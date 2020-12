Der Goldpreis gab einen kleinen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab, bei den der leichtere Dollar maßgeblich mitgeholfen hatte. Die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.837 Dollar.

CORONA-PANDEMIE

- Die Zahl der Corona-Toten hat in Italien die Schwelle von 60.000 überschritten.

- Dänemark verschärft wegen steigender Infektionszahlen seine Corona-Beschränkungen. Ministerpräsidentin Mette Frederiksen kündigte einen Teil-Lockdown für die drei größten dänischen Städte an.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) rechnet mit Massenimpfungen gegen das Coronavirus bis zum Sommer kommenden Jahres. Nach derzeitigem Wissensstand gehe er davon aus, dass "wir im Sommer auch flächendeckend in den Arztpraxen impfen können."

- Die USA haben am dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen registriert. Binnen 24 Stunden wurden mehr als 230.000 neue Fälle registriert, rund 5.000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten binnen eines Tages lag bei 2.527.

- Die Auszahlung der staatlichen Überbrückungshilfen an die Wirtschaft verzögern sich laut BIld-Zeitung bis in den Januar 2021. Grund sei, dass das Software-Tool zur Antragsbearbeitung noch nicht fertiggestellt sei.

- In Österreich wird der seit Mitte November geltende strikte Lockdown am Montag etwas gelockert. Aus der ganztägigen Ausgangssperre wird eine nächtliche Ausgangssperre von 20.00 bis 06.00 Uhr, außerdem dürfen wieder alle Geschäfte und Friseure öffnen.

BUNDESBANK

Die Bundesbank will sich mit einer eigenen Repräsentanz in Brüssel mehr Gehör in der EU-Kommission verschaffen. Eine Sprecherin bestätigte gegenüber Dow Jones Newswires einen Spiegel-Bericht, wonach derzeit Gespräche mit der Bundesregierung über eine entsprechende Niederlassung geführt würden.

CHINA

China hat laut Staatsmedien zum ersten Mal seinen als "künstliche Sonne" bekannten neuartigen Kernfusionsreaktor in Betrieb genommen. Der Forschungsreaktor sei erfolgreich hochgefahren worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Es handelt sich um den größten und modernsten Fusionsreaktor Chinas.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans, will trotz enttäuschender Arbeitsmarktdaten nicht an der Geldpolitik rütteln. Der Notenbanker bekräftigte seine Einschätzung, wonach staatliche Hilfen der schnellste Weg seien, um der US-Wirtschaft neue Impulse zu geben.

ITALIEN

Die Ratingagentur Fitch sieht keinen Anlass, die Bonitätsbewertung Italiens zu ändern. Sie bleibt mit BBB- unverändert, und der Ausblick ist stabil.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Exporte sind im November um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Im Oktober lag das Wachstum bei 11,4 Prozent. Die Konsensschätzung lag bei einem Wachstum von 12 Prozent. Die Importe stiegen um 4,5 (Vormonat: 4,7) Prozent. Hier hatten Ökonomen mit 5,3 Prozent etwas mehr erwartet.

KONJUNKTUR USA

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den Kongress gedrängt, eine schnelle Einigung über weitere Corona-Hilfen zu erzielen. Nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktbericht für November sagte Biden, die "düsteren" Daten zeigten eine stockende Wirtschaft, aber "das muss nicht so bleiben, wenn wir jetzt handeln".

RYANAIR/LUFTHANSA

Ryanair klagt vor dem Gerichtshof der EU gegen staatliche Coronahilfen für Fluglinien. Zu den Verfahren gehören auch die Unterstützungen für die Lufthansa und Condor, sowie ein Kredit für die österreichische Lufthansa-Tochter Austrian Airlines. Das bestätigte Ryanair der Wirtschaftswoche.

VW

VW-Chef Herbert Diess erwartet, dass autonome Autos schon in wenigen Jahren marktreif sind. "Ich rechne damit, dass es zwischen 2025 und 2030 marktreife, autonom fahrende Autos geben wird", sagte er der Wirtschaftswoche.

ZALANDO

Co-CEO Rubin Ritter will sein Amt zur Hauptversammlung im kommenden Jahr aufgeben. Ritter sagte, er und seine Frau seien sich einig, dass "in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll". Er wolle sich nach 11 Jahren, in denen Zalando Priorität hatte, mehr seiner Familie widmen.

BILFINGER

Der Verkauf des Immobiliendienstleisters Apleona durch den schwedischen Finanzinvestor EQT beschert Bilfinger einen Buchgewinn von über 200 Millionen Euro. Bilfinger erhält nach Abschluss des Verkaufs einen Mittelzufluss von 450 bis 470 Millionen Euro. Apleona steht bei dem SDAX-Konzern aktuell mit 240 Millionen Euro in den Büchern. Bilfinger hält eine "Preferred Participation Note (PPN)" an Apleona, die im Fall eines Verkaufs zu einem Anteil von rund 49 Prozent der Verkaufserlöse nach Abzug der Verschuldung führt.

HOME24

Der Online-Möbelhändler will sein Brasilien-Geschäft mithilfe eines Börsengangs seiner Tochtergesellschaft Mobly vor. Mit dem Erlös soll die Wachstumsstrategie in Lateinamerika unabhängig von der Finanzierung der Muttergesellschaft beschleunigt werden.

