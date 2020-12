Die US-Anleihen gaben nach dem Fed-Entscheid etwas nach. Die Zehnjahresrendite zeigte sich im späten Handel 1,3 Basispunkte höher bei 0,92 Prozent.

EUR/USD 1,2228 +0,24% 1,2168 1,2156 +9,0%

EUR/JPY 126,37 +0,15% 125,86 126,06 +3,7%

EUR/CHF 1,0812 +0,14% 1,0771 1,0775 -0,4%

EUR/GBP 0,9024 -0,10% 0,9034 0,9049 +6,6%

USD/JPY 103,35 -0,10% 103,54 103,69 -5,0%

GBP/USD 1,3551 +0,35% 1,3468 1,3436 +2,3%

USD/CNH (Offshore) 6,5109 +0,00% 6,5177 6,5266 -6,5%

BTC/USD 22.122,50 +3,35% 19.441,26 19.376,53 +206,8%

Der Euro sprang in der Spitze auf 1,2212 Dollar und damit erstmals seit April 2018 wieder über die Marke von 1,22. Allerdings konnte die Gemeinschaftswährung dieses Niveau nicht lange halten. Im späten US-Handel notierte sie bei rund 1,2190 Dollar. Rückenwind erhielt der Euro von besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone. Auch Deutschland und Frankreich meldeten bessere Daten. Der Dollar geriet mit den zunehmenden Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Stimuluspakets der US-Regierung als sicherer Hafen ins Abseits und schwächelte. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.

Der dollar bleibt im asiatisch geprägten Handel am Morgen unter Druck. Zunächst hatte der Dollar noch positiv auf die Fed-Beschlüsse reagiert, dann aber nach unten abgedreht. Der Dollar falle weiter mit der perfekten Gemengelage aus Fiskalpaket und ökonomischem Optimismus dank der Fed, die Wachstum gestattet und dennoch unterstützend bleibt, sagt Marktanalyst Karl Schamotta von Cambridge Global Payments.

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,37 47,82 +1,2% 0,55 -13,7%

Brent/ICE 51,59 51,08 +1,0% 0,51 -14,8%

Die Ölpreise behaupteten ihre jüngsten Gewinne, nachdem am Vortag der höchste Stand seit neun Monaten markiert worden war. Vor allem die Hoffnungen auf ein neues Stimuluspaket trieben die Preise. Ein leicht negativer Monatsbericht der Internationalen Energie-Agentur (IEA) belastete nicht. Unterstützung kam von den US-Lagerdaten: Die Rohölvorräte sind in der vergangenen Woche etwas stärker gesunken als erwartet. WTI erhöhte sich um 0,4 Prozent auf 47,82 Dollar, Brent gewann 0,6 Prozent auf 51,08 Dollar.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.868,80 1.865,30 +0,2% +3,50 +23,2%

Silber (Spot) 25,39 25,38 +0,1% +0,01 +42,2%

Platin (Spot) 1.044,50 1.037,00 +0,7% +7,50 +8,2%

Kupfer-Future 3,58 3,55 +0,6% +0,02 +26,6%

Mit einem kleinen Plus reagierte der Goldpreis auf die Aussagen der Fed. Die Aussicht auf eine längere Zeit mit niedrigen Zinsen bedeutet, dass das zinslos gehaltene Edelmetall keine "Konkurrenz" durch höhere Anleiherenditen bekommt. Auch die Dollarschwäche stützte. Der Preis für die Feinunze stieg um 0,6 Prozent auf 1.864 Dollar.

CORONA-PANDEMIE

- Deutschland

Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder stellt sich auf einen bundesweiten Beginn der Corona-Impfungen am 27. Dezember ein. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe die GMK über die zu erwartende Zulassung und Lieferung des Impfstoffes von Biontech und Pfizer informiert, hieß es.. Für die Bundesländer ergebe sich daraus der 27. Dezember als Starttermin. Insbesondere solle mit der Impfung in Pflegeheimen begonnen werden.

In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 27.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Es wurden binnen 24 Stunden 26.923 neue Ansteckungsfälle erfasst. Der Rekordwert liegt bei 29.875 Neuinfektionen. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg innerhalb eines Tages um 698 auf insgesamt 24.125. Am Mittwoch war bei den täglich erfassten Totenzahlen ein Höchststand von 952 Fällen verzeichnet worden.

- Frankreich

Das französische Diagnostikunternehmen Biomerieux hat nach eigenen Angaben die Zertifizierung für den Verkauf eines Tests erhalten, mit dem eine Corona-Erkrankung von einer Grippe unterschieden werden kann.

- DÄNEMARK

Die dänische Regierung hat wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen die Schließung aller nicht lebensnotwendigen Geschäfte über die Feiertage angeordnet. Die Regelung gilt vom 25. Dezember bis zum 3. Januar.

- USA

In den USA haben die Zahlen der Corona-Neuinfektionen und der Todesopfer der Pandemie neue Höchststände erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 3.784 weitere Corona-Tote gezählt. Dies ist die höchste Zahl seit Beginn der Pandemie. Zudem wurden mehr als 250.000 neue Ansteckungen mit dem Virus registriert - auch dies ist die bislang höchste Zahl.

US-GELDPOLITIK

Für die USA wird die Fed optimistischer und erhöht die Wachstumsprognose. Die Federal Reserve will ihre Käufe von Staatsanleihen und Wertpapieren fortsetzen, bis sich bei der Erreichung ihrer Ziele "substanzielle Fortschritte" zeigen. Die Währungshüter änderten jedoch das Kaufprogramm nicht, um der Wirtschaft mehr Stimulus zu geben. Der Leitzins wurde bei 0,00 bis 0,25 Prozent belassen. Der Beschluss fiel einstimmig. Ökonomen und Börsianer hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

Die Federal Reserve hat ihre Abkommen für die Dollar-Liquidität von ausländischen Zentralbanken bis zum 30. September 2021 verlängert. Das bisherige Abkommen lief bis zum 31. März 2021. Diese Linien ermöglichen die Bereitstellung von Dollar-Liquidität in Höhe von jeweils bis zu 60 Milliarden US-Dollar für die Reserve Bank of Australia, die Banco Central do Brasil, die Bank of Korea, die Banco de Mexico, die Monetary Authority of Singapore und die Sveriges Riksbank.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Südkoreas Regierung rechnet kommendes Jahr mit einer starken Wirtschaftserholung. Die Wirtschaft sollte 2021 dank reger Exporte und Konjunkturmaßnahmen deutlich wachsen, nachdem sie in diesem Jahr aufgrund der weltweiten Pandemie das schwächste Wachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnet hat, kündigte das Wirtschafts- und Finanzministerium an. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der viertgrößten Volkswirtschaft Asiens wird 2021 voraussichtlich um 3,2 Prozent wachsen, nachdem es 2020 um 1,1 Prozent geschrumpft war.

NETZAUSBAU DEUTSCHLAND

Der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz hat sich Forderungen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nach einer deutlichen Beschleunigung des Stromnetzausbaus und einer grundlegenden Reform der Gasnetzplanung angeschlossen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundestag hat dem Jahressteuergesetz zugestimmt, das unter anderem die Einführung einer Homeoffice-Pauschale und eine Verlängerung der Kurzarbeitsregelungen wegen der Coronavirus-Pandemie sowie zahlreiche weitere Änderungen im Steuerrecht vorsieht.

EZB

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat vor einer Überforderung der Europäischen Zentralbank (EZB) bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gewarnt. In einem Vortrag wies er darauf hin, dass eine zu Staatsanleihekäufen allzu bereitwillige Zentralbank den Regierungen den Anreiz zu maßvollem Handeln nehmen könnte.

DÜRR

stärkt ihr Geschäft in der Automatisierung mit einem Zukauf. Der MDAX-Konzern übernimmt 75 Prozent der Anteile an der Teamtechnik Maschinen und Anlagen GmbH. Einen Kaufpreis nannte Dürr nicht. Teamtechnik, ein Automatisierungsspezialist vor allem in den Bereichen Elektromobilität und Medizintechnik, erzielte 2019 einen Umsatz von rund 155 Millionen Euro.

SNP SCHNEIDER-NEUREITHER & PARTNER

verkauft 51 Prozent ihrer polnischen Tochtergesellschaft SNP Poland an die All for One Group aus Filderstadt. Der Verkauf solle zum 1. April 2021 vollzogen werden, teilte SNP mit. Für die vollständige Übernahme beabsichtigen beide Parteien den weiteren Angaben nach wechselseitige Kauf- bzw. Verkaufsoptionen vorzusehen, die ab Ende 2023 greifen sollen.

STEMMER IMAGING

hat seine Ergebnisprognose nach der Absenkung im November wieder etwas nach oben genommen. Das Unternehmen begründet den verbesserten Ausblick mit einem größeren höhermargigen Serviceanteil bei Projekten.

VILLEROY & BOCH

hebt nach einer bislang erfreulichen Geschäftsentwicklung im vierten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 erneut an. Auch aufgrund eines "stringenten" Kostenmanagements erwartet der Hersteller von Keramikwaren nunmehr ein operatives Ergebnis (EBIT) von mindestens 45 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen seine EBIT-Prognose im Oktober schon auf 30 bis 35 Millionen Euro erhöht.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern bekommt einen neuen Konzernchef. CFO Jakob Stausholm wird das Ruder als neuer CEO übernehmen.

SCOR

Der Rückversicherer hat die Nachfolge an der Spitze frühzeitig geregelt. Wie die Scor SE mitteilte, wird Benoit Ribadeau-Dumas nächster CEO. Der Manager, der als Stabschef für den früheren französischen Ministerpräsidenten Edouard Philippe gearbeitet hat, wird am 1. Januar zunächst als stellvertretender CEO in den Vorstand aufgenommen. Er soll ab der Hauptversammlung 2022 das Ruder von Denis Kessler übernehmen, der sein Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats aber behalten soll.

ALPHABET

