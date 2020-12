Die Ölpreise liefen nach oben. Die Opec+ hat eine bescheidene Fördererhöhung von 500.000 Barrel pro Tag ab Januar vereinbart. Russland habe sich dagegen gesträubt, die aktuelle Förderbeschränkung zu verlängern. In "Albtraum"-Szenarien war aber auch schon eine Erhöhung um zwei Millionen Barrel befürchtet worden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,9 Prozent auf 45,68 Dollar, für Brent ging es um 1,0 Prozent auf 48,72 Dollar nach oben. In Asien bauen die Ölpreise ihre Gewinne weiter aus.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.842,28 1.841,50 +0,0% +0,78 +21,4%

Silber (Spot) 24,11 24,10 +0,0% +0,01 +35,1%

Platin (Spot) 1.041,80 1.034,08 +0,7% +7,73 +8,0%

Kupfer-Future 3,51 3,48 +0,8% +0,03 +24,2%

Der Goldpreis setzte seine jüngste Rally fort und gewann weitere 0,6 Prozent auf 1.841 Dollar je Feinunze.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 23.400 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 23.449 neue Ansteckungsfälle erfasst. Das waren rund 640 mehr als am Freitag vor einer Woche, als das RKI 22.806 Neuinfektionen gemeldet hatte.

- In den USA sind die meisten Neuinfektionen an einem Tag seit dem Beginn der Corona-Pandemie gemeldet worden. Binnen 24 Stunden seien landesweit mehr als 210.000 neue Fälle registriert worden, teilte die Johns-Hopkins-Universität am Donnerstagabend mit. Die Zahl der Toten erreichte demnach mit 2.907 ebenfalls einen der höchsten bisher gemeldeten Werte.

- Frankreich will die Corona-Impfung allen Bürgern kostenlos zur Verfügung stellen. Das kündigte Ministerpräsident Jean Castex am Donnerstag an. Zu diesem Zweck seien von der Regierung 1,5 Milliarden Euro im Sozialversicherungshaushalt für 2021 eingeplant.

- Italien hat am Donnerstag mit fast tausend Todesfällen die höchste Anzahl an Corona-Toten innerhalb eines Tages seit Beginn der Pandemie registriert.

US-NOTENBANK

Der US-Senat hat einen von Präsident Donald Trumps Kandidaten für den Gouverneursrat der Federal Reserve bestätigt. Die Senatoren stimmten der Ernennung von Christopher Waller, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der St. Louis Fed, mit einer Mehrheit von 48 zu 47 Stimmen zu. Seine Amtszeit läuft bis zum Januar 2030.

USA / DEUTSCHLAND

Der US-Kongress will Präsident Donald Trump bei seinen Plänen für einen Truppenabzug aus Deutschland ausbremsen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Entwurf für den Verteidigungshaushalt 2021 heißt es, die Truppenstärke in Deutschland dürfe erst 120 Tage nach Vorlage eines umfassenden Berichts zu den Auswirkungen eines solchen Abzugs unter 34.500 Soldaten abgesenkt werden.

OPEC+

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat sich mit ihren Partnern auf eine Erhöhung der Fördermengen geeinigt. Ab Januar werde die zuletzt deutlich gekürzte Produktion um 500.000 Barrel pro Tag erhöht, teilte das kasachische Energieministerium am Donnerstag nach einer Videokonferenz der Opec-plus-Mitglieder mit. Damit fällt die Erhöhung geringer aus als ursprünglich vorgesehen. Ursprünglich war geplant, ab Januar knapp zwei Millionen Barrel am Tag mehr Öl zu fördern als derzeit.

VOLKSWAGEN

Bei Volkswagen gibt es an der obersten Stelle der Konzernkommunikation einen Wechsel: Peik von Bestenbostel, Sprecher von CEO Herbert Diess, wird seinen Posten als Leiter der Konzernkommunikation zum Jahreswechsel abgeben, teilte der Autokonzern mit. Von Bestenbostel scheide nach zwölf Jahren bei VW im Rahmen der Altersregelung ausus. Nachfolgerin werde Nicole Mommsen, die von Goldman Sachs im August zu Volkswagen kam. Diess zeigte sich zudem bereit für eine Zusammenarbeit mit anderen Autoherstellern bei der Entwicklung eines Auto-Betriebssystems, etwa mit Daimler.

AIRBUS

wird für die neue Copernicus-Mission "ROSE-L" ein Radarinstrument entwickeln und bauen. Wie der Konzern mitteilte, hat Airbus Defence and Space in Friedrichshafen den Auftrag von Thales Alenia Space erhalten. Der Vertrag habe einen Wert von 190 Millionen Euro.

KOENIG & BAUER

will mit gesellschaftsrechtlichen Strukturveränderungen den Verwaltungsaufwand reduzieren. Wie das Unternehmen mitteilte, hat der Aufsichtsrat dem Konzeptentwurf des Vorstands zur Umstrukturierung der Einheit Banknote Solutions in eine reine Kapitalgesellschaftsstruktur mit Ergebnisabführungsverträgen zugestimmt. Neben der Stärkung der Corporate Governance und einer Vereinfachung der Führungsstruktur soll der Verwaltungsaufwand reduziert werden. An dem Produktportfolio des Unternehmens soll sich nichts ändern.

MODERNA

Der US-Pharmakonzern Moderna hat mitgeteilt, dass sein Covid-19-Impfstoff das Potenzial habe, längerfristig Immunität zu verleihen. Der Konzern geht davon aus, bis Ende dieses Jahres 20 Millionen Dosen des Impfstoffkandidaten in den USA produzieren zu können.

PFIZER

Rückschlag bei der Hoffnung auf baldige und umfangreiche Impfungen: Pfizer kann im laufenden Jahr voraussichtlich nur halb so viele Dosen ausliefern wie geplant. Der US-Pharmakonzern verwies auf Probleme in der Lieferkette. Im kommenden Jahr rechnet Pfizer aber weiterhin mit über einer Milliarde Dosen.

HUAWEI

Die USA verhandeln mit der in Kanada festsitzenden Huawei-Finanzchefin über einen Deal, der Meng Wanzhou die Rückkehr von Kanada nach China erlauben würde. Im Gegenzug müsste die Managerin sich in einem Strafverfahren, das Pekings Beziehungen zu den USA und Kanada belastet hat, schuldig bekennen, wie informierte Personen sagten.

