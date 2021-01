- In Deutschland wurden binnen eines Tages 6.729 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Zudem wurden 217 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden gezählt. Da am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten übermitteln und auch weniger Tests vorgenommen und ausgewertet werden, liegen die Zahlen sonntags und montags in der Regel niedriger als an anderen Wochentagen.

- Israel stellt wegen der jüngsten Mutanten des Coronavirus seine internationalen Flugverbindungen für fast eine Woche weitgehend ein.

- Der neue US-Präsident Joe Biden lässt das wegen der Corona-Pandemie geltende Einreiseverbot für Bürger des Schengen-Raums in Kraft. Der Schritt kommt nicht überraschend.

- Bei Protesten in den Niederlanden gegen die nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist es in mehreren Städten zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen.

- Der frühere BVG-Präsident Hans-Jürgen Papier fordert einen Rechtsanspruch auf Entschädigung für Betriebe, die existenziell unter Corona-Beschränkungen leiden.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lehnt eine Aufhebung der Einschränkung ihrer bürgerlichen Freiheiten bei gegen Corona geimpften Bürgern kategorisch ab bis es ein Impfangebot für alle Bürger gibt.

- Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will es Bundesgesundheitsminister Spahn Privatleuten rasch ermöglichen, Antigen-Schnelltests in Gestalt von Spuck- und Gurgeltests zu kaufen und selbstständig durchzuführen.

- Das Erfolgsmodell Israel bei den Corona-Impfungen setzt sich fort. Das Land dehnt die Impfungen auf Jugendliche aus. Seit Beginn der Impfkampagne erhielten mehr als 2,5 der rund 9 Millionen Einwohner die erste Impfdosis. Das macht rund 28 Prozent der Gesamtbevölkerung.

- Deutschland stuft 25 Staaten als Hochrisikoländer ein. Für diese werden die Einreiseregeln ab Sonntag verschärft. Reisende müssen dann bereits höchstens 48 Stunden vor Abreise und nicht nur nach der Ankunft einen negativen Corona-Test vorlegen. Weiterhin müssen sich die Einreisenden nach Ankunft in Deutschland in Quarantäne begeben. Zu diesen Hochrisikoländern zählen europäische Länder wie etwa Litauen, Portugal, Spanien und Tschechien, aber auch die Staaten Israel und USA.

- Pfizer und Biontech stellen bis zu 40 Millionen Impfstoff-Dosen für die internationale Impfstoffplattform Covax bereit.

EMISSIONSHANDEL EUROPA

Die drei nordeuropäischen Energieversorger Vattenfall, Fortum und Statkraft haben sich für eine Ausweitung des EU-Emissionshandels auf alle Sektoren ausgesprochen. In einem gemeinsamen Appell erklären sie, das Klimaziel der EU-Kommission von 55 Prozent weniger Treibhausgasemissionen bis 2050 gegenüber 1990 "vollkommen" zu unterstützen.

DIREKTINVESTITIONEN

Die USA waren 2020 nicht mehr das Land mit den höchsten ausländischen Direktinvestitionen. Neuinvestitionen ausländischer Unternehmen in die USA fielen im vergangenen Jahr um 49 Prozent. In China stiegen die ausländischen Direktinvestitionen dagegen um 4 Prozent. Jahrzehntelang hatten die USA die Rangliste angeführt.

ISRAEL - VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

Gut vier Monate nach der Normalisierung der Beziehungen hat Israel in den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Botschaft eröffnet.

NORD STRWEAM 2

Ungeachtet neuer Sanktionsdrohungen der USA hat das russische Schiff, das die umstrittene Gas-Pipeline Nord Stream 2 fertigstellen soll, am Sonntag seine Arbeit in der Ostsee aufgenommen.

PORTUGAL

Bei der Präsidentschaftswahl in Portugal ist der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit im Amt bestätigt worden.

SLOWAKEI - BONITÄT

S&P Global Ratings hat den Ausblick für die Kreditwürdigkeit der Slowakei angehoben auf "Stabil" von "Negativ". Die Bonitätsnote "A+" wurde bestätigt.

CHIP-LIEFERKETTE

Die Engpässe der deutschen Autoindustrie bei Halbleiterprodukten rufen Wirtschaftsminister Altmaier auf den Plan. Der Minister habe sich per Brief an die taiwanische Regierung gewandt und um Hilfe bei der Lösung der aktuellen Versorgungsprobleme gebeten, so die "Saarbrücker Zeitung".

VOLKSWAGEN - BOSCH - CONTINENTAL

Laut "Automobilwoche" prüft Volkswagen wegen fehlender Halbleiter Schadenersatzansprüche gegen seine Zulieferer Bosch und Continental. Um den Mangel zu beseitigen, spreche VW inzwischen auch mit möglichen Alternativlieferanten.

JENOPTIK

ist zuversichtlich, sein Mittelfristziel bereits dieses Jahr zu erreichen. Laut CFO Hans-Dieter Schumacher gegenüber der Börsen-Zeitung wurden die Jahresziele erreicht, vom neuerlichen Lockdown sei wenig zu spüren gewesen, man habe einen Jahresendspurt hingelegt. Ohne Corona hätte man das Mittelfristziel von 16 Prozent Umsatzrendite vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen bereits 2020 und damit zwei Jahre früher als geplant erreicht.

SILTRONIC

hält das nun auf 145 Euro je Aktie erhöhte Angebot von Globalwafers für attraktiv und begrüßt es. Globalwafers hat zudem die Annahmeschwelle des Übernahmeangebots auf 50 von 65 Prozent gesenkt. Die Annahmefrist des Übernahmeangebots verlängert sich wegen der Änderung um zwei Wochen bis zum 10. Februar.

CEWE

hat seinen operativen Gewinn im vergangenen Jahr kräftig gesteigert. Der Umsatz stieg nach vorläufigen Zahlen auf rund 727 (720,4) Millionen Euro. Das EBIT verbesserte sich überproportional auf etwa 79 (56,8) Millionen.

ENBW

kritisiert die Pläne des Bundesverkehrsministeriums zur Förderung von Ladesäulen mit hoher Leistung für Elektroautos. Durch das geplante "Schnellladegesetz" befürchtet das Unternehmen erhebliche negative Auswirkungen auf den bestehenden Markt und den zukünftigen Wettbewerb.

ORANGE

plant die Auslagerung des Kabelnetzes in ein separates Unternehmen namens "Orange Concessions". Der Wert der Transaktion soll sich auf 2,675 Milliarden Euro belaufen.

