachstumskurses der Weltwirtschaft", sagte Marktanalyst Jeffrey Halley von Oanda. Mit dem nun sich abzeichnenden Übergang zu einer Biden-Präsidentschaft falle zudem ein großer Unsicherheitsfaktor weg. Die Feinunze reduzierte sich um weitere 1,7 Prozent auf 1.808 Dollar.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Österreich will mit der Impfung seiner Bevölkerung gegen das Coronavirus im Januar beginnen. Dabei sollen ältere Menschen, Risikogruppen sowie das Gesundheitspersonal zuerst geimpft werden, wie Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag mitteilte.

- Großbritannien will seine Corona-Beschränkungen über Weihnachten lockern und bis zu drei Haushalte unter einem Dach erlauben. Die Ausnahmeregelung gelte vom 23. bis zum 27. Dezember, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Landesteile England, Schottland, Wales und Nordirland.

- Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat eine Lockerung der Corona-Auflagen angekündigt. Ab Samstag sollen alle Geschäfte in Frankreich unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, wie der Staatschef am Dienstagabend in einer Fernsehansprache sagte. Restaurants und Bars bleiben dagegen voraussichtlich bis Januar geschlossen.

- In Frankreich ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus über die Marke von 50.000 gestiegen. Wie die nationale Gesundheitsbehörde am Dienstagabend mitteilte, starben offiziell 50.237 Menschen an oder mit dem Coronavirus.

EZB-GELDPOLITIK

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann nach den Worten ihres Chefvolkswirts Philip Lane derzeit keine großen Rücksichten auf die Finanzstabilität nehmen. "Wenn man wie wir sehr niedrige Inflationsraten hat, dann haben das Erreichen des Inflationsziels und die Stabilisierung der Inflationserwartungen hohen Vorrang", sagte Lane in einer vom Internationalen Währungsfonds (IWF) organisierten Diskussion.

US-WAHL

Nach den umkämpften Bundesstaaten Georgia und Michigan hat jetzt auch Pennsylvania den Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Joe Biden offiziell bestätigt.

US-POLITIK

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, die internationale Führungsrolle der USA wieder stärken zu wollen. Biden sagte am Dienstag bei der Vorstellung seiner außen- und sicherheitspolitischen Regierungsmannschaft: "Das ist ein Team, das die Tatsache widerspiegelt, dass Amerika zurück ist. Bereit, die Welt anzuführen und sich nicht von ihr zurückzuziehen."

LUFTHANSA

hat eine unbesicherte Anleihe mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren war nach erfolgreichen Investorengesprächen am Vortag rund vierfach überzeichnet, wie das Unternehmen mitteilte. Die Anleihen mit einer Stückelung von 100.000 Euro werden mit 3,0 Prozent pro Jahr verzinst und haben eine Laufzeit bis 29. Mai 2026.

SFC ENERGY

hat am Dienstag die neuen Aktien aus der am 24. November 2020 beschlossenen Kapitalerhöhung erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert. Aus dem genehmigten Kapital wurden im Rahmen eines Privatplatzierungsverfahrens 1,3 Millionen Stück (entspricht knapp 10 Prozent des Grundkapitals) zu einem Platzierungsdpreis von 14,77 Euro (XETRA-Schluss: 15,62 Euro) bei Investoren untergebracht.

JP MORGAN

Eine Tochter der JP Morgan Chase & Co hat einen Streit mit der Währungsaufsicht OCC um mangelhafte interne Kontrollen beigelegt. Die US-Bank muss im Gegenzug eine Zivilstrafe von 250 Millionen US-Dollar zahlen, wie das Geldhaus mitteilte. Laut der OCC waren das Risikomanagement bei JPMorgan und die Regeln zur Vermeidung von Interessenskonflikten nicht ausreichend. Das Institut will die Mängel inzwischen beseitigt haben.

HP / DELL

haben im jüngsten Quartal von der hohen Nachfrage nach Laptops unter anderem zur Ausstattung des Homeoffice während der Pandemie profitiert. Damit konnten die fehlenden Verkäufe für Büroausstattung ausgeglichen werden.

APPLE

Der Sicherheitschef des US-Technologiekonzerns Apple ist wegen Bestechungsvorwürfen angeklagt worden. Thomas Moyer soll versucht haben, mit 200 Tablet-Computern an Waffenlizenzen für vier Apple-Mitarbeiter zu gelangen, wie die zuständige Staatsanwaltschaft erklärte.

