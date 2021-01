+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:22 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2267 +0,13% 1,2251 1,2274 +2,9%

EUR/JPY 126,28 -0,04% 126,32 126,57 +2,6%

EUR/CHF 1,0802 +0,06% 1,0796 1,0799 +2,4%

EUR/GBP 0,9025 +0,01% 0,9024 0,9031 +3,3%

USD/JPY 102,92 -0,19% 103,12 103,12 -0,4%

GBP/USD 1,3595 +0,14% 1,3576 1,3591 -0,4%

USD/CNH 6,4384 -0,25% 6,4549 6,4533 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 30.845,00 -1,754 31.395,75 31.112,50 +5,4%

Die Dollarschwäche setzte sich fort. Der Dollarindex gab diesmal aber nur minimal nach. Sollten die Demokraten die Senatswahlen in Georgia am Dienstag gewinnen, dürfte der Dollar weiter unter Druck stehen, hieß es. Zudem verwiesen Analysten darauf, dass die Realzinsen in der Eurozone höher bleiben dürften als im Dollarraum. Wilde Ausschläge gab es wieder beim Bitcoin. Zuletzt verlor er gut 5 Prozent auf knapp 31.500 Dollar. Im Tagestief lag er aber schon bei unter 28.000 Dollar. Seit Anfang Dezember hat sich der Wechselkurs der Digitalwährung nahezu verdoppelt, auf Jahresfrist mehr als vervierfacht.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 47,43 47,62 -0,4% -0,19 -2,3%

Brent/ICE 50,73 51,09 -0,7% -0,36 -1,9%

Die Ölpreise fielen parallel zu den schwachen Aktienkursen. Anleger warteten vergeblich auf die Entscheidung der Opec+ zur Beibehaltung der gesenkten Fördermengen. Weil man sich nicht einigen konnte, soll am Dienstag weiter verhandelt werden. Zuletzt kostete Brentöl gut 2 Prozent weniger als zum Jahresende 2020.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,69 1.942,10 -0,1% -2,41 +2,2%

Silber (Spot) 27,27 27,28 -0,0% -0,00 +3,3%

Platin (Spot) 1.067,43 1.069,83 -0,2% -2,40 -0,3%

Kupfer-Future 0,00 3,55 0% 0 +1,1%

Gold legte deutlich zu, die Feinunze verteuerte sich um 44 Dollar auf 1.943. Teilnehmer verwiesen vor allem auf die weltweit weiterhin angespannte Coronavirus-Situation. Das lasse Anleger Zuflucht im vermeintlich sicheren Gold suchen. Aber auch die andauernde Dollarschwäche treibe den Goldpreis, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages fast 11.900 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 11.897 weitere Ansteckungsfälle erfasst. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1.787.410.

- Wegen der Ausbreitung der neuen Corona-Variante wird in England wieder ein harter Lockdown verhängt. Von Mittwoch an werden landesweit die Schulen geschlossen und es gilt eine Ausgangssperre. Die rund 56 Millionen Engländer dürfen ihr Zuhause dann nur noch in begründeten Fällen verlassen. Die strengen Maßnahmen sollen voraussichtlich bis Mitte Februar aufrechterhalten werden. Kurz zuvor hatte bereits die schottische Regierung einen harten Lockdown bis Ende Januar angekündigt.

- Die europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat die Beratungen über eine Zulassung des Corona-Impfstoffs von Moderna noch nicht abgeschlossen und will sie am Mittwoch fortsetzen.

- In Großbritannien begannen am Montag auch die ersten Impfungen mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca. Vergangene Woche hatte die EMA klargestellt, dass eine Zulassung dieses Impfstoffs in der EU noch im Januar "unwahrscheinlich" sei, da AstraZeneca noch gar keinen Zulassungsantrag gestellt habe.

- Nach Deutschland und einer Reihe weiterer europäischer Länder hat nun auch Österreich erste Infektionen mit neuen, offenbar ansteckenderen Varianten des Coronavirus gemeldet.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will allen Interessierten in Deutschland voraussichtlich im Frühjahr eine Impfung gegen das Coronavirus ermöglichen.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago, Charles Evans sieht für die US-Wirtschaft eine lange Periode sehr stimulierender Geldpolitik, um aus der Coronavirus-Pandemie herauszukommen.

DEUTSCHE TELEKOM

Tochter T-Mobile US kauft einer Lokalbehörde im US-Bundesstaat South Dakota Mobilfunk-Infrastruktur ab. Wie T-Mobile mitteilte, gehören dazu Funkzellenstandorte sowie unter der Marke Sprint betriebene Mobilfunk- und Datendienste.

COMMERZBANK

Commerzbank-Chef Manfred Knof hat die Mitarbeiter auf einen tief greifenden Umbau des Geldhauses eingestimmt. "Das wird kein bequemer Weg sein, und ohne Zweifel wird die Transformation, die wir brauchen, auch mit noch mehr harten Entscheidungen und weiteren Restrukturierungsmaßnahmen verbunden sein", schrieb Knof in einem Brief an die Mitarbeiter, der dem Handelsblatt vorliegt. Knof will noch im ersten Quartal 2021 eine neue Ausrichtung beschließen. "Kern der Strategie wird sein, die Bank nachhaltig profitabler zu machen", zitiert das Handelsblatt. In einem Beitrag im Commerzbank-Intranet, der dem Handelsblatt ebenfalls vorliegt, kündigte Knof auch eine Neuverteilung der Aufgaben im Vorstand an. Knof sichere sich damit auch mehr Macht.

HOCHTIEF

wird in einer Arbeitsgemeinschaft den geplanten 2,2 Kilometer langen Lärmschutztunnel Altona auf der Autobahn A7 in Hamburg bauen. Auf Hochtief entfallen 65 Prozent des gesamten Auftragsvolumens von rund 580 Millionen Euro.

DIALOG SEMICONDUCTOR I

sieht dank einer höheren Nachfrage nach 5G-Smartphones und Tablets einen höheren Umsatz im vierten Quartal als bisher. Der Umsatz sollte bei 436 bis 441 Millionen US-Dollar liegen. Zuvor hatte Dialog einen Umsatz in der Bandbreite von 380 bis 430 Millionen Dollar geschätzt. Das positive Nachfragemomentum für die beiden Geräte dürfte bis ins erste Quartal andauern.

DIALOG SEMICONDUCTOR II

hat sich für Deutschland als seinen neuen EU-Hauptsitz entschieden. Zuvor lag der Hauptsitz in Großbritannien.

LANG & SCHWARZ

hat im vierten Quartal ein Rekordergebnis erzielt. Das Handelsergebnis erreichte 28 Millionen Euro, verglichen mit 5 Millionen vor Jahresfrist. Im Gesamtjahr lag es bei 82 (18) Millionen Euro. Der Umsatz im Gesamtjahr lag bei 78 (26) Milliarden Euro. Die Anzahl der Trades stieg 2020 auf über 27 (5) Millionen.

MLP

hat im vierten Quartal 2020 deutlich höhere performance-abhängige Vergütungen verzeichnet als geplant und rechnet daher damit, die eigene EBIT-Prognose zu übertreffen. Bislang lautete diese auf "oberes Ende der Bandbreite von 34 bis 42 Millionen Euro". Performance-abhängige Vergütungen fielen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und seien zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatzeffekt im vierten Quartal 2020 belaufe sich auf rund 15,6 Millionen Euro.

TUI

Großaktionär Alexej Mordaschow muss auf Beschluss der Bafin kein Übernahmeangebot für den Reisekonzern abgeben, falls seine Beteiligung im Zuge der geplanten Kapitalerhöhung über die Schwelle von 30 Prozent steigen sollte. Damit kann Mordaschow seine Gesamtbeteiligung nun auf bis zu 36 Prozent erhöhen.

CREDIT AGRICOLE

verkauft die rumänische Tochter an die Vista Bank Romania SA. Die Transaktion wird keinen "signifikanten Einfluss" auf die Solvabilitätsquote haben.

SAINT-GOBAIN

ist in exklusiven Gesprächen mit Building Materials Europe BV über den Verkauf von Saint-Gobain Building Distribution The Netherlands, der niederländischen Vertriebsaktivitäten des Unternehmens. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 150 Millionen Euro zur Grunde.

MONDELEZ

steht kurz vor der Komplettübernahme von Hu Master Holdings, einem US-Hersteller von veganen Produkten und Paleo-Schokoriegeln. Informierten Personen zufolge könnte der Snackfood-Gigant, der bereits seit 2019 einen Minderheitsanteil an Hu hält, noch in dieser Woche ein Angebot vorlegen, das Hu insgesamt mit 340 Millionen US-Dollar bewertet.

SLACK

Beim Messenger-Dienst Slack hat es am Montag eine mehrstündige Panne gegeben. Slack entschuldigte sich für die Störung und kündigte an, den Problemen auf den Grund zu gehen. Eine Ursache für die Panne nannte Slack zunächst nicht.

