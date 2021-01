+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2319 -0,07% 1,2328 1,2281 +0,9%

EUR/JPY 127,12 +0,05% 127,06 126,92 +0,8%

EUR/CHF 1,0830 -0,04% 1,0834 1,0831 -1,3%

EUR/GBP 0,9063 +0,05% 0,9058 0,9045 +1,5%

USD/JPY 103,20 +0,13% 103,07 103,35 -0,1%

GBP/USD 1,3592 -0,13% 1,3610 1,3578 -0,5%

USD/CNH 6,4391 -0,14% 6,4485 6,4542 -1,0%

Bitcoin

BTC/USD 37.101,50 2,873 36.065,25 34.939,49 +27,7%

Der Dollar zog nach seiner jüngsten Durststrecke zunächst an, profitierte aber nur kurz von den höheren Zinsen. Im Verlauf litt er zusehends unter der Aussicht auf eine höhere Staastverschuldung. Der Dollar-Index lag zuletzt knapp im Minus.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,09 50,63 +0,9% 0,46 +5,3%

Brent/ICE 54,75 54,30 +0,8% 0,45 +5,9%

Am Ölmarkt ging es nach dem kräftigen Vortagesschub weiter nach oben. Nachdem der WTI-Preis am Dienstag erstmals seit Februar kurzzeitig über 50 Dollar pro Barrel gestiegen war, lag er zuletzt mit einem Plus von 0,9 Prozent bei 50,36 Dollar. Nach dem Opec+-Kompromiss über eine nur ganz leicht steigende Ölförderung sorgten deutlich gesunkene US-Ölvorräte in der vergangenen Woche für steigende Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.923,62 1.919,00 +0,2% +4,62 +1,4%

Silber (Spot) 27,27 27,33 -0,2% -0,06 +3,3%

Platin (Spot) 1.106,20 1.104,00 +0,2% +2,20 +3,4%

Kupfer-Future 3,67 3,65 +0,4% +0,02 +4,3%

Der Goldpreis stand unter Druck, zum einen wegen der steigenden Zinsen, zum anderen, weil das Edelmetall durch den steigenden Dollar für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum teurer wird. Zudem war es auch als sicherer Hafen nicht gefragt. Die Feinunze verbilligte sich um 29 Dollar oder 1,5 Prozent auf 1.919.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 26.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 26.391 weitere Ansteckungsfälle erfasst. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Infektionen in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 1.835.038.

- Frankreich hat Berichten widersprochen, wonach es die von der EU-Kommission koordinierte Beschaffung des Corona-Impfstoffs zugunsten des heimischen Pharmaunternehmens Sanofi beeinflusst haben soll.

- Großbritannien hat erstmals seit April wieder mehr als 1.000 Corona-Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Zudem wurde mit 62.322 Neuinfektionen ein neuer Höchststand verzeichnet.

- Das EU-Parlament schaltet sich in die Debatte um die Brüsseler Strategie zur Corona-Impfstoffbeschaffung für die EU-Länder ein. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides wird sich am Donnerstag Fragen der Abgeordneten im Haushaltskontrollausschuss stellen.

- Die EU-Kommission hat dem Corona-Impfstoff des US-Konzerns Moderna eine Zulassung erteilt. Wenige Stunden zuvor hatte ein Expertenausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) grünes Licht für eine bedingte Marktzulassung des Mittels in der EU gegeben. Laut Moderna soll die erste Lieferung voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen. Bisher seien von der EU 160 Millionen Dosen erworben worden.

DEUTSCHLAND/CHINA

Außenminister Heiko Maas hat China angesichts der Verhaftung zahlreicher Oppositioneller in Hongkong die Unterdrückung von Kritikern vorgeworfen. Er forderte die chinesische Regierung auf, ihre internationalen Verpflichtungen bezüglich Hongkongs einzuhalten sowie die Rechte der Betroffenen und die rechtsstaatlichen Grundsätze zu wahren.

GELDPOLITIK USA

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Ratssitzung am 15. und 16. Dezember darüber debattiert, wie sie angesichts eines ungewöhnlichen Wirtschaftsausblicks ihre Pläne zur Aufstockung ihres 7,4 Billionen US-Dollar schweren Wertpapierportfolios erläutern können. Viele warnten laut dem Protokoll vor einer kurzfristigen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums, weil die Zahlen der Erkrankungen und Krankenhausaufenthalte in die Höhe schossen, schlugen aber vor, dass Ausgaben durch den Kongress - und nicht Änderungen der Geldpolitik - der bessere Weg seien, um einem Einbruch im Winter zu begegnen.

NORD STREAM 2

Mecklenburg-Vorpommern will die von US-Sanktionen bedrohte deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 mit einer Stiftung vorantreiben.

POLITIK DEUTSCHLAND

Der Kandidat um den CDU-Vorsitz Friedrich Merz fordert mit dem Rückzug von Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Neuausrichtung für seine Partei. Die CDU müsse aus dem Schatten von Merkel treten und einige Grundsatzfragen klären.

POLITIK KOSOVO

Im Kosovo wird am 14. Februar ein neues Parlament gewählt. Übergangspräsidentin Vjosa Osmani setzte diesen Termin für die vorgezogene Abstimmung fest - gut zwei Wochen, nachdem das Verfassungsgericht in Pristina die im Juni erfolgte Wahl der Regierung von Ministerpräsident Avdullah Hoti durch das Parlament für ungültig erklärt hatte.

POLITIK USA

Bei den wieder aufgenommenen Beratungen des US-Kongresses zur Zertifizierung der Präsidentschaftswahl vom November ist eine Gruppe republikanischer Senatoren mit einem ersten Einspruch gegen den Sieg des Demokraten Joe Biden gescheitert. Der Widerspruch gegen die Anerkennung der Ergebnisse aus dem Bundesstaat Arizona wurde am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit der klaren Mehrheit von 93 gegen sechs Stimmen verworfen. Die Sitzung war unterbrochen worden, nachdem wütende Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump das Kapitol gestürmt und stundenlang randaliert hatten. Den Sicherheitskräften gelang es erst nach vier Stunden, das Kapital von den Randalierern zu räumen.

ONLINE-NETZWERKE USA / TRUMP

Angesichts der Randale am Sitz des US-Kongresses haben große Onlinedienste die Konten des abgewählten Präsidenten Donald Trump vorerst blockiert. Der Kurzbotschaftendienst Twitter sperrte das Konto des scheidenden Amtsinhabers am Mittwoch für zwölf Stunden. Das Unternehmen drohte Trump überdies mit einem dauerhaften Ausschluss von seiner bevorzugten Kommunikationsplattform. Auch Facebook sperrte die Seite des Präsidenten für zunächst 24 Stunden.

BAYER/CUREVAC

Der Corona-Impfstoffentwickler Curevac und Bayer vereinbaren eine globale Partnerschaft. Wie die Bild-Zeitung ohne Angaben von Quellen berichtet, soll Bayer in der Allianz dabei helfen, für den Impfstoff von Curevac schnellstmöglich internationale Zulassungen zu beantragen, um ihn weltweit zur Verfügung stellen zu können.

DEUTSCHE TELEKOM

Die Tochter T-Mobile US hat im vergangenen Jahr so viele Kunden gewonnen wie nie zuvor in der Unternehmensgeschichte. Wie das US-Mobilfunkunternehmen auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, schlossen im Jahr 2020 insgesamt 5,5 Millionen Kunden neue Verträge bei T-Mobile US ab, davon 1,6 Millionen im vierten Quartal. Für viele der neuen Vertragskunden sei nicht zuletzt der Aufbau des neuen ultraschnellen 5G-Netzes ein entscheidender Faktor gewesen.

LEG

Aufsichtsrätin Natalie Hayday hat ihr Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 6. Januar 2021 vorzeitigt niedergelegt und wird ihr Aufsichtsratsmandat bei der künftigen LEG Immobilien SE nicht antreten.

MORPHOSYS

hat Sung Lee zum Finanzvorstand berufen. Er tritt mit Wirkung zum 2. Februar die Nachfolge von Jens Holstein an, der Morphosys im Dezember 2020 verlassen hatte. Lee war zuvor CFO bei Sangamo Therapeutics und davor fast 14 Jahre bei Gilead Sciences tätig.

SAINT-GOBAIN

hat im vierten Quartal nach eigenen Angaben die Erwartungen beim Umsatz wohl übertroffen. Der Umsatz soll bei rund 10,2 Milliarden Euro liegen, was einem organischen Wachstum von mehr als 6 Prozent entspreche. Das operative Ergebnis wird für das zweite Halbjahr mit mehr als 2 Milliarden Euro erwartet, entsprechend einem flächenbereinigtes Wachstum von 20 Prozent. Die operative Marge soll auf Rekordniveau liegen.

