Der Dollar kann seine Aufschläge am Morgen im asiatisch geprägten Handel im Großen und Ganzen verteidigen. Laut CBA-Analysten reflektiere die Dollarstärke die derzeit besseren Konjunkturaussichten in den USA. Die Eurozone und Japan geroeten ins Hintertreffen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,70 56,23 +0,8% 0,47 +16,6%

Brent/ICE 59,29 58,84 +0,8% 0,45 +14,6%

Die Ölpreise legten den vierten Handelstag in Folge zu. Sie profitierten weiterhin von den Fördermengenkürzungen der Gruppe Opec+. "Die Einführung von Impfstoffen sollte die globale Ölnachfrage in den kommenden Monaten unterstützen und die Ölpreise weiter steigen lassen", sagte Analyst Giovanni Staunovo von UBS Global Wealth Management. WTI legte um 1,2 Prozent auf 56,37 Dollar zu. Brent verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 58,87 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.798,13 1.794,00 +0,2% +4,13 -5,3%

Silber (Spot) 26,49 26,38 +0,4% +0,11 +0,4%

Platin (Spot) 1.107,50 1.101,48 +0,5% +6,03 +3,5%

Kupfer-Future 3,57 3,55 +0,5% +0,02 +1,5%

Auf dem Goldpreis lasteten der festere Dollar und die gestiegenen US-Anleiherenditen. Letztere schmälerten die Attraktivität des zinslos gehaltenen Edelmetalls. Auch die guten Arbeitsmarktdaten drückten. Die Feinunze ermäßigte sich um 2,2 Prozent auf 1.794 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die französische Regierung will angesichts stabiler Neuinfektionszahlen und Fortschritten bei den Impfungen zunächst keinen weiteren Lockdown. Die Zahl der Toten während der zweiten Infektionswelle sei dank der Verschärfung der Maßnahmen im vergangenen Monat eine der niedrigsten in Europa, sagte Regierungschef Jean Castex bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Nach Corona-Mutanten aus Großbritannien und Südafrika wurden nun auch erste Fälle einer brasilianischen Variante in Frankreich entdeckt.

- JOHNSON & JOHNSON

Der Pharmakonzern hat in den USA eine Notfallzulassung für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus beantragt. Die Prüfung des Antrags könnte mehrere Wochen dauern. Bislang sind in den Vereinigten Staaten die Corona-Vakzine der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer sowie des US-Konzerns Moderna zugelassen.

- IMPFUNGEN EU

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Fehler bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen eingeräumt. "Wir haben uns sehr stark auf die Frage fokussiert, ob es ein Vakzin geben wird, also die Entwicklung", sagte sie in einem Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung und einigen ausländischen Medien. "Rückblickend hätten wir stärker parallel über die Herausforderungen der Massenproduktion nachdenken müssen."

AUßENPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten außenpolitischen Grundsatzrede seit Amtsantritt eine stärkere weltweite Führungsrolle seines Landes angekündigt. "Amerika ist zurück. Die Diplomatie ist zurück", sagte Biden am Donnerstag bei einem Besuch im US-Außenministerium. Er wolle "Schulter an Schulter" mit den US-Verbündeten zusammenarbeiten und autoritären Staaten wie China und Russland entschiedener entgegentreten.

POLITIK USA

Vor dem Impeachment-Prozess gegen Donald Trump haben die demokratischen Ankläger den früheren US-Präsidenten zu einer Aussage unter Eid aufgefordert. Der Abgeordnete und Anklageführer Jamie Raskin schrieb am Donnerstag in einem Brief an Trump, dies solle kommende Woche erfolgen und müsse auch ein "Kreuzverhör" umfassen.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND

Nach wie vor überwiegt bei der Beurteilung der Bundesregierung zwar das positive Urteil in der Bevölkerung - mit 55 Prozent fällt die Zufriedenheit mit der großen Koalition allerdings laut ARD-Deutschlandtrend auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu Anfang Januar steht ein Minus von 5 Prozentpunkten zu Buche. Bei einer Bundestagswahl zum jetzigen Zeitpunkt käme die Union auf 34 Prozent, einen Punkt weniger als vor einem Monat. Die Grünen sind stabil bei 21 Prozent. Die SPD gewinnt einen Punkt auf 15 Prozent. Die AfD hätte unverändert 10 Prozent in Aussicht. Die FDP gewinnt 1 Punkt auf 8 Prozent. Die Linke verliert einen Punkt auf 6 Prozent, so die repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap.

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Dez -0,6% (PROGNOSE: -2,3%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Dez -2,0% gg Vorjahr

Konsumneigung Dez 38,6%

Konsumneigung Dez -0,2 Pkt gg Vorjahr

POLITIK GROSSBRITANNIEN / CHINA

Die britische Medienaufsichtsbehörde (Ofcom) hat dem chinesischen Nachrichtensender CGTN die Sendeerlaubnis für das Vereinigten Königreich entzogen. Die redaktionellen Inhalte des Senders würden nicht vom angemeldeten Eigentümer, sondern über Umwege von der Kommunistischen Partei (KP) Chinas kontrolliert, begründete die Behörde ihre Entscheidung.

MERCOSUR-ABKOMMEN

Frankreich will das ausgehandelte EU-Handelsabkommen mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten vorerst nicht ratifizieren. Paris lehne das Abkommen "in seiner jetzigen Form" ab, sagte Außenhandels-Staatssekretär Franck Riester AFP. Seine Regierung verlange von den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay Garantien zur Einhaltung von Umweltstandards.

SATELLITEN-NAVIGATIONSSYSTEM GALILEO

Die jüngst erfolgte Auftragsvergabe für den Bau der neuen Satelliten-Generation für das europäische Satellitennavigationssystem Galileo liegt auf Eis. Das zuständige EU-Gericht in Luxemburg ordnete nach einer Klage des unterlegenen Bremer Raumfahrtkonzerns OHB an, die Unterzeichnung der Verträge mit den Konkurrenten Thales Alenia Space und Airbus auszusetzen. Es handelt sich demnach aber um eine "sehr vorläufige" Entscheidung, die geändert oder aufgehoben werden könnte.

FLUGHÄFEN DEUTSCHLAND

Die durch die Corona-Pandemie schwer angeschlagenen Flughäfen können auf ein Milliarden-Rettungspaket von Bund und Ländern hoffen. Für Mittwoch sei ein Spitzengespräch von Vertretern der Bundesregierung geplant, das den "Durchbruch" für die Rettung der Airports bringen solle, berichtet Die Welt.

ALL FOR ONE

hat in ihrem Erstquartal 2020/21 dank eines guten Wachstums im Bereich Cloud Services und Support ihre Profitabilität verbessert und den Gewinn erhöht. In dem Dreimonatszeitraum stiegen die Gesamterlöse um 3 Prozent auf 95,6 Millionen Euro. Das EBITDA legte auf 11,3 (Vorjahr: 10,5) Millionen Euro zu und die EBITDA-Marge kletterte auf 11,8 (11,4) Prozent. Das Periodenergebnis wuchs um 23 Prozent auf 3,9 Millionen Euro und das Ergebnis je Aktie um 21 Prozent auf 0,75 Euro.

AURUBIS

BERICHTET PROG PROG PROG

1. QUARTAL* 1Q20/21 ggVj 1Q20/21 ggVj Zahl 1Q19/20

Umsatz 3.463 +28% 3.292 +22% 6 2.709

EBIT operativ 85 +158% 82 +148% 5 33

Ergebnis vor Steuern operativ 82 +165% 80 +158% 6 31

Ergebnis nach Steuern operativ 63 +163% 59 +146% 5 24

Ergebnis je Aktie operativ 1,44 +167% -- -- -- 0,54

-* Das Unternehmen hatte am 21. Januar Zahlen zum Ergebnis vor Steuern veröffentlicht.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK 20/21: Wie das Unternehmen am 21. Januar bereits berichtet hatte, erhöht es die Porgnose für das Geschäftsjahr und erwartet nun ein operatives Ergebnis vor Steuern (operatives EBT) zwischen 270 und 330 Mio Euro (vorher: zwischen 210 und 270 Mio Euro). Den operativen Return on Capital Employed (ROCE) prognostiziert das Unternehmen jetzt mit 9-12% statt bisher 8-11%.

BIOFRONTERA

startet ihre im Mai 2020 beschlossene Kapitalerhöhung. Das auf dermatologische Biopharmaka spezialisierte Unternehmen will bis zu 8.969.870 neue Stückaktien ausgeben, die die Anteilseigner nun ab dem 8. Februar bis einschließlich 22. Februar 2021 beziehen können - und zwar für fünf gehaltene Aktie jeweils eine neue. Der Bezugspreis steht noch nicht fest, werde aber höchstens bei 3,50 Euro je Aktie liegen. Damit könnte Biofrontera brutto mehr als 31 Millionen Euro einsammeln.

DEUTSCHE LUFTHANSA

hat eine Anleihe mit einem Gesamtvolumen von 1,6 Milliarden Euro in zwei Tranchen begeben. Mit den nun aufgenommenen langfristigen Mitteln und den Mittelaufnahmen von 2,1 Milliarden Euro im zweiten Halbjahr 2020 sei die Refinanzierung aller in diesem Jahr fälligen Finanzverbindlichkeiten von rund 2,6 Milliarden Euro sichergestellt.

DEUTSCHE TELEKOM

Die US-Tochter T-Mobile US hat im vierten Quartal mehr Neukunden hinzugewonnen, als von den Analysten erwartet. Das Unternehmen hat dabei vom anhaltenden Trend zu Home-Office und Home-Schooling im Zuge der Corona-Pandemie profitiert. Auch der Umsatz für das vierte Quartal lag über den Schätzungen des Marktes.

TLG IMMOBILIEN

hat Roy Vishnovizki mit Wirkung zum 10. Februar in den Vorstand und zum neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt. Vishnovizki war den Angaben zufolge in den vergangenen sieben Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Immobiliengeschäft tätig, wie die mehrheitlich von dem Konkurrenten Aroundtown kontrollierte TLG mitteilte.

ASOTECH

