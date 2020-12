Die Ölpreise zeigten sich nach einem wechselhaften Geschäft leichter. Im Verlauf hätten die Sorgen wegen der Corona-Pandemie und wegen eines Überangebots zugenommen, hieß es. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor 1,1 Prozent auf 47,70 Dollar, Brent fiel um 0,7 Prozent auf 50,92 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.877,70 1.873,40 +0,2% +4,30 +23,8%

Silber (Spot) 26,21 26,28 -0,2% -0,06 +46,9%

Platin (Spot) 1.044,10 1.036,25 +0,8% +7,85 +8,2%

Kupfer-Future 3,57 3,57 -0,0% -0,00 +26,0%

Der Goldpreis zeigte sich etwas leichter. Der Preis für die Feinunze verlor 0,2 Prozent auf 1.873 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages 12.892 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Ferner wurden weitere 852 Todesopfer der Pandemie verzeichnet. Am vergangenen Mittwoch hatte das RKI ein Rekordhoch von 962 Todesfällen bekanntgegeben. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz betrug am Dienstag 149,2. Am Vortag hatte sie bei 157,8 gelegen.

- Rechtspolitiker von SPD und Union prüfen ein gesetzliches Verbot von Sonderrechten für Menschen mit Corona-Impfung. Der Geschäftsführer des Deutschen Tourismus-Verbandes, Norbert Kurz, sagte Welt, der Deutschlandtourismus brauche für den Neustart "eine Strategie, die Öffnungsperspektiven nach differenzierten Inzidenzen formuliert und dabei Schnelltests, Impfungen und auch überprüfte Sicherheit durch ein bundesweites Hygienesiegel einbezieht".

- Spanische Behörden planen ein Register mit den Namen von Menschen, die das Angebot einer Impfung gegen das neuartige Coronavirus abgelehnt haben. Das Register soll nicht öffentlich zugänglich sein, aber an andere europäische Länder weitergegeben werden.

EU/CHINA - INVESTITIONSSCHUTZABKOMMEN

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach Diplomatenangaben grundsätzlich hinter das geplante Investitionsschutzabkommen zwischen der EU und China gestellt. Angesichts "positiver Entwicklungen" in den Gesprächen, bei denen zuletzt vor allem die Arbeitsbedingungen und Arbeitnehmerrechte in China im Fokus gestanden hätten, habe kein Mitgliedstaat einen Stopp des Vorhabens gefordert, hieß es in Brüssel.

GRIECHENLAND

hat die vorzeitige Rückzahlung weiterer Milliardenkredite an den IWF in die Wege geleitet. Dabei gehe es um Darlehen in einer Gesamthöhe von 3,6 Milliarden Euro, die 2021 und 2022 fällig würden. Bereits im November 2019 hatte das Land IWF-Kredite vorzeitig zurückgezahlt. Wenn Griechenland die nun angekündigten Rückzahlungen geleistet hat, wird es 80 Prozent seiner internationalen Kredite zurückgezahlt haben.

USA - VERTEIDIGUNGSHAUSHALT

Das US-Repräsentantenhaus hat das Veto des scheidenden Präsidenten Donald Trump gegen den 740,5 Milliarden Dollar schweren Verteidigungshaushalt mit Zweidrittelmehrheit zurückgewiesen. Damit das Veto vom Kongress überstimmt wird, ist allerdings auch eine Zweidrittelmehrheit im Senat erforderlich. Die Abstimmung dieser Kammer steht noch aus. Die Zweidrittelmehrheit wäre nicht zustande gekommen, wenn nicht auch ein Großteil von Trumps Parteikollegen gegen sein Veto gestimmt hätte.

USA/CHINA

China muss mit US-Sanktionen rechnen, wenn es sich in die Kür des künftigen Dalai Lamas einmischt. Das ergibt sich aus einem Gesetz, das von Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde und das zuvor mit überwältigender Mehrheit vom US-Kongress beschlossen worden war.

PRIVAT EQUITY DEUTSCHLAND

Der deutsche Private-Equity-Markt hat nach Angaben des Beratungsunternehmens EY den Corona-Schock überwunden. Nachdem die Zahl der Deals im ersten Halbjahr noch deutlich zurückgegangen war, schlossen Finanzinvestoren im zweiten Halbjahr 127 Deals ab - 33 mehr als im ersten Halbjahr. Auf das Gesamtjahr gesehen ging das Volumen im Vergleich zu 2019 aber von 225 Deals auf 221 Deals zurück. Der Deal-Wert übertraf mit 34,6 Milliarden Euro den Wert des Vorjahres in Höhe von 32,2 Milliarden Euro.

SAP

Die US-Tochter Qualtrics soll demnächst an die Börse gebracht werden. SAP sieht einen Ausgabepreis zwischen 20 und 24 Dollar je Aktie. SAP hatte Qualtrics im Januar 2019 für 8 Milliarden Dollar erworben. Im Juli hatte SAP erstmals die Absicht bekundet, die Tochter an die Börse zu bringen.

VODAFONE/DEUTSCHE TELEKOM/TELEFONICA

Vodafone hat sein neues Netz für das Internet der Dinge in Deutschland laut einem Welt-Bericht kurz nach Weihnachten gestartet. Die Deutsche Telekom hatte ihr LTE-M-Netz (Long Term Evolution for Machines) bereits Mitte des Jahres freigeschaltet. Telefonica wolle im nächsten Jahr folgen, so die Zeitung ohne Angabe von Quellen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2020 01:35 ET (06:35 GMT)