Leichter - Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen nach den Rekordhochs, insbesondere bei Technologieaktien: Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet verzeichneten Abschläge von bis zu 2,3 Prozent. Facebook gaben 1,9 Prozent nach. Hier belastete auch, dass die US-Verbraucherschutzbehörde und US-Bundesstaaten das Soziale Netzwerk wegen Wettbewerbsverstößen verklagt haben. AT&T rückten um 2,1 Prozent vor. Der Konzern hat für sein DirectTV-Segment Angebote erhalten, die den Satelliten-TV-Dienst mit mehr als 15 Milliarden Dollar bewerten. Gamestop stürzten um 19,4 Prozent ab, nachdem die Drittquartalszahlen schwächer ausgefallen waren als erwartet. Die IT-Sicherheitsfirma Fireeye ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Der Kurs brach um 13,1 Prozent ein. Die Aktie des Lieferdienstes Doordash feierte ein fulminantes Börsendebüt. Der Ausgabepreis lag bei 102 Dollar je Aktie, aus dem Handel ging sie mit 189,51 Dollar, ein Plus von 85,8 Prozent.

Der Euro gab mit der Erwartung einer taubenhaft gestimmten EZB am Donnerstag etwas nach auf 1,2083 Dollar gegenüber 1,2137 am Morgen. Der Dollar-Index notierte 0,1 Prozent höher. Das Pfund legte zum Greenback 0,3 Prozent zu auf 1,3401 Dollar. Die Analysten von Unicredit sehen die Devise in einer Art Wartezustand mit Blick auf die bevorstehenden, entscheidenden Gespräche über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien.

Die Ölpreise bewegten sich hin und her, nachdem sie zunächst von einem Anstieg der US-Rohöllagerbeständen belastet wurden. Diese stiegen deutlich um 15,189 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Sollte der US-Politik der Befreiungsschlag bei der Suche nach einem Konjunkturpaket jedoch gelingen, müssten die Wachstumsperspektiven der USA und damit die Nachfrage neu überdacht werden, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI notierte unverändert bei 45,60 Dollar, für Brent ging es um 0,2 Prozent auf 48,94 Dollar nach oben.

Die Aussicht auf neue US-Konjukturstimuli belastete den Goldpreis, weil das Gold damit als sicherer Hafen mutmaßlich an Attraktivität verlieren würde. Die Feinunze verbilligte sich um 1,6 Prozent auf 1.840 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Die Zahl der täglichen Corona-Toten hat in den USA einen neuen Höchststand von 3.071 erreicht. Zudem wurden mehr als 220.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert.

- Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich wegen eines möglichen Kontakts zu einer positiv auf das neuartige Coronavirus getesteten Ministeriumsmitarbeiterin vorsorglich in Quarantäne begeben.

- Luxemburg hat seine Corona-Beschränkungen bis mindestens 15. Januar verlängert.

- Bei dem Cyberangriff auf die Europäische Arzneimittelagentur EMA ist "unrechtmäßig" auf Dokumente im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer zugegriffen worden. Es wurden jedoch keine Systeme von Biontech oder Pfizer angegriffen.

- Kanadas Arzneimittelbehörde Health Canada hat für den Covid-19-Impfstoff von Biontech und Pfizer eine vorläufige Genehmigung für die Notfallverwendung erteilt.

BREXIT

Großbritannien und die EU haben sich auf Regelungen zur Erleichterung des Warenhandels zwischen Nordirland und dem britischen Festland ab 2021 verständigt. Der mit Brüssel vereinbarte Status stelle sicher, dass die nordirischen Geschäfte "frei von allen Zöllen sein werden", so der britische Staatssekretär Michael Gove.

CHINA/AUSTRALIEN

Peking legt bei den Antidumping-Zöllen auf australischen Wein nach. Ab Freitag treten temporäre Antisubventionszölle von 6,3 bis 6,4 Prozent auf den Import von Wein aus Australien in Kraft. Die Beziehungen der beiden Länder hatten sich zuletzt verschlechtert, nachdem Australien die Chinesen verärgert hatten, weil Canberra Aufklärung darüber forderte, wie genau die Coronavirus-Pandemie begann.

EU/TÜRKEI

Der EU-Gipfel soll weitere Sanktionen gegen die Türkei im Streit um Gas-Bohrungen im östlichen Mittelmeer auf den Weg bringen. Die Staats- und Regierungschefs wollen Vorbereitungen für ein Vorgehen gegen weitere Verantwortliche oder beteiligte Firmen beschließen, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Beschlussvorlage für das Treffen berichtet.

EU-HAUSHALTSSTREIT

Bei der Suche nach einer Lösung für den EU-Haushaltsstreit mit Ungarn und Polen sind in Brüssel die Botschafter der Mitgliedstaaten zu einem außerordentlichen Treffen zusammengekommen. Der deutsche EU-Vorsitz legte dabei einen mit Warschau und Budapest ausgearbeiteten Kompromissvorschlag zu den umstrittenen Plänen vor, EU-Gelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig zu kürzen.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 2,00 Prozent gelassen.

GROßBRITANNIEN/USA

Im Zollstreit zwischen Europa und den USA wegen Subventionen für die Luftfahrtkonzerne Airbus und Boeing schert Großbritannien aus und verzichtet auf die Strafzölle gegen die USA.

HELLOFRESH

hat die Jahresprognose für 2020 aufgrund der weiter andauernden Corona-Pandemie angehoben und einen Ausblick für 2021 gegeben. Für dem Konzernumsatz wird nun auf währungsbereinigter Basis ein Wachstum von 107 bis 112 Prozent erwartet nach zuvor 95 bis 105 Prozent. Die Prognose für die Marge des bereinigten Konzern-EBITDA liegt nun zwischen 12,5 und 13,5 Prozent nach zuvor 11,25 bis 12,75 Prozent.

SARTORIUS

hat über die Tochter Sartorius Stedim Biotech den US-Aufreinigungsexperten Watersep Bioseparations für 27 Millionen Dollar übernommen.

SILTRONIC

Globalwafers hat den Siltronic-Aktionären ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot unterbreitet, in dem 125 Euro je Aktie angeboten werden. Die Mindestannahmeschwelle liegt bei 65 Prozent. Zudem wurde eine Zusammenführung der Geschäftsaktivitäten vereinbart.

WACKER CHEMIE

trennt sich von seiner 30,8-prozentigen Beteiligung an Siltronic. Zudem hat der Aufsichtsrat Christian Hartel zum neuen CEO ab Mai berufen.

JOST WERKE

hat die Jahresprognose angehoben. Der Markt für Nutzfahrzeuge im Transport- und landwirtschaftlichen Bereich habe sich im Laufe des vierten Quartals 2020 weiter verbessert und die Übernahme des schwedischen Frontladerherstellers Alö unterstütze die Prognose, hieß es.

BASLER

will für bis zu 10 Millionen Euro eigene Aktien zurückkaufen. Dazu wird das am 11. März gestartete und im Augenblick ruhende Aktienrückkaufprogramm beendet und ein neues gestartet.

S&T

ist zuversichtlich, die Anfang November angehobenen Ziele für Umsatz und operativen Gewinn 2020 zu übertreffen. Dem jüngsten Ausblick zufolge erwartet S&T 2020 mindestens ein EBITDA von 122 Millionen Euro bei einem Umsatz von 1,2 Milliarden Euro.

TUI

hat in seinem Geschäftsjahr 2019/20 wegen der Corona-Krise weniger als halb so viel umgesetzt wie im Vorjahr und einen Milliardenverlust geschrieben. Angesichts des weiterhin hohen Infektionsgeschehens und der daraus resultierenden Lockdowns und Reisebeschränkungen kann Tui aktuell keine verlässliche Prognose abgeben, in welchem Umfang und Zeitraum die Reiseaktivitäten 2021 stattfinden können. Dennoch ist Tui zuversichtlich für einen erfolgreichen Neustart im kommenden Jahr und hat sein Kostensparziel erhöht. Die KOsten sollen um 400 statt 300 Millionen Euro sinken. In den zwölf Monaten per Ende September brachen die Erlöse wegen der Corona-Krise um 58 Prozent auf 7,944 Millionen Euro ein. Das EBIT lag bei minus 3,0 Millionen Euro nach plus 893,5 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Konzernverlust belief sich auf 3,14 Milliarden Euro.

MAYR-MELNHOF

baut seine Position auf dem Markt für Frischfaserkartons und Food Service aus und übernimmt die finnische Kotkamills Group Oyj zu einem Unternehmenswert von rund 425 Millionen Euro.

SONY/AT&T

Sony übernimmt für knapp 1,18 Milliarden Dollar den Video-on-Demand-Anbieter Crunchyroll vom US-Medienkonzern AT&T und baut damit sein Standbein bei Animationsfilmen aus.

ZUR ROSE

Der Verantwortliche für das Segment Deutschland und CEO von Docmorris , Olaf Heinrich, verlässt die Zur Rose Group. Sein Nachfolger wird Walter Hess, Leiter des Segments Schweiz.

