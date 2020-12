- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 14.054 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden, 450 mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 423 auf 19.342.

- Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schließt angesichts der hohen Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Beschränkungen nicht aus. Sollten die Zahlen bis Weihnachten nicht sinken, "dann müssen wir das diskutieren", sagte Spahn. Er plädierte dafür, härtere Maßnahmen für einen kürzeren Zeitraum zu ergreifen. Auch eine erneute Schließung des Einzelhandels könne erforderlich sein, sagte Spahn. Kanzlerin Angela Merkel strebt noch vor Weihnachten eine Einigung auf weitere Schritte zur Eindämmung der Corona-Pandemie an. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung plant das Bundeskanzleramt die Corona-Maßnahmen ab dem 27. Dezember erheblich zu verschärfen. Es sollten demnach mindestens bis zum 3. Januar sämtliche Geschäfte in Deutschland schließen - mit Ausnahme des Lebensmitteleinzelhandels.

CYBERKRIMINALITÄT

Cyberangriffe kosten die Weltwirtschaft in diesem Jahr laut einer Studie mehr als 1 Billion Dollar - 50 Prozent mehr als noch 2018.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Der britische Einzelhandel hat im November wegen der Restriktionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie nur ein leichtes Umsatzwachstum erzielt. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 0,9 Prozent, verglichen mit einem Dreimonatsdurchschnitt von 3,9 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker als zunächst erwartet gewachsen. Das BIP legte um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. In der ersten Schätzung war ein Wert von 5,0 Prozent genannt worden. Die Wirtschaft des Landes hat damit erstmals seit vier Quartalen wieder zugelegt.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Regierung will die Folgen der Corona-Pandemie mit einem weiteren Hilfspaket lindern. Das geplante Paket werde direkte Haushaltsausgaben über 40 Billionen Yen - umgerechnet 317 Milliarden Euro - enthalten, sagte Premierminister Yoshihide Suga.

RUMÄNIEN

Der rumänische Ministerpräsident Ludovic Orban hat nach der Niederlage seiner Partei bei der Parlamentswahl seinen Rücktritt erklärt.

USA/CHINA

Im Streit um die Autonomie von Hongkong hat die US-Regierung Sanktionen gegen weitere 14 chinesische Führungsvertreter verhängt. Außenminister Mike Pompeo gab die Strafmaßnahmen gegen 14 stellvertretende Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses bekannt.

USA

Ein Kompromiss im US-Kongress soll eine Stilllegung von Bundesbehörden verhindern. Demokraten und Republikaner einigten sich darauf, eine einwöchige Übergangsregelung zu beschließen, um einen sogenannten Shutdown abzuwenden. Das aktuelle Haushaltsgesetz läuft am 12. Dezember aus. Demokraten und Republikaner liegen bei den Verhandlungen über das neue Budget noch weit auseinander, die einwöchige Übergangsregelung soll den Parteien mehr Zeit für die Suche nach einer Lösung ermöglichen.

DEUTSCHE BANK/CITI/ANZ

Die Deutsche Bank, die Citigroup und die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) sowie sechs ihrer hochrangigen Manager müssen sich in Australien vor Gericht verantworten. Sie müssen dem Bundesgericht wegen Kartellvorwürfen Rede und Antwort stehen. Die Vorwürfe beziehen sich auf eine Aktienplatzierung ng über 2,5 Milliarden australische Dollar und auf die Frage, wie die Investmentbanken als Joint Underwriters mit den Aktien umgegangen sind, die nicht platziert werden konnten.

AIRBUS

hat im November 64 Flugzeuge an 31 Kunden ausgeliefert, unter anderem auch den ersten A320neo für Sky Express. Insgesamt übergab der Boeing-Konkurrent damit in diesem Jahr 447 Maschinen an seine Kunden. Neue Aufträge gingen im vergangen Monat nicht ein.

HELLA

hat sich im zweiten Geschäftsjahresquartal besser entwickelt als erwartet und deshalb die Jahresprognose angehoben. Der währungs- und portfoliobereinigte Umsatz stieg zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro. Dank der schnelleren Markterholung und des Kostenmanagements erhöhte sich die bereinigte EBIT-Marge auf 12,1 (Vorjahr: 8,3) Prozent. Hella erwartet nun einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz von rund 6,1 bis 6,6 (bisher: 5,6 bis 6,1) Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 (4,0 bis 6,0) Prozent. Hinzu kommt der erwartete Ertrag von in etwa 100 Millionen Euro vor Steuern aus dem eingeleiteten Verkauf des Kamerasoftwaregeschäfts an die Car.Software Org von VW.

COMPUGROUP

hat die Prognose für das laufende Jahr bestätigt und für 2021 dank der jüngsten Akquisitionen ein Umsatzwachstum in der Größenordnung von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt. Damit sollen die Einnahmen deutlich stärker steigen als im fast beendeten Jahr und etwa 1 Milliarde Euro erreichen. Für 2020 rechnet Compugroup mit einem Umsatz zwischen 820 und 860 Millionen Euro, das entspricht im Mittel einem Wachstum von 12 Prozent.

