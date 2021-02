+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2126 +0,06% 1,2119 1,2133 -0,7%

EUR/JPY 126,84 +0,04% 126,79 127,01 +0,6%

EUR/CHF 1,0792 +0,01% 1,0791 1,0801 -0,2%

EUR/GBP 0,8761 -0,02% 0,8762 0,8764 -1,9%

USD/JPY 104,59 -0,03% 104,62 104,69 +1,3%

GBP/USD 1,3842 +0,09% 1,3830 1,3843 +1,3%

USD/CNH 6,4244 -0,08% 6,4296 6,4288 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 44.846,00 -0,834 45.223,25 44.710,00 +54,4%

Der Dollar zeigte sich nach dem schwachen Dienstag stabilisiert - gemessen am Dollar-Index.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 58,33 58,68 -0,6% -0,35 +20,0%

Brent/ICE 61,14 61,47 -0,5% -0,33 +18,2%

Bereits den achten Tag in Folge aufwärts und phasenweise auf 13-Monatshochs ging es mit Ölpreisen, nachdem deutlich gesunkene US-Ölvorräte gemeldet worden waren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.837,04 1.842,91 -0,3% -5,88 -3,2%

Silber (Spot) 26,88 27,08 -0,7% -0,20 +1,8%

Platin (Spot) 1.248,23 1.240,00 +0,7% +8,23 +16,6%

Kupfer-Future 3,77 3,77 -0,1% -0,00 +7,1%

Bei den Edelmetallen ragte das Platin heraus mit einer Verteuerung um rund 5 Prozent auf den höchsten Stand seit 2015. Im Handel wurde das mit einer potenziell steigenden Nachfrage als Folge von Konjunkturstimuli begründet. Für einen Impuls sorgte aber auch der Katalysatorhersteller Johnson Matthey, demzufolge sich das Angebotsdefizit bei Platin im vergangenen Jahr erhöhte.

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 10.200 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 10.237 (Vorwoche: 14.211) Ansteckungsfälle registriert. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 666 (786) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt.

- Die mexikanischen Behörden haben den Corona-Impfstoffen der chinesischen Hersteller CanSino Biologics und CoronaVac eine Notfallzulassung erteilt. Damit steigt die Zahl der in Mexiko zugelassenen Impfstoffe auf fünf.

GELDPOLITIK USA

Die US-Notenbank wird die Wirtschaft nach den Worten ihres Chairman Jerome Powell weiterhin mit niedrigen Zinsen und hohen Wertpapierkäufen unterstützen. Powell bekräftigte außerdem seine Forderung nach mehr fiskalischer Unterstützung für die Wirtschaft und sagte, dass die Geldpolitik allein nicht ausreichen werde, um dem Arbeitsmarkt wieder zu voller Stärke zu verhelfen.

IRAN

hat mit der Produktion von Uranmetall begonnen und damit erneut gegen das internationale Atomabkommen von 2015 verstoßen. 3,6 Gramm Uranmetall seien in der Atomanlage in Isfahan "verifiziert" worden, hieß es in einer Erklärung der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA).

DEUTSCHE BÖRSE

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Nettoerlöse 814 +8% 782 +3% 757

Operative Kosten bereinigt 334 -4% 342 -2% 347

EBITDA bereinigt 490 +19% 445 +8% 411

EBITDA 445 +18% 424 +12% 378

Ergebnis nach Steuern 250 +12% 250 +12% 223

Ergebnis je Aktie 1,29 +11% 1,34 +16% 1,16

Zwar hat sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte verlangsamt, dennoch bleibt der Börsenbetreiber ein Gewinner der Corona-Krise. Die Eschborner wollen für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Dividende von 3,00 Euro zahlen nach 2,90 Euro. Die Markterwartung lag bei 3,13 Euro. Für 2021 rechnet die Deutsche Börse unverändert mit einem Anstieg der Nettoerlöse auf rund 3,5 Milliarden Euro sowie einem Anstieg des EBITDA auf rund 2 Milliarden Euro.

COMMERZBANK

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Erträge vor Risikovorsorge 2.029 -7% 2.057 -5% 2.172

Zinsüberschuss 1.151 -12% 1.201 -8% 1.305

Risikovorsorge 681 +172% 675 +170% 250

Provisionsüberschuss 837 +6% 811 +3% 786

Verwaltungsaufwand 1.609 +0,1% 1.600 -0,5% 1.608

Operatives Ergebnis -328 -- -- -- 249

Ergebnis vor Steuern -2.530 -- -2.415 -- 111

Ergebnis nach Steuern/Dritten -2.702 -- -- -- -97

FRAPORT

Am Frankfurter Flughafen machen sich die wieder verschärften Reisebeschränkungen und der daraus resultierende Nachfrageeinbruch wegen der Covid-19-Pandemie auch im Januar erheblich bemerkbar und lassen die Passagierzahlen zum Vorjahr um 80,9 Prozent einbrechen. Das Cargo-Aufkommen stieg aber trotz weiterhin fehlender Kapazitäten aus der Beiladefracht in Passagiermaschinen um 18,1 Prozent auf 176.266 Tonnen. Das war damit der bisher zweithöchste Wert in einem Januar bei Fraport.

METRO

Nachfolgend ein Vergleich der Erstquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q20/21 ggVj 1Q20/21 ggVj 1Q19/20

Umsatz 6.337 -16% 6.340 -16% 7.548

EBITDA 399 -24% 364 -31% 527

EBITDA bereinigt 376 -29% 367 -30% 526

EBIT 200 -39% 157 -52% 327

Erg nach Steuern/Dritten* 99 -18% 57 -53% 121

Ergebnis je Aktie* 0,27 -18% 0,16 -52% 0,33

* fortgeführte Geschäfte

Metro hat im ersten Geschäftsquartal die coronabedingten Lockdowns in der Hauptkundengruppe Restaurants, Hotels und Caterer gespürt. Entsprechend entwickelten sich Umsatz und Gewinne rückläufig, der Gewinn sank überproportional zum Umsatz. Zugleich bestätigte Metro die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, die teils coronabedingte Einschränkungen bis Mitte Februar annnimmt.

VECTRON SYSTEMS

zieht seine Planungen für 2021 zurück, nachdem die Politik den Lockdown erneut verlängert hat. Das Unternehmen geht gleichwohl weiter davon aus, dass mit Beendigung des Corona-Lockdowns mit einer starken Nachfrage zu rechnen ist. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass bisher erst 30 bis 40 Prozent der Zielbranche Gastronomie ihre Kassensysteme gemäß den neuen gesetzlichen Vorschriften umgestellt hätten.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

ist 2020 in die roten Zahlen gerutscht. Für die Jahre 2020, 2021 und 2022 sollen keine Dividenden gezahlt werden, weil nun ein Programm zum Schuldenabbau startet. Den Verlust für das vergangene Jahr bezifferte der Konzern auf 7,21 Milliarden Euro, nach einem Nettogewinn 2019 von 1,10 Milliarden Euro. Unibail-Rodamco-Westfield gehören Gewerbeimmobilien, insbesondere Einkaufszentren, Büroräumen und Veranstaltungshallen. Das Unternehmen ist zudem Einzelhandelsbetreiber an amerikanischen Flughäfen.

UNICREDIT

hat ihren Verlust im vierten Quartal bei rückläufigen Einnahmen ausgeweitet. Die Aktionäre können sich über ein Aktienrückkaufprogramm und eine Dividende freuen. Im laufenden Jahr rechnet die Bank wieder mit einem Milliardengewinn. Unicredit beruft Ranieri de Marchis bis zur offiziellen Ernennung eines neuen CEO zum General Manager ad interim mit allen Chef-Befugnissen. Jean Pierre Mustier wird als CEO und General Manager mit Wirkung zum 11. Februar zurücktreten. Die Bank hatte zuvor erklärt, den früheren UBS-Investmentbanker Andrea Orcel als CEO zu nominieren. Dem muss die HV am 15. April aber noch zustimmen.

ZURICH INSURANCE

Die Corona-Krise und höhere Katastrophenschäden haben dem schweizerischen Versicherungskonzern im vergangenen Jahr zu schaffen gemacht. Wie die Zurich Insurance Group AG mitteilte, ging der Nettogewinn um 8 Prozent auf 3,8 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist zurück. Der Betriebsgewinn sackte um 20 Prozent auf 4,2 Milliarden Dollar ab. In der zweiten Jahreshälfte sei das Unternehmen jedoch zum Wachstum zurückgekehrt. Die Aktionäre sollen eine stabile Dividende von 20 Franken je Aktie erhalten.

MASTERCARD

will noch in diesem Jahr Kryptowährungen direkt in sein Netzwerk einbeziehen. Mehr und mehr Menschen nutzten Kreditkarten, um Krypto-Assets wie Bitcoin zu kaufen und verwendeten Krypto-Karten, um auf diese zuzugreifen und sie in konventionelle Währungen für Transaktionen umzutauschen, so der Kreditkartenriese.

MICROSOFT / PINTEREST

Der Software-Riese Microsoft hat dem sozialen Netzwerk Pinterest einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Monaten Avancen gemacht. Wie die Financial Times berichtet, liegen entsprechende Verhandlungen zurzeit jedoch auf Eis. Pinterest habe in der Vergangenheit signalisiert, als eigenständiges Unternehmen fortbestehen zu wollen. Für die Microsoft Corp wäre eine Übernahme von Pinterest der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte gewesen.

UBER

