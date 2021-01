indizes in diesem Artikel MDAX 31.333,0

0,4% Charts

News

Analysen

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,23 52,36 -0,2% -0,13 +7,7%

Brent/ICE 54,95 54,75 +0,4% 0,20 +6,3%

Die Ölpreise gaben trotz der guten China-Daten nach. Zwar sei das BIP 2020 stark ausgefallen, die Dynamik dürfte aber in China in den kommenden Monaten nachlassen. Das werfe ein Schlaglicht auf die zu erwartende Ölnachfrage, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.839,16 1.837,40 +0,1% +1,76 -3,1%

Silber (Spot) 25,21 25,38 -0,7% -0,17 -4,5%

Platin (Spot) 1.096,25 1.083,95 +1,1% +12,30 +2,4%

Kupfer-Future 3,61 3,61 +0,2% +0,01 +2,6%

Der Goldpreis stieg in Erwartung höherer Dollarkurse. Sollte Yellen den Greenback stark reden, nachdem der abgewählte US-Präsident Trump ihn stets schwach geredet hatte, sei dies eine Gelegenheit, noch vorher Gold zu kaufen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAPANDEMIE

Internationale Gutachter haben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der chinesischen Regierung fehlendes Tempo bei den ersten Reaktionen auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vor einem Jahr vorgeworfen. Es hätte in dieser Phase "Potenzial gegeben, schneller auf frühe Anzeichen zu reagieren", heißt es in Bericht des von der WHO eingesetzten Unabhängigen Prüfungsausschusses.

Corona-Kranke können laut einer Studie nach der Genesung auf einen anhaltenden Schutz vor Covid-19 hoffen. Grund dafür seien sogenannte Gedächtniszellen, die auch mehr als ein halbes Jahr nach einer überstandenen Corona-Erkrankung die zur Bekämpfung der Infektion nötigen Antikörper produzieren können, heißt es in einem Artikel von Schweizer und US-Forschern in der Fachzeitschrift Nature.

- Frankreich

Das Disneyland bei Paris bleibt wegen der Corona-Pandemie länger geschlossen als geplant. Die für den 13. Februar vorgesehene Wiedereröffnung sei abgesagt worden. Stattdessen werde nun der 2. April angepeilt.

- USA

Offener Streit über die US-Corona-Einreisesperren für Europäer: Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat ein Ende der Einreiseverbote angekündigt - sein Nachfolger Joe Biden hat dem aber umgehend eine Absage erteilt.

- Südafrika

Die zuerst in Südafrika entdeckte Corona-Mutante ist Experten zufolge zwar ansteckender, aber offenbar nicht tödlicher als die ursprüngliche Form des Virus. Die neue Variante sei 50 Prozent ansteckender als das ursprüngliche Virus. Es gebe jedoch "keine Beweise" dafür, dass die mutierte Form auch tödlicher sei.

KONJUNKTURPOLITIK USA

Die designierte US-Finanzministerin Janet Yellen warnt vor einer längeren, schmerzhafteren Rezession, sollte der Kongress keine weiteren Corona-Hilfen genehmigen. Bei ihrer Anhörung am heutigen Dienstag vor dem Finanzausschuss des US-Senats will sie die Parlamentarier dazu aufrufen, "in großen Stil" zu handeln, wie aus ihrem Redemanuskript für die Anhörung hervorgeht, in das das Wall Street Journal Einblick hatte.

BREXIT

In London werden die Forderungen nach einem Deal mit der EU für den Finanzsektor lauter. Der aktuelle Zustand sei kein dauerhafter Zustand, sagte der ehemalige britische Finanzminister Philip Hammond dem Handelsblatt. Mit dem Brexit am 1. Januar haben die britischen Finanzdienstleister den automatischen Binnenmarktzugang verloren, und die EU-Kommission hat den Finanzplatz London noch nicht als gleichwertig anerkannt. Sollte die EU-Kommission den britischen Firmen weiterhin die Anerkennung verweigern, hält Hammond eine Deregulierung im Königreich für möglich.

HAUSHALTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Die Neuverschuldung dürfte für das vergangene Jahr deutlich geringer ausfallen als bisher erwartet. Wie die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) berichteten, geht das Bundesfinanzministerium in seinem vorläufigen Haushaltsabschluss von einem Minus "deutlich unter 150 Milliarden Euro" aus. Im Etat veranschlagt war eine Rekordverschuldung von 217,8 Milliarden Euro.

FINANZMARKT DEUTSCHLAND

Deutschlands Aktienindex MDAX wird am Dienstag 25 Jahre alt: Am 19. Januar 1996 startete der Index für mittelgroße Unternehmen mit knapp 2.700 Punkten - inzwischen notiert er an der Börse in Frankfurt bei über 31.200 Punkten. 60 Unternehmen sind im MDAX gelistet und folgen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Börsenumsatz auf die 30 größten deutschen Börsen-Unternehmen im DAX.

INNENPOLITIK ITALIEN

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte hat eine Vertrauensabstimmung im italienischen Unterhaus gewonnen - über die Zukunft seiner Regierung entscheidet jedoch am Dienstag der Senat. In einer Rede vor der Abstimmung in der Abgeordnetenkammer in Rom warb Conte am Montag um Unterstützung. Der italienische Senat, in dem Contes Koalition keine Mehrheit mehr hat, hält am Dienstag eine Vertrauensabstimmung ab.

NORD STREAM 2

Neuer Rückschlag für die Ostseepipeline Nord Stream 2: Die scheidende US-Regierung wird am Dienstag laut einem Medienbericht Sanktionen gegen das russische Verlegeschiff "Fortuna" und ihren Inhaber verhängen. Darüber haben die Amerikaner die Bundesregierung und andere europäische Partner nach Handelsblatt-Informationen in Kenntnis gesetzt.

ALLIANZ

kündigt zwei Schuldverschreibungen. Dabei handele es sich um 2006 emittierte nachrangige, festverzinslichen und kündbaren Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit über 800 Millionen Euro und einem Kupon von 5,375 Prozent sowie 2012 begebene Schuldverschreibungen mit unbegrenzter Laufzeit in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar und einem Kupon von 5,5 Prozent.

THYSSENKRUPP

erwägt einem Agenturbericht zufolge einen Börsengang seiner Stahlsparte. Grund für diese Überlegungen sei ein wachsender Widerstand gegen einen Verkauf der Sparte an Liberty Steel, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Einige Aufsichtsräte von Thyssenkrupp hätten das Management aufgefordert, eine Alternative zum Verkauf zu suchen.

TEAMVIEWER

übernimmt das österreichische Start-up Xaleon, einen Anbieter von Kollaborations-Technologie. Neben einer fixen Komponente im niedrigen zweistelligen Millionenbereich wird der Kaufpreis durch eine variable Komponente erhöht, die an das Erreichen bestimmter Ziele in einem Vierjahreszeitraum gekoppelt ist.

LOGITECH

hat auch in seinem dritten Geschäftsquartal von der während der Pandemie massiv gestiegenen Nachfrage nach Computer-Zubehör profitiert. Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Lausanne konnte seinen operativen Gewinn bei einem kräftigen Umsatzwachstum mehr als verdreifachen. Den Ausblick für das Gesamtjahr hob die Logitech International an.

RIO TINTO

hat aus seinen australischen Minen im vergangenen Jahr nur etwas mehr Eisenerz ausgeliefert als im Vorjahr. Die Auslieferungen legten um 1 Prozent auf 330,6 Millionen Tonnen zu. Der Konzern hatte 324 bis 334 Millionen in Aussicht gestellt. Für das laufende Jahr erwartet Rio Tinto mit 325 bis 340 Millionen Tonnen ein ähnliches Niveau.

COHERENT

Der US-Laserspezialist steht vor der Übernahme. Lumentum Holdings verhandelt derzeit in bereits fortgeschrittenen Gesprächen mit der Coherent Inc über eine Akquisition in bar und Aktien, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Coherent hatte bei Handelsschluss am Freitag einen Marktwert von 3,7 Milliarden US-Dollar, Lumentum wurde mit 8 Milliarden Dollar bewertet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2021 01:31 ET (06:31 GMT)