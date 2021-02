Besonders die Energiewerte standen mit der Kältewelle in Texas im Blickpunkt. Occidental Petroleum erhöhten sich um 4,2 Prozent. Der Energie-Sektor führte im S&P-500 die Gewinnerliste mit einem Plus von 2,3 Prozent mit an. CVS Health fielen um 5 Prozent. Umsatz und Nettogewinn für das vierte Quartal haben die Erwartungen des Marktes übertroffen. Allerdings war beim Gewinn ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verkraften. Johnson & Johnson hat die Zulassung seines Corona-Impfstoffs in der Europäischen Union (EU) beantragt. Die Aktie tendierte 0,8 Prozent leichter. Borgwarner erhöhten sich um 4,3 Prozent. Der US-Autozulieferer übernimmt den deutschen Fahrzeug-Batteriehersteller Akasol. Palantir Technologies sausten 12,8 Prozent abwärts. Das Unternehmen hat überraschend im vierten Quartal einen Verlust eingefahren. Starbucks gewannen 0,8 Prozent. Der chinesische Wettbewerber Luckin Coffee musste Insolvenz nach Chapter 15 anmelden.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,2086 -0,14% 1,2103 1,2117 -1,0%

EUR/JPY 128,08 -0,26% 128,42 128,09 +1,6%

EUR/CHF 1,0800 -0,04% 1,0804 1,0801 -0,1%

EUR/GBP 0,8708 +0,03% 0,8705 0,8703 -2,5%

USD/JPY 105,97 -0,13% 106,11 105,72 +2,6%

GBP/USD 1,3880 -0,17% 1,3904 1,3922 +1,6%

USD/CNH 6,4446 +0,28% 6,4268 6,4229 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 50.046,75 1,882 49.122,25 49.058,25 +72,3%

Die Rekordjagd der Kryptowährung Bitcoin setzte sich fort. Am Dienstag wurde erstmals die Marke von 50.000 Dollar geknackt. Bei 50.645 Dollar wurde ein Allzeithoch markiert, gegenwärtig notiert sie wieder unter der magischen Marke. Seit Jahresbeginn steht für die Kryptowährung ein Plus von mehr als 70 Prozent zu Buche. Händler verwiesen zur Begründung auf die zunehmende Akzeptanz des Bitcoin.

Der Euro büßte im Verlauf seine Tagesgewinne ein und drehte nach unten ab. Teilnehmer begründeten dies mit der Dollar-Stärke im Gefolge des Empire State Index. Der Dollar-Index gewann 0,2 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,15 60,05 +0,2% 0,10 +23,7%

Brent/ICE 63,56 63,35 +0,3% 0,21 +22,9%

Unterschiedlich stark legten die Ölpreise zu. Für die US-Sorte WTI ging es deutlicher nach oben. Das eisige Wetter in den USA erhöhe die Nachfrage, hieß es. Gleichzeitig könnten die niedrigen Temperaturen die Ölproduktion in Texas behindern. Der Kälteeinbruch trägt dazu bei, die monatelange Erholung fortzusetzen, die durch die Produktionskürzungen der OPEC und ihrer Partner, allen voran Russland, angetrieben wurde, so ein Beobachter.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.789,02 1.794,90 -0,3% -5,88 -5,7%

Silber (Spot) 27,21 27,28 -0,2% -0,07 +3,1%

Platin (Spot) 1.252,15 1.263,00 -0,9% -10,85 +17,0%

Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,2% -0,01 +8,7%

Gold war in dem aktuellen Umfeld nicht gefragt, als zinslose Anlageklasse litt es vor allem auch unter den steigenden Renditen.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Die EU-Kommission sieht wenig Handhabe, um gegen einseitig von Deutschland und anderen Ländern beschlossene Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie vorzugehen. "Der Handlungsspielraum ist begrenzt", sagte eine EU-Vertreterin vor Journalisten. Mitgliedstaaten hätten das Recht, die Freizügigkeit auf Grundlage von Gesundheitsgefahren einzuschränken.

- Südafrika hat seine bereits gelieferten Corona-Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca der Afrikanischen Union angeboten, da es Zweifel an der Wirksamkeit des Vakzins bei der südafrikanischen Corona-Mutante gibt.

US-NOTENBANK

- Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Kansas City, Esther George, sieht im US-Immobilienmarkt ein Risiko für den Ausblick. Dies gelte insbesondere, wenn die Pandemie Probleme verursache, die länger anhalten als die positiven Effekte der staatlichen Unterstützung.

- Die Präsidentin der US-Notenbank von San Francisco, Mary Daly, ist der Ansicht, die Investoren sollten sich keine Sorgen wegen eines plötzlichen Anstiegs der Inflation machen.

EU-EMISSIONSHANDEL

Deutschland und Frankreich erhöhen den Druck auf Brüssel, beim klimafreundlichen Umbau der Industrie voranzukommen. Nötig sei eine Stärkung des EU-Emissionshandels, um kosteneffiziente CO2-Minderungen in der Industrie zu ermöglichen, erklärten Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire.

ATOMSTREIT IRAN

Laut dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, will der Iran ab 23. Februar den Zugang der IAEA-Inspektoren zu einem Teil seiner Anlagen einschränken.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Ausfuhren legten im Januar um 6,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu. Volkswirte hatten mit einem Wachstum von 6,6 Prozent gerechnet. Im Dezember waren die Exporte um 2 Prozent gestiegen.

TEAMVIEWER

Finanzinvestor Permira hat 13,2 Millionen Teamviewer-Aktien zum Preis von je 44,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert, was etwa 6,6 Prozent des Aktienkapitals entspricht. Das Gesamtvolumen der Transaktion liegt damit bei etwa 587 Millionen Euro. Die Teamviewer-Aktie war am Dienstag bei 46,50 Euro aus dem Handel gegangen. Permira hält nun noch 20 Prozent an Teamviewer.

NESTLE

verkauft sein Wassergeschäft in Nordamerika für 4,3 Milliarden Dollar an die Finanzinvestoren One Rock Capital Partners LLC und Metropoulos & Co.

RIO TINTO

Der Nettogewinn kletterte 2020 um 22 Prozent auf 9,77 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn stieg um 20 Prozent auf 12,45 Milliarden Dollar. Analysten hatten 11,75 Milliarden Dollar erwartet. Rio Tinto will eine Schlussdividende von 3,09 Dollar je Aktie zahlen, womit die Gesamtjahresdividende 4,64 Dollar beträgt nach 4,43 Dollar im Vorjahr. Hinzu kommt eine Sonderdividende von 93 Cent. Analysten hatten mit einer Gesamtdividende von 4,80 Dollar gerechnet.

CITIBANK

kann 500 Millionen irrtümlich an Investmentfonds überwiesene Dollar nicht zurückverlangen, entschied ein New Yorker Richter.

GENERAL ELECTRIC

erwartet im ersten Quartal einen negativen Cashflow. Allerdings ändert das Unternehmen den Ausblick nicht. Üblicherweise ist das erste Quartal das schwächste für den Konzern.

AMAZON

Die New Yorker Generalstaatsanwältin hat Klage gegen Amazon eingereicht wegen des Vorwurfs mangelhafter Schutzmaßnahmen für seine Mitarbeiter vor Covid-19.

ALPHABET / INTEL / THIRDPOINT

Für eine halbe Milliarde US-Dollar hat sich der von Daniel Loeb geführte Hedgefonds Anteile an der Google-Mutter Alphabet Inc gesichert. Von Intel habe Third Point 1 Million Aktien erworben. Gleichzeitig seien die Beteiligungen an anderen Tech-Unternehmen wie Amazon oder Salesforce reduziert worden.

CHEVRON / VERIZON / BERKSHIRE HATHAWAY

Berkshire Hathaway hat für 8,6 Milliarden US-Dollar Aktien des größten US-Mobilfunkanbieters Verizon Communications und für 4,1 Milliarden Dollar Anteile am Ölkonzern Chevron erworben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 17, 2021 01:30 ET (06:30 GMT)