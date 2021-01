Am Dienstag kam der US-Dollar nach dem größten Dreitagessatz seit September 2020 nun wieder zurück. Der Dollarindex gab 0,5 Prozent nach. Die US-Währung profitierte zuletzt von den steigenden Anleiherenditen.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 53,83 53,21 +1,2% 0,62 +10,9%

Brent/ICE 57,39 56,58 +1,4% 0,81 +11,0%

Am Erdölmarkt stiegen die Preise auf ein Elfmonatshoch: US-Leichtöl der Sorte WTI kostete mit 53,16 Dollar je Barrel 1,7 Prozent mehr als am Vortag, der Preis für die europäische Sorte Brent stieg um 1,6 Prozent auf 56,55 Dollar. Saudi-Arabien und andere Erdölförderer hatten die Preise für Lieferungen ab Februar angehoben. Am Handel spricht man daher von einer guten Nachfrage.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.860,15 1.855,00 +0,3% +5,15 -2,0%

Silber (Spot) 25,56 25,63 -0,3% -0,07 -3,2%

Platin (Spot) 1.081,25 1.073,70 +0,7% +7,55 +1,0%

Kupfer-Future 3,64 3,61 +0,9% +0,03 +3,5%

Der Goldpreis bewegte sich mit den Entwicklungen beim Dollar auf und ab. Zunächst hatten Anleger eine Pause bei der Dollaraufwertung zum Einstieg genutzt, der Preis kam aber schnell wieder zurück. Die Feinunze des Edelmetalls notierte schließlich 0,7 Prozent höher bei 1.856 Dollar. Das Tageshoch lag bei 1.864 Dollar, das Tagestief bei 1.837 Dollar.

Angesichts der hohen Zahl an Corona-Infektionen hat die Regierung in den Niederlanden den Lockdown bis zum 9. Februar verlängert. Eigentlich hätten die strikten Maßnahmen am 19. Januar aufgehoben werden sollen.

Um die Impfkampagne in den USA zu beschleunigen, will die Regierung Impfstoff-Herstellern den Verkauf ihrer gesamten Vorräte erlauben - ohne Dosen für die Auffrischungsimpfung zurückzuhalten. Wie US-Gesundheitsminister Alex Azar am Dienstag im Interview mit dem TV-Sender ABC News sagte, ist die Herstellungskapazität von Vakzinen bei den Firmen Pfizer und Moderna nun groß genug, um die zweite Impfdosis aus der laufenden Produktion zu entnehmen.

Das Kabinett des italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte hat ein gigantisches Konjunkturprogramm von 222,9 Milliarden Euro zur Überwindung der Corona-Krise beschlossen - und damit die Krise der Regierungskoalition dramatisch verschärft. Die zwei Ministerinnen der Italia Viva (IV) verweigerten bei dem Kabinettsvotum in der Nacht zum Mittwoch ihre Zustimmung und enthielten sich. Die IV hat starke Vorbehalte gegen das Hilfspaket. Nach dem Kabinettsbeschluss ist deshalb der Fortbestand der Koalition stark gefährdet.

US-Außenminister Mike Pompeo hat den Iran als "neue Heimatbasis" für das Terrornetzwerk Al-Kaida bezeichnet.

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Loretta Mester, sieht für die US-Wirtschaft immer noch einen hohen Bedarf an staatlicher Unterstützung. Mit Blick auf die Geldpolitik signalisierte sie, dass diese derzeit angemessen sei. Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, hält den Ausblick für zu unsicher, um eine verbindliche Aussage zur künftigen Geldpolitik abzugeben. In einem solchen Umfeld sei es angemessen, eine akkommodierende Geldpolitik zu verfolgen.

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 1,7 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,9 Millionen Barrel nach plus 5,5 Millionen eine Woche zuvor.

Trotz des schärferen Lockdowns sieht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) keinen Bedarf für ein zweites Konjunkturprogramm in Deutschland.

Der US-Finanzinvestor KKR will sich einem "Bloomberg"-Bericht zufolge von einem Großteil seines Aktienpakets an ProSiebensat.1 trennen. KKR wolle über Nacht elf Millionen Aktien bei institutionellen Investoren platzieren, berichtete die Agentur am Dienstag. Das wären 4,7 Prozent des Grundkapitals. KKR hatte zuletzt einen Anteil von 6,6 Prozent an ProSiebensat.1 gemeldet.

Die Kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada hat einen Zulassungsantrag von MorphoSys und Incyte für Tafasitamab, einem gegen CD-19-gerichteten Antikörper, angenommen. Der Antrag betrifft laut Mitteilung die Zulassung von Tafasitamab in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Tafasitamab-Monotherapie, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom.

kann ihre Aktien von der Börse in Frankfurt nehmen. Dem entsprechenden Antrag des Unternehmens ist entsprochen worden. Der Widerruf der Börsenzulassung wird mit Ablauf des 15. Januar 2021 wirksam.

General Motors steigt in das Geschäft mit elektrisch angetriebenen Lieferwagen ein. Dazu hebt der Autobauer eine neue Sparte namens "BrightDrop" aus der Taufe.

Der Pharmakonzern ist optimistisch für das laufende Jahr. CEO Albert Bourla stellte für 2021 einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,00 bis 3,10 US-Dollar in Aussicht. Der aktuelle Analystenkonsens steht bei 2,96 Dollar.

hat die geplante milliardenschwere Übernahme des Fintechs Plaid nach Einwänden des US-Justizministeriums abgeblasen.

