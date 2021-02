METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,72 1.826,50 -0,2% -3,79 -4,0%

Silber (Spot) 27,10 27,03 +0,3% +0,08 +2,7%

Platin (Spot) 1.225,65 1.239,18 -1,1% -13,53 +14,5%

Kupfer-Future 3,78 3,77 +0,1% +0,00 +7,3%

Das Gold verbilligte sich um 17 Dollar auf 1.826 je Feinunze. Dazu dürfte auch der Anstieg der Renditen am Anleihemarkt mit beigetragen haben, weil dadurch das zinslose Gold als Anlage an Attraktivität verliert.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden weitere 9.860 (Vorwoche: 12.908) Ansteckungsfälle registriert. Nach Angaben des RKI wurden innerhalb von 24 Stunden zudem 556 (855) Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektionen gezählt.

- Angesichts der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Mutante in Tirol wird das österreichische Bundesland ab Freitag zur Testpflicht-Zone. Zehn Tage lang muss bei der Ausreise aus Tirol ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Auch für die Durchreise gilt eine Testpflicht.

- Die US-Regierung hat nach Angaben von Präsident Joe Biden 200 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen bestellt. Die Kaufverträge für jeweils einhundert Millionen zusätzliche Impfdosen von Moderna sowie von Biontech und Pfizer seien am Donnerstag unterzeichnet worden, sagte Biden nach einem Besuch der US-Gesundheitsbehörde NIH.

- Corona-Schnelltests könnten nach Angaben von Herstellern bald auch für Privathaushalte verfügbar werden. "Die ersten in unserem Verband vertretenen Hersteller haben bereits das Prüfverfahren für ein europaweites CE-Kennzeichen erfolgreich durchlaufen und sind in Kürze lieferfähig", sagte der Geschäftsführer des Verbandes der Diagnostica-Industrie, Martin Walger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitagsausgaben).

USA / EU

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will im Zoll-Streit mit der EU wegen Subventionen für Luftfahrtkonzerne zunächst nicht auf Strafzölle für einige europäische Importe verzichten. Es sei "zum jetzigen Zeitpunkt unnötig, die Abgaben zu überarbeiten", hieß es in einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten (USTR), die am Freitag veröffentlicht werden sollte.

CHINA

Der internationale Dienst der britischen BBC, der Sender BBC World News, ist wegen "gesetzeswidriger Inhalte" in China verboten worden. Unter anderem sei gegen der Grundsatz verletzt worden, "dass Nachrichten wahrheitsgetreu und fair sein sollten" - und dass sie den "nationalen Interessen" Chinas nicht schaden dürften.

G7-MILLIARDENHILFEN FÜR ARME LÄNDER

Die G7-Staaten erwägen nach französischen Angaben, über den IWF Milliardenhilfen für arme Länder zur Bewältigung der Corona-Krise zu mobilisieren. Dabei gehe es um eine Unterstützung von bis zu 500 Milliarden Dollar, hieß es aus Regierungskreisen in Paris.

USA

US-Präsident Joe Biden nimmt kommende Woche per Video an der Online-Ausgabe der Münchner Sicherheitskonferenz teil.

POLITIK USA

Im Impeachment-Prozess gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump haben die Ankläger zum Abschluss ihrer Beweisführung auf eine Verurteilung des Ex-Staatschefs gedrungen. Die demokratischen Abgeordneten warnten dabei am Donnerstag im Senat eindringlich, ohne Schuldspruch drohe neue Gewalt wie bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar. Trump müsse verurteilt und von künftigen politischen Ämtern ausgeschlossen werden.

INFLATION DEUTSCHLAND

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann erwartet durch den Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz und die neue CO2-Steuer einen kräftigen Anstieg der Inflation in diesem Jahr. "Aus heutiger Sicht dürfte die Inflationsrate gemäß dem Harmonisierten Verbraucherpreisindex in Deutschland zum Jahresende hin über drei Prozent liegen", sagte Weidmann der "Augsburger Allgemeinen" (Freitagausgabe). "Umstritten ist aber, wie sich der in Corona-Zeiten erzwungene Konsumverzicht nach der Pandemie auswirkt", sagte Weidmann weiter.

WIRTSCHAFTSGIPFEL DEUTSCHLAND

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will am Dienstag mit dutzenden Wirtschaftsverbänden über die schwierige Lage in der Corona-Krise sprechen. Dabei soll es neben den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern auch um die Wirtschaftshilfen und "mögliche Öffnungsperspektiven" gehen.

EUROPÄISCHE BANKENUNION

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing drängt auf die rasche Wiederaufnahme der Gespräche über eine europäische Bankenunion nach Ende der Corona-Krise. "Wir brauchen einen Zwischensprint für die Vollendung der europäischen Kapitalmarktunion", sagte er. Die Diskussion müsse "unmittelbar nach der Pandemie stattfinden". Zugleich erwarte er nicht, "dass dies innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre kommen wird", weshalb es starke Banken brauche.

BIOTEST

hat 2020 mit Umsatz und Betriebsgewinn besser abgeschnitten als von dem Biopharmaunternehmen selbst erwartet. Der Umsatz stieg um über 15 Prozent auf 484 Millionen Euro. Angekündigt hatte Biotest ein Plus von 10 Prozent. Das EBIT erreichte minus 1 bis minus 2 Millionen Euro nach minus 1,2 Millionen im Jahr zuvor. Die EBIT-Prognose für 2020 lautete auf minus 10 Millionen Euro.

L'OREAL

hat 2020 zwar weniger verdient, im vierten Quartal erholte sich die Umsatzentwicklung aber etwas. Nach Dritten verdiente L'Oreal 3,56 (2019: 3,75) Milliarden Euro. Der Umsatz fiel auf 28 (29,9) Milliarden Euro.

MAYR-MELNHOF

Die österreichische Mayr-Melnhof Karton verstärkt sich mit einem Zukauf in Polen. Wie das Unternehmen mitteilte, kauft es dem US-Konzern International Paper dessen Werk in Kwidzyn für rund 670 Millionen Euro ab.

EXPEDIA

Das Online-Reiseportal ist im Schlussquartal wegen der schwachen Nachfrage tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Umsatz brach um zwei Drittel ein.

