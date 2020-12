ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,24 48,36 -0,2% -0,12 -13,9%

Brent/ICE 51,32 51,50 -0,3% -0,18 -15,2%

Für die Ölpreise ging es weiter nach oben. Händler verwiesen zur Begründung auf die neuesten gesunkenen Öl-Vorratsdaten sowie Stimulus- und Impfstoffhoffnungen, die zu einer anziehenden Ölnachfrage führen dürften. Dazu komme der schwache Dollar als stützender Faktor, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,1 Prozent auf 48,36 Dollar, Brent gewann 0,8 Prozent auf 51,50 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.881,18 1.885,60 -0,2% -4,42 +24,0%

Silber (Spot) 25,73 26,13 -1,5% -0,39 +44,2%

Platin (Spot) 1.039,25 1.049,00 -0,9% -9,75 +7,7%

Kupfer-Future 3,62 3,60 +0,7% +0,03 +28,0%

Für den Goldpreis ging es weiter nach oben. Neben der Aussicht auf noch lange Zeit niedrige US-Zinsen stützte vor allem der schwache Dollar. Der Preis für die Feinunze kletterte um 1,0 Prozent auf 1.884 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Eine unabhängige Expertenkommission der US-Gesundheitsbehörde FDA hat empfohlen, den von Moderna entwickelten Covid-19-Impfstoff für den breiten Einsatz freizugeben. Damit kann die FDA am späten Freitag eine Notfallzulassung erteilen. Diese würde den Beginn der Verteilung des Impfstoffs bereits an diesem Wochenende ermöglichen.

- In Deutschland sind 33.377 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Darin eingerechnet sind rund 3.500 Fälle, die wegen einer Datenpanne nicht schon in die Statistik vom Donnerstag eingeflossen waren. Mit diesen etwa 3.500 Fällen wäre bereits am Donnerstagmorgen ein neuer Rekord bekanntgegeben worden. Gemeldt wurden außerdem weitere 813 Todesfälle.

- Die EU-Kommission verhandelt mit dem US-Unternehmen Novavax über den Kauf von 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff. Es handelt sich um den siebten Vertrag, den die EU mit einem Pharmahersteller schließen will, um sich Chargen des Impfstoffs zu sichern. Europa stünden bei erfolgreichem Vertragsabschluss mehr als zwei Milliarden Dosen Impfstoff zur Verfügung.

- Die Niederlande haben angekündigt, nicht vor dem 8. Januar mit den Impfungen gegen das Coronavirus zu beginnen. Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte, dies sei die "schnellstmögliche Planung".

- Der Aufenthalt in einem Restaurant oder einer Bar erhöht französischen Forschern zufolge das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Auch ein geselliges Beisammensitzen mit Gästen zum Abendessen erhöhe die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung.

- Die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zieht ihre Entscheidung über eine Zulassung des Impfstoffs des US-Unternehmens Moderna um eine Woche vor. Moderna hat demnach vorzeitig weitere Daten geliefert, sodass eine außerordentliche Sitzung für den 6. Januar angesetzt wurde, "um die Prüfung möglichst abzuschließen". Ursprünglich war die Moderna-Entscheidung für den 12. Januar vorgesehen.

- Der seit Mittwoch geltende harte Lockdown trifft einer Umfrage zufolge in der Bevölkerung auf breite Zustimmung. Im ARD-"Deutschlandtrend" gaben 69 Prozent der Teilnehmer an, die Maßnahmen seien angemessen.

BREXIT

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht in den Verhandlungen mit Großbritannien über ein Handelsabkommen nach dem Brexit noch "große Differenzen" zwischen beiden Seiten. Die britische Regierung erklärte, es sei "sehr wahrscheinlich", dass kein Abkommen zustande komme, wenn Brüssel seine Position nicht "wesentlich" ändere. Von der Leyen erklärte, es habe zwar bei vielen Themen "substanzielle Fortschritte" gegeben, insbesondere bei der Fischerei gebe es aber noch große Differenzen. Die Verhandlungen würden fortgesetzt. Das EU-Parlament forderte von beiden Seiten bis spätestens Sonntag um Mitternacht einen Text vorzulegen.

DEUTSCHLAND / CHINA

Deutsche Unternehmen in China spüren eine leichte Erholung, die aber noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht hat. Das geht aus einer Blitzumfrage der Deutschen Handelskammer in China unter mehr als 530 Unternehmen hervor.

GELDPOLITIK JAPAN

Die japanische Notenbank hat ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der negativen Pandemie-Folgen um ein halbes Jahr verlängert. Das Programm mit zinslosen Krediten an Banken läuft damit bis September 2021. Die Kredite sind faktisch eine Subventionierung der Banken, denn diese können Einlagen zu einem Zins von 0,1 Prozent bei der Zentralbank parken. Das Kaufprogramm für Commercial Paper und Unternehmensanleihen soll derweil flexibler gestaltet werden. Dafür sollen 15 Billionen Yen zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, umgerechnet 120 Milliarden Euro. Damit kann die Notenbank nun 20 Billionen Yen für solche Unternehmensschulden aufwenden. Am Programm zur Kontrolle der Zinskurve hält die Notenbank unverändert fest. Ziel ist eine Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen von 0 Prozent.

GELDPOLITIK MEXIKO

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins unverändert bei 4,25 Prozemt gelassen.

KONJUNJTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertraen erreichte im Dezember einen Wert von -26 nach -33 zuvor. Der Erwartungswert lag bei -30. Die Erwartungen mit Blick auf die kommenden zwölf Monate machten einen Sprung um 15 Punkte nach oben.

QIAGEN

hat einen syndizierten revolvierenden Kredit über 400 Millionen Euro aufgenommen.

TELEFONICA DEUTSCHLAND - 1&1 DRILLISCH/UNITED INTERBET

Telefonica Deutschland sieht sich im Preisstreit mit der United-Internet-Tochter 1&1 Drillisch durch das finale Schiedsgutachten in der Auffassung bestätigt, den Kontrahenten künftig an den Kosten für die Frequenznutzungsrechte aus der Spektrumsauktion 2015 beteiligen zu können. 1&1 Drillisch teilte seinerseits mit, der Schiedsgutachter habe das Ergebnis und die Berechnungsmethode seines Gutachtenentwurfs vom 8. Oktober bestätigt. Demnach sei die von Telefonica geltend gemachte Preisanpassung im geprüften Zeitraum (2016 bis 2020) in voller Höhe als unberechtigt und führe zu keiner Zahlungsverpflichtung von 1&1 Drillisch.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Der Verwaltungsrat hat den Strategieplan für die nächsten Jahre abgesegnet, der nun an das Finanzministerium geht. Dieses soll dann das Gespräch mit der EU-Kommission suchen. Die Bank plant eine Stärkung der Kapitaldecke, um wieder auf die regulatorisch geforderte Kapitalausstattung zu kommen. Die harte Kernkapitalquote (CET1) soll über 12 Prozent liegen.

COCA-COLA

baut weltweit weitere 2.200 Jobs ab, davon 1.200 in den USA. Im August hatte Coca-Cola angekündigt, 4.000 Mitarbeitern in den USA und Kanada Abfindungsangebote zu unterbreiten. Coca-Cola erhofft sich aus den Stellenstreichungen Einsparungen von 350 bis 550 Millionen US-Dollar.

ENEL

trennt sich möglicherweise komplett von seiner Beteiligung an Open Fiber.Enel will bis zu 50 Prozent der Open-Fiber-Anteile an Macquarie Infrastructure & Real Assets verkaufen, was der kompletten Beteiligung entspräche. Mindestens sollen es 40 Prozent sein. Für 50 Prozent bekäme Enel 2,65 Milliarden Euro.

WIENERBERGER

will mit einem Zukauf in den USA seinen Umsatz in Nordamerika auf über 800 Millionen Dollar verdoppeln. Für 250 Millionen Dollar wird der Fassaden-Spezialist Meridian Brick erworben.

