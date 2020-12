- Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) rechnet laut Bild-Zeitung mit einem baldigen Antrag des Covid-19-Impfstoffherstellers Biontech für die Zulassung der Entnahme von sechs Impfdosen pro Ampulle. Zuvor war festgestellt worden, dass aus der ursprünglich für fünf Dosen vorgesehenen Durchstechflasche auch sechs Dosen gewonnen werden könnten, weil die Fläschchen etwas mehr Impfstoff enthalten als nötig.

- In Großbritannien wurde am Dienstag ein neuer Tageshöchststand von mehr als 53.000 Corona-Neuinfektionen verzeichnet Am Vortag waren es etwa 41.300 neue Fälle gewesen. Außerdem wurden 414 weitere Todesfälle registriert.

- Die EU-Kommission nutzt ihre Option zum Erwerb von weiteren 100 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffes von Biontech und Pfizer und erhält damit nun insgesamt 300 Millionen Dosen des Impfstoffes Comirnaty.

KONJUNKTUR USA

Das US-Finanzministerium und die Notenbank haben den Stichtag für die Beendigung des Kredithilfenotprogramms "Main Street Lending Program" vom 31. Dezember auf den 8. Januar verschoben, um die in letzter Minute noch gestellten Kreditanträge abzuarbeiten.

KROATIEN

Bei dem Erdbeben im Zentrum Kroatiens sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das Beben vom Dienstagmittag hatte nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,4. Sein Epizentrum lag nahe Petrinja und 50 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Zagreb. Das Beben war auch in Österreich sowie Serbien zu spüren. Im Nachbarland Slowenien wurde vorsichtshalber das Atomkraftwerk Krsko abgeschaltet.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 4,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,7 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 2,5 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,6 Millionen Barrel.

UNIPER

will bis 2038 am umstrittenen Steinkohlekraftwerk Datteln festhalten. "Datteln wird das letzte Kohlekraftwerk sein, das in Deutschland vom Netz geht. Wir wollen Datteln bis 2038 laufen lassen", sagte Uniper-Chef Andreas Schierenbeck der Rheinischen Post. Datteln 4 ist seit Mai kommerziell am Netz. "Die Verfügbarkeit des Kraftwerks ist seitdem sehr zufriedenstellend, und die Leistung wurde von den Kunden regelmäßig in Anspruch genommen", so Schierenbeck. Finanziell seien die nun gestarteten Auktionen zum Ausstieg aus der Steinkohle "nicht sehr attraktiv".

HEIDELBERGER DRUCK

erwartet den Abschluss des Verkaufs der Tochter Gallus-Gruppe nun erst Anfang 2021 statt noch bis Jahresende.

INTEL

hat angekündigt, sich mit dem bei Intel investierten Hedgefonds Third Point zusammenzusetzen, nachdem dieser Ideen zur Steigerung des Aktienkurses vorgelegt hat und strategische Änderungen anregt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

December 30, 2020 01:32 ET (06:32 GMT)