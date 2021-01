CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind binnen eines Tages rund 12.800 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 12.802 Ansteckungsfälle registriert. Nach den Angaben des RKI wurden zudem 891 Todesfälle durch die Pandemie innerhalb von 24 Stunden gezählt.

- Trotz des Starts der Corona-Impfkampagnen in zahlreichen Ländern rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht damit, dass in diesem Jahr in einzelnen Staaten ein weitgehender Schutz gegen das Virus durch die sogenannte Herdenimmunität erreicht wird.

US-POLITIK

Knapp anderthalb Wochen vor dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump hat der kommissarische US-Heimatschutzminister Chad Wolf seinen Rücktritt erklärt. Der bisherige Minister begründete seine Entscheidung mit "kürzlichen Geschehnissen".

US-GELDPOLITIK

Wenn die Wirtschaft der USA in diesem Jahr schnell wieder Tritt fasst, könnte die Notenbank nach Ansicht des Präsidenten der Atlanta Fed im weiteren Jahresverlauf damit beginnen, ihre Anleihekäufe zurückzufahren. Er sei offen für eine Reduzierung der monatlichen Käufe von Staats- und Hypothekenanleihen im Wert von 120 Milliarden US-Dollar durch die Federal Reserve, wenn die Wirtschaft gut laufe, sagte Raphael Bostic am Montag.

ITALIEN

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte steht am Dienstag eine Kabinettssitzung bevor, die das Land in eine Regierungskrise treiben könnte: Bei dem Treffen will Conte die Zustimmung der Minister für seine Pläne erhalten, dem von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Land mit Darlehen und Krediten über 200 Milliarden Euro auf die Beine zu helfen.

COMPUTER-BRANCHE

Die Corona-Pandemie und der Wechsel ins Home Office hat 2020 für den stärksten Nachfrageschub nach Personal Computern seit einem Jahrzehnt gesorgt. Insgesamt wurden laut IDC im vergangenen Jahr 302,6 Millionen PCs verkauft, ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

VOLKSWAGEN

ist es im Verlauf der Abgasaffäre gelungen, die Veröffentlichung einiger Untersuchungsergebnisse zu verhindern, die den Konzern stark belasteten. Das geht aus einem als streng vertraulich eingestuften Vorstandspapier hervor, das der Süddeutschen Zeitung (SZ) vorliegt. Dem 39-seitigen Papier zufolge erreichte VW vor vier Jahren bei einem Vergleich über Strafzahlungen in den USA in Milliardenhöhe erhebliche Zugeständnisse.

ALSTRIA OFFICE

hat unabhängig voneinander zwei Büroimmobilien in zentralen Lagen von Düsseldorf und Frankfurt gekauft. Das Bürogebäude in Düsseldorf kostete 7,8 Millionen Euro. Das Büroobjekt in Frankfurt wurde für einen Gesamtpreis von 32,6 Millionen Euro gekauft.

AROUNDTOWN

hat einen Perpetual Bond über 600 Millionen Dollar mit einer Verzinsung von 1,625 Prozent erfolgreich begeben. Gleichzeitig gab das Unternehmen ein Rückkaufangebot für seine 3,75-prozentigen Perpetual Bonds bis zu einem Gesamtbetrag von 200 Millionen Euro bekannt.

SIEMENS GAMESA

will die zwei spanischen Werke in Somozas und Cuenca schließen. Dadurch gingen 266 Stellen verloren. Die Werke müssten dicht gemacht werden, weil die Nachfrage nach dem dort produzierten Modell SG 2.X-114 zu gering sei. In Spanien sei für dieses Jahr keine einzige Turbine dieses Modells bestellt worden.

SMT SCHARF

Für die SMT Scharf AG wird wegen des Abschlusses eines Poolvertrags durch die Großaktionäre ein Übernahmeangebot fällig. Der Angebotspreis soll dem gesetzlichen Mindestpreis entsprechen, der aufgrund von Vorerwerben voraussichtlich 8,22 Euro je Aktie betragen wird. Erwogen werde auch ein Delisting der Aktien.

STABLES / OFFICE DEPOT

Die Eigentümer des Büroausstatters starten erneut einen Versuch, den Wettbewerber Office Depot zu kaufen. Eine Transaktion käme auf ein Volumen von über 2 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte.

SUEZ

Der französische Entsorgungskonzern kauft seinen Partner aus zwei China-Tochtergesellschaften heraus. Suez übernimmt die Minderheitsanteile ihres Partners NWS Holdings an Suez NWS und Suyu für rund 693 Millionen Euro.

BIONTECH

will mit einer neuen Version die Transportstabilität seines gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs erhöhen. CEO Ugur Sahin kündigte für die zweite Jahreshälfte einen Impfstoff an, der beim Transport nicht mehr so stark gekühlt werden muss wie der aktuelle.

FORD

macht in Brasilien drei Autofabriken dicht, um die Verluste bringenden Aktivitäten im Ausland zu verkleinern. Dem Schritt fallen 5.000 Stellen zum Opfer, wie der Autobauer mitteilte. Zunächst fallen jedoch Kosten für die Werksschließungen von 4,1 Milliarden US-Dollar an.

