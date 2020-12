+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:35h Fr, 17:33Uhr % YTD

EUR/USD 1,2153 +0,06% 1,2146 1,2111 +8,4%

EUR/JPY 126,47 +0,11% 126,28 125,85 +3,7%

EUR/CHF 1,0774 +0,03% 1,0788 1,0785 -0,8%

EUR/GBP 0,9107 -0,02% 0,9087 0,9161 +7,6%

USD/JPY 104,07 +0,05% 103,97 103,92 -4,3%

GBP/USD 1,3343 +0,09% 1,3328 1,3220 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,5421 +0,18% 6,5256 6,5385 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 19.129,25 -0,83% 19.107,50 18.000,76 +165,3%

Das britische Pfund blieb ein Spielball der Brexit-Schlagzeilen. Nach den deutlichen Abschlägen zum Wochenschluss mit den Sorgen um einen harten Brexit erholte sich Sterling am Montag zunächst wieder, nachdem EU und Großbritannien einer abermaligen Verlängerung der Verhandlungen über ein Handelsabkommen zugestimmt hatten. Anleger nutzten diese Erholung jedoch zum Ausstieg. Im späten Handel notierte das Pfund zur US-Währung kaum verändert bei rund 1,3330 Dollar. Der Dollarindex gab derweil um 0,3 Prozent nach.

Das Pfund bewegt sich nach den Abgaben im späten Vortageshandel am Morgen kaum noch. Die Analysten von Goldman Sachs rechnen mit einem abgespeckten Handelsabkommen zwischen EU und Großbritannien bis zum Jahresende. Unter dieser Prämisse sehen sehen sie den Euro bei 0,87 Pfund. Ohne eine solche Vereinbarung erwarten sie Wechselkurse um 0,96 Pfund. Das Risiko bestehe durchaus, heißt es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,74 46,99 -0,5% -0,25 -16,6%

Brent/ICE 49,99 50,29 -0,6% -0,30 -17,4%

Die Ölpreise erlebten eine Berg- und Talfahrt, ehe die Optimisten die Oberhand gewannen, die auf eine dank der Corona-Impfung wieder steigende Nachfrage setzten. Etwas gedämpft wurde der Preisanstieg durch die Opec, die ihre Ölnachfrageprognosen für die Jahre 2020 und 2021 gesenkt hatte. WTI stieg um 0,9 Prozent auf 46,99 Dollar - den höchsten Stand seit neun Monaten. Für Brent ging es um 0,6 Prozent auf 50,29 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.839,96 1.828,00 +0,7% +11,96 +21,3%

Silber (Spot) 24,13 23,88 +1,1% +0,26 +35,2%

Platin (Spot) 1.015,38 1.009,85 +0,5% +5,53 +5,2%

Kupfer-Future 3,50 3,52 -0,5% -0,02 +24,0%

Der Beginn der US-Impfkampagne dämpfte das Interesse an Gold. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,7 Prozent auf 1.826 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Großbritannien

Angesichts der hohen Infektionszahlen werden in London und in Teilen von Südost-England die Corona-Maßnahmen deutlich verschärft. Von Mittwoch an gilt in den Gebieten die dritte und damit höchste Corona-Warnstufe, wie das Gesundheitsministerium am Montag mitteilte.

- Deutschland

In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 14.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 14.432 neue Ansteckungsfälle erfasst. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg den Angaben zufolge binnen eines Tages um 500 auf insgesamt 22.475. Am vergangenen Freitag hatte das RKI die bislang höchsten Corona-Zahlen für Deutschland bekanntgegeben - dies waren 29.875 erfasste Neuinfektionen und 598 Corona-Tote innerhalb eines Tages.

Die Bundesregierung dringt laut einem Bericht bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA darauf, den vom Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und dem US-Konzern Pfizer entwickelten Impfstoff gegen das Coronavirus noch vor Weihnachten zuzulassen.

- USA

In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die symbolische Schwelle von 300.000 überstiegen.

- Schweden

hat vor dem Hintergrund der Corona-Krise im November die höchste Zahl an Todesfällen binnen eines Monats seit der Spanischen Grippe verzeichnet. Insgesamt starben im vergangenen Monat landesweit 8.088 Menschen. Die Zahl liegt etwa zehn Prozent über der durchschnittlichen Sterberate der Jahre 2015 bis 2019.

- NIEDERLANDE

Im Kampf gegen die steigenden Corona-Infektionszahlen hat die niederländische Regierung einen harten Lockdown beschlossen. "Die Niederlande machen für fünf Wochen zu", sagte Ministerpräsident Mark Rutte.

USA / TÜRKEI

Die USA verhängen Sanktionen gegen die Türkei wegen des Kaufs des russischen Raketenabwehrsystems S-400. US-Außenminister Mike Pompeo gab Sanktionen gegen die türkische Rüstungsbehörde SSB bekannt.

USA / IRAN

Die US-Regierung hat den Iran erstmals direkt für den mutmaßlichen Tod des vor 13 Jahren verschwundenen Ex-FBI-Agenten Bob Levinson verantwortlich gemacht. Das US-Finanzministerium verhängte am Montag Sanktionen gegen zwei iranische Geheimdienstmitarbeiter, die in "die Entführung, Inhaftierung und den wahrscheinlichen Tod" Levinsons verwickelt gewesen seien.

INNENPOLITIK FRANKREICH

Präsident Emmanuel Macron will die Bürger in einem Referendum darüber abstimmen lassen, ob der Klima- und Umweltschutz in die Verfassung aufgenommen werden soll. Zunächst müssten jedoch die Nationalversammlung und der Senat der Verfassungsreform zustimmen, sagte Macron.

LOHNENTWICKLUNG DEUTSCHLAND

Die Tariflöhne in Deutschland sind in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 2,0 Prozent gestiegen. Nach einer Auswertung der Hans-Böckler-Stiftung fiel der Anstieg wegen der Corona-Pandemie geringer aus als in den Jahren zuvor. Die Reallöhne sind angesichts des sehr niedrigen durchschnittlichen Anstiegs der Verbraucherpreise von voraussichtlich nur 0,6 Prozent im Jahr 2020 damit um voraussichtlich 1,4 Prozent gestiegen.

CECONOMY

hat sich mit dem Minderheitsaktionär Convergenta über die Modalitäten zum Erwerb der restlichen 21,62 Prozent an MediaMarktSaturn geeinigt. Ceconomy erwirbt die Anteile von Convergenta und Convergenta erhält im Gegenzug 29,9 Prozent an Ceconomy. Convergenta wird damit größter Aktionär des Unternehmens. Damit soll die Komplexität reduziert werden, ein langjähriger Streit ist vom Tisch. Finanziert werden soll die Transaktion durch eine Mischung aus neuen Stammaktien, Wandelanleihen sowie begrenzten Barmitteln.

Ceconomy setzt sich mittelfristige Ziele für Umsatz und Profitabilität, die unter anderem durch einen höheren Online-Umsatz, vier zentrale Store-Konzepte, mehr Eigenmarken und eine eigene Vertriebseinheit für Geschäftskunden erreicht werden sollen. Bis zum Geschäftsjahr 2022/23 will die Mutter von Media-Markt und Saturn den bereinigten Umsatz auf mehr als 22 Milliarden Euro steigern - von 20,8 Milliarden im Geschäftsjahr 2019/20. Die bereinigte operative Gewinnmarge soll 2,6 bis 2,7 Prozent erreichen. Im laufenden Geschäftsjahr 2020/21 soll der bereinigte Umsatz "leicht" steigen, der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sich auf 320 bis 370 Millionen Euro verbessern.

VOLKSWAGEN

Vorstandschef Herbert Diess wird den Konzern auch in den nächsten Jahren führen, teilte das Unternehmen nach einer Aufsichtsratssitzung mit. Neuer Finanzvorstand wird Arno Antlitz, bisher Finanzvorstand bei der Premiumtochter Audi. Er folgt auf Frank Witter, der seinen Vertrag Ende Juni 2021 auslaufen lässt. Vorstand und Betriebsrat wollen sich bis Ende des ersten Quartals auf einen Plan verständigen, mit dem die Fixkosten unter Berücksichtigung der bestehenden Programme bis 2023 um 5 Prozent sinken sollen. Die Materialkosten sollen in den kommenden zwei Jahren um 7 Prozent zurückgehen.

METRO

hat im Gesamtjahr dank gelockerter Lockdown-Regeln in der Gastronomie im vierten Geschäftsquartal beim bereinigten operativen Gewinn wie geplant das obere Ende des Prognosekorridors erreicht. Unter dem Strich ergab sich im fortgeführten Geschäft allerdings ein Fehlbetrag, weil der Nettoverlust in den beiden Quartalen Januar-März und April-Juni durch die anderen Quartale nicht kompensiert werden konnte. Die Aktionäre sollen für das Geschäftsjahr 2019/20 eine Dividende von 70 Cent je Aktie bekommen, unverändert zum Vorjahr.

NORDLB

integriert die vollständige Tochter Deutsche Hypothekenbank in den Konzern.

CREDIT SUISSE

hält an ihrem Ziel fest, mittelfristig eine Rendite des regulatorischen Kapitals zwischen 10 und 15 in der globalen Investment Bank zu erreichen. Insgesamt solle die Rendite des materiellen Eigenkapitals (RoTE) 10 bis 12 Prozent erreichen.

WORLDLINE

Der französische Zahlungsdienstleister schiebt seine Expansion außerhalb Europas an und kauft einen 51-prozentigen Anteil an dem Geschäft für kommerzielle Zahlungsabwicklung der Australia & New Zealand Banking Group (ANZ). Für Beteiligung werden 485 Millionen australische Dollar in bar bezahlt.

APPLE

will offenbar die Produktion des iPhone im ersten Halbjahr 2021 auf 96 Millionen Einheiten erhöhen. Das sei eine Steigerung um knapp 30 Prozent zum Vorjahreszeitraum, berichtet die japanische Zeitung Nikkei Asia.

BOEING

Der krisengebeutelte Flugzeugbauer dehnt offenbar die Inspektionen an neu produzierten 787-Langstreckenjets des Typs 787 Dreamliner aus. Nach Aussage von informierten Personen ist ein bereits bekannter Herstellungsfehler in Abschnitten des Jets gefunden worden, wo er zunächst nicht entdeckt worden sei.

