Die Feinunze Gold verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.871 Dollar. Neben den anhaltenden Verunsicherungen stützte auch die Erwartung einer äußerst taubenhaften EZB am Donnerstag, wie Marktteilnehmer sagten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die Zahl der neuen Corona-Sterbefälle in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht mit 590 innerhalb eines Tages. Der bisherige Höchstwert war vor einer Woche erreicht worden mit 487. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen stieg zur Vorwoche um gut 3.500 auf 20.815.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat zum Verzicht auf innerdeutsche Reisen zu Weihnachten aufgerufen.

- Gesundheitsminister Jens Spahn geht in Deutschland von einer Zulassung des Corona-Impfstoffs bis Ende des Jahres aus. "Rund um den Jahreswechsel, spätestens im Januar" sei mit dem Impfbeginn zu rechnen, sagte er.

- US-Präsident Donald Trump hat ein Dekret unterzeichnet, das US-Bürgern Vorrang bei der Verteilung von Corona-Impfstoffen einräumen soll.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Machinenbauaufträge sind im Oktober zum Vormonat um 17,1 Prozent gestiegen, deutlich stärker als mit 2,5 Prozent erwartet.

USA

US-Präsident Donald Trump hat in seinem Kampf gegen seine Abwahl eine schwere Niederlage erlitten. Der Oberste US-Gerichtshof wies einen Eilantrag ab, mit dem Verbündete des abgewählten Präsidenten den Wahlausgang im Schlüsselstaat Pennsylvania kippen wollten. Eine Begründung veröffentlichte der konservativ dominierte Supreme Court nicht. Außerdem veröffentlichte keiner der neun Verfassungsrichter eine abweichende Meinung. Trump weigert sich seit Wochen, seine Wahlniederlage gegen den Demokraten Joe Biden anzuerkennen und spricht ohne Beweise von angeblichem Wahlbetrug.

USA

Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat den pensionierten Vier-Sterne-General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominiert. Der 67-Jährige soll damit als erster Afroamerikaner der Geschichte die Spitze des Pentagon übernehmen.

USA

US-Präsident Donald Trump hat seine Veto-Drohung gegen den neuen Verteidigungshaushalt bekräftigt, mit dem auch der geplante Truppenabzug aus Deutschland blockiert werden soll.

ROHÖLLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,1 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 6,4 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Plus von 2,0 Millionen Barrel.

AURUBIS

Nachfolgend Geschäftsjahreszahlen 2019/20 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj19/20 ggVj Gj19/20 ggVj Gj18/19

Umsatz 12.429 +4% 11.952 +0,5% 11.897

EBIT operativ 223 +7% 224 +8% 208

Ergebnis vor Steuern operativ 221 +15% 211 +10% 192

Ergebnis nach Steuern operativ 167 +21% 166 +20% 138

Ergebnis je Aktie operativ 3,73 +21% -- -- 3,08

Dividende je Aktie 1,30 +4% 1,25 -- 1,25

SALZGITTER

muss die in den Jahren 2006 bis 2011 angerechneten Kapitalertragsteuerbeträge aus strukturierten Wertpapierleihgeschäften zurückzahlen - rund 100 Millionen Euro. Das verlangt die niedersächsische Finanzverwaltung. Salzgitter will hiergegen Rechtsmittel einlegen.

BAYWA

Der Infrastrukturfonds Energy Infrastructure Partners AG steigt im großen Stil bei der Baywa-Tochter Baywa Renewable Energy GmbH ein. Dazu wurden Verträge über eine Investition durch Fonds von 530 Millionen Euro abgeschlossen.

KLÖCKNER

hat sich zu Marktgerüchten über Übernahmepläne durch Apollo bzw. der Swoctem GmbH geäußert. Diese haben demnach zwar eine unverbindliche Interessenbekundung unterbreitet, diese jedoch wieder zurückgezogen.

BASLER

wird zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Der Umsatz soll nun nicht 165 Millionen Euro, sondern 169 bis 171 Millionen Euro erreichen. Infolge des erhöhten Umsatzes erwartet Basler zudem eine erhöhte Vorsteuerrendite von 11 bis 12 statt 10 Prozent.

DEMIRE

will bis zu 1 Million eigene Aktien bzw. 0,93 Prozent des Grundkapitals zurückkaufen und will dafür 4,39 Euro pro Aktie bezahlen.

HOME24

hat in einem beschleunigten Platzierungsverfahrens 2.64 Millionen Aktien zu je 17,58 Euro untergebracht. Der Bruttoemissionserlös lag bei 46,4 Millionen Euro.

ASTRAZENECA

Eine klinische Studie zum Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford hat die Sicherheit des Vakzins bestätigt und neue Erkenntnisse zur Wirksamkeit gebracht. Die Daten sorgten für Zuversicht, eine Notfall-Zulassung des Impfstoffs in Großbritannien und anderswo zu beantragen.

BOEING

hat weitere Stornierungen für seine 737 Max erhalten, unter anderem von Virgin Australia.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2020 01:45 ET (06:45 GMT)