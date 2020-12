geschlagen haben. Die Nike-Aktie kletterte nach Zahlen um 4,9 Prozent und stieg im Verlauf auf ein neues Rekordhoch.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2222 -0,13% 1,2239 1,2218 +9,0%

EUR/JPY 126,38 -0,07% 126,46 126,41 +3,7%

EUR/CHF 1,0836 -0,09% 1,0846 1,0837 -0,2%

EUR/GBP 0,9122 +0,25% 0,9100 0,9170 +7,8%

USD/JPY 103,40 +0,06% 103,34 103,47 -4,9%

GBP/USD 1,3403 -0,35% 1,3450 1,3322 +1,1%

USD/CNH 6,5441 +0,13% 6,5353 6,5382 -6,1%

Bitcoin

BTC/USD 22.738,25 -1,986 23.199,00 23.070,75 +215,4%

Der Dollar verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Devise gilt als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Der Dollar-Index stieg um 0,1 Prozent. Der Euro, der noch am Donnerstag vergangener Woche bei 1,2274 Dollar seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr erreicht hatte, fiel im späten US-Handel auf 1,2232 Dollar zurück.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,92 47,97 -2,2% -1,05 -14,8%

Brent/ICE 49,93 50,91 -1,9% -0,98 -17,5%

Stark unter Druck standen die Ölpreise, die den stärksten Tagesverlust seit über sechs Wochen verzeichneten. Die jüngsten Entwicklungen in der Corona-Pandemie schürten die Befürchtungen eines Nachfrageeinbruchs. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 2,7 Prozent auf 47,79 Dollar. Brent reduzierte sich um 3,0 Prozent auf 50,70 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.878,20 1.877,00 +0,1% +1,20 +23,8%

Silber (Spot) 26,04 26,18 -0,5% -0,14 +45,9%

Platin (Spot) 1.001,00 1.013,30 -1,2% -12,30 +3,7%

Kupfer-Future 3,55 3,57 -0,6% -0,02 +25,5%

Mit den negativen Nachrichten um die Coronavirus-Mutation waren die "sicheren Häfen" wieder gesucht. Allerdings reduzierte sich der Goldpreis wegen des leicht anziehenden Dollar. Für die Feinunze ging es um 0,3 Prozent auf 1.876 Dollar nach unten. Pandemie-Ängste und die Aussicht auf noch lange Zeit niedrige Zinsen verhinderten jedoch größere Verluste.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die EU-Kommission hat den Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer zugelassen. "Wir haben die Entscheidung getroffen, den europäischen Bürgern den ersten Impfstoff gegen Covid-19 bereitzustellen", sagte Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Montagabend.

- Biontech geht davon aus, dass ihr Impfstoff auch gegen die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus wirkt. Dafür halte er "die Wahrscheinlichkeit für hoch", sagte Firmenchef Ugur Sahin am Montagabend im Internetprogramm der Bild-Zeitung.

- Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in der EU soll Deutschland am Samstag eine erste Lieferung des Mittels erhalten. An diesem Tag würden 151.125 Impfdosen geliefert, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mit.

- Die Ausbreitung der in Großbritannien entdeckten neuen Coronavirus-Variante ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) noch nicht außer Kontrolle. "Selbst wenn das Virus sich nun ein kleines bisschen effizienter ausbreitet, kann das Virus gestoppt werden", sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan, am Montag.

- Norwegen hat am Montag eine neue Tracking-App zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt. Die App soll darüber Aufschluss geben, ob sich die Nutzer länger als 15 Minuten mit einem Abstand von weniger als zwei Metern zu einem infizierten Menschen aufgehalten haben.

- Als einer der ersten Menschen in den USA hat eine Krankenschwester im US-Bundesstaat Connecticut am Montag den Impfstoff der Firma Moderna erhalten. In den USA werden vorrangig zunächst Gesundheitspersonal und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft.

- Der gewählte US-Präsident Joe Biden hat sich vor laufender Kamera gegen Corona impfen lassen. Biden ließ sich am Montag in einem Krankenhaus in Newark im Bundesstaat Delaware das Vakzin der Hersteller Biontech und Pfizer spritzen. Er warb bei den US-Bürgern um Vertrauen in die Impfung und sagte, es gebe "keinen Grund zur Besorgnis".

GROSSBRITANNIEN

Trotz der Beschränkungen im Personen- und Warenverkehr mit der EU wegen der neuen Coronavirus-Variante sieht der britische Premierminister Boris Johnson die Versorgung seines Landes mit Gütern des täglichen Bedarfs gesichert. Die Lieferketten seien "stark und robust", sagte Johnson im Anschluss an Gespräche mit Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron am Montag.

BREXIT

Führende EU-Parlamentarier haben an Großbritannien appelliert, angesichts der Coronavirus-Mutation einer verlängerten Brexit-Übergangsfrist zuzustimmen. Großbritannien sei "gerade doppelt belastet", sagte Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Komme doch noch vor Jahresende ein Deal mit der EU über die künftigen Beziehungen zustande, "wäre es vernünftig, diesen in Ruhe zu prüfen" und in der kurzen Übergangszeit die Binnenmarktregeln weiter voll anzuwenden.

FINANZPOLITIK DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind im November angesichts der Coronavirus-Pandemie erneut gesunken, allerdings in geringerem Ausmaß als in den beiden Monaten zuvor. Im November nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,0 Prozent ab, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht bekanntgab. Im Oktober waren die Steuereinnahmen um 8,8 Prozent und im September um 12,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen.

CYBER-ANGRIFF USA

Nach dem großangelegten Cyberangriff auf US-Bundesbehörden und Unternehmen hat US-Justizminister Bill Barr Russland als Urheber der Attacken bezeichnet. "Es scheinen auf jeden Fall die Russen zu sein", sagte er am Montag und widersprach damit US-Präsident Donald Trump , der Moskau in Schutz genommen und China beschuldigt hatte.

AIXTRON

bekommt einen neuen Finanzvorstand. Das Unternehmen bestellt Christian Danninger zum 1. Juli 2021 oder früher als neues Mitglied des Vorstands in der Funktion des Chief Financial Officers (CFO). Der Vertrag laufe über drei Jahre, teilte das Unternehmen mit.

GESCO

nimmt einen großen Portfolioumbau vor und trennt sich von insgesamt sechs Tochtergesellschaften. Diese werden an den Schweizer Fonds Evoco verkauft. Der Kaufpreis belaufe sich auf 27 Millionen Euro und gehe mit einem Mittelzufluss von 15 Millionen Euro einher, hieß es weiter. Gleichzeitig hob Gesco den Ausblick für das Gesamtjahr 2020 an.

ZALANDO

setzt alle Lieferungen nach Nordirland bis Anfang Januar aus. Grund dafür ist, dass die Übergangsregelung für Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union Ende Dezember ausläuft, wie ein Unternehmenssprecher sagte.

ARLINGTON

Der insolvente Automobilzulieferer hat einen Käufer für sein Kerngeschäft gefunden. Im Rahmen der laufenden Insolvenz in Eigenverwaltung sei eine Vereinbarung mit einer Erwerbergesellschaft geschlossen worden, teilte der Hersteller von Auto-Thermostaten unter der traditionsreichen Marke "Wahler" mit, ohne die Investoren namentlich zu nennen. Über die Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Der Großteil der Arbeitsplätze am Stammsitz im schwäbischen Oberboihingen könne gesichert werden.

AIR LIQUIDE

hat von der britischen Asda Group Ltd den Auftrag zur Installation und zum Betrieb von sechs Biomethan-Tankstellen bekommen. Der französische Gasekonzern nannte keine finanziellen Einzelheiten zu dem Geschäft mit der britischen Walmart-Tochtergesellschaft.

DANSKE BANK

Eine Abteilung des US-Finanzministeriums hat ihre Untersuchung des Geldwäsche-Skandals bei der estnischen Tochter der Danske Bank beendet. Die Ermittlungen des US-Justizministeriums, der Börsenaufsicht SEC und auch der Behörden in Dänemark und Frankreich dauerten aber noch an, teilte die dänische Bank mit.

APPLE

will offenbar 2024 ein selbstfahrendes Auto auf den Markt bringen. Die Agentur Reuters berichtet unter Berufung auf informierte Personen, dass der iPhone-Hersteller bei dem Fahrzeug einen Durchbruch bei der Akku-Technik anstrebt. Die neuen Akkus sollen deutlich niedrigere Kosten bei einer größeren Reichweite haben.

