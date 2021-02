Uneinheitlich - Technologiewerte standen unter starkem Abgabedruck. Steigende Anleihezinsen weckten Befürchtungen, dass besonders die Technologiewerte zu hoch bewertet sein könnten, hieß es. Auch war von Seltorrotation zugunsten von konjunktursensitive Sektoren wie Finanzen oder Energie zu hören mit der Erwartung, dass sich die Wirtschaft erholen werde. Raytheon fielen um 1,7 Prozent, nachdem am Wochenende eine Boeing 777-200 der United Airlines einen Triebwerksausfall verzeichnet hatte. Alle Flugzeuge, in denen die gleichen Triebwerke des Herstellers Pratt & Whitney - der zu Raytheon gehört - verbaut sind, müssen nun überprüft werden. Boeing schlossen 2,1 Prozent tiefer. Aktien von Fluggesellschaften profitierten von einem positiven Analystenkommentar der Deutschen Bank. American Airlines gewannen 9,4, Southwest Airlines 3,7, Delta 4,5 und Alaska Air 2,1 Prozent. United rückten trotz des Zwischenfalls vom Wochenende 3,5 Prozent vor. Apple gaben um 3,0 Prozent nach. Die Stiftung von Bill und Melinda Gates hat ihre Beteiligung an dem iPhone-Hersteller im vierten Quartal halbiert. Aus Alibaba (-3,6%) und Uber (-5,3%) stieg die Stiftung ganz aus.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2167 +0,05% 1,2161 1,2147 -0,4%

EUR/JPY 127,86 +0,07% 127,76 127,64 +1,4%

EUR/CHF 1,0901 +0,04% 1,0897 1,0887 +0,8%

EUR/GBP 0,8651 +0,09% 0,8643 0,8642 -3,1%

USD/JPY 105,08 +0,01% 105,07 105,08 +1,7%

GBP/USD 1,4065 -0,04% 1,4070 1,4055 +2,9%

USD/CNH 6,4617 -0,05% 6,4646 6,4705 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 50.192,00 -7,338 54.166,75 53.682,72 +72,8%

Das britische Pfund stieg auf den höchsten Stand seit April 2018, gestützt von der Aussicht auf ein baldiges Ende des Lockdowns in Großbritannien. Premierminister Boris Johnson will bis Ende Juni alle Corona-Restriktionen aufheben. Der Dollar zeigte sich isgesamt schwächer.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,48 61,70 +1,3% 0,78 +28,3%

Brent/ICE 66,33 65,24 +1,7% 1,09 +28,2%

Die Ölpreise legten deutlich zu. Hier setzten die Akteure zum einen auf die Erholung der Wirtschaft, zum anderen hätten die Produktionsausfälle in Teilen der USA nach Winterstürmen gestützt.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.814,23 1.809,74 +0,2% +4,49 -4,4%

Silber (Spot) 28,09 28,18 -0,3% -0,08 +6,4%

Platin (Spot) 1.268,18 1.275,98 -0,6% -7,80 +18,5%

Kupfer-Future 4,17 4,14 +0,8% +0,03 +18,6%

Der Goldpreis zeigte sich mitdem schwächeren Dollar fester. Dem Edelmetall ksei auch der Status als vermeintlich sicherer Hafen zugute gekommen, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Nach mehreren Tagen des Anstiegs ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz bei der Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland leicht zurückgegangen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) lag der Wert am Dienstag bei 60,5. Am Vortag hatte er noch 61,0 betragen. Die Zahl der Neuinfektionen gab das RKI mit 3.883 an. Damit lag die Zahl etwas höher als am Dienstag vergangener Woche, als sie bei 3.856 gelegen hatte.

- In der Debatte um Lockerungen des Corona-Lockdowns in Deutschland warnen Intensivmediziner vor voreiligen Maßnahmen.

- In den USA hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von einer halben Million überschritten. Zudem wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 28 Millionen Infektionen bestätigt.

- Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sollen - wie vielfach gefordert - schneller gegen das Coronavirus geimpft werden als bislang vorgesehen. Darauf verständigten sich Bund und Länder am Montag auf der Gesundheitsministerkonferenz.

BAUBRANCHE DEUTSCHLAND

Die Bauwirtschaft ist bisher gut durch die Krise gekommen. Doch nun trübt sich die Stimmung auch auf dem Bau ein. Das geht aus einer Sonderauswertung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) hervor. Sorge bereitet den Unternehmen offenbar der Fachkräftemangel. Insgesamt liegt die Stimmung auf dem Bau aber immer noch über dem Niveau der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009.

NORD STREAM 2

Die USA sehen ihre Sanktionspolitik gegen den Bau der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 als erfolgreich an. "Mehr als 15 Unternehmen" hätten sich inzwischen aus dem Vorhaben zurückgezogen oder seien dabei, sagte ein Sprecher des US-Außenministeriums.

DELIVERY HERO

hat 444.000 neue Aktien im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens zu je 111,50 Euro verkauft.

FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC)

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q19

Umsatz 4.400 -4% 4.580

EBIT 462 -25% 616

Ergebnis nach Steuern/Dritten 177 -48% 343

Ergebnis je Stammaktie 0,61 -46% 1,14

Anfang des Monats hatte FMC den Markt mit einer Gewinnwarnung geschockt und angekündigt, 2021 bei höchstens im mittleren einstelligen Prozentbereich steigenden Umsätzen einen um bis zu einem Viertel geringeren bereinigten Nettogewinn zu erwarten. Zur Begründung führte FMC vor allem eine erhöhte Covid-19-Sterblichkeit bei Dialysepatienten und damit einhergehend weniger Dialyse-Behandlungen an. Zudem belasten zusätzliche Kosten für Sicherheitsmaßnahmen für Patienten und Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Der im Oktober 2020 ausgegebene Mittelfrist-Ausblick bis 2025 hat weiterhin Bestand.

FRESENIUS

hat seine vorläufige Prognose für dieses Jahr bestätigt. Demnach erwartet der DAX-Konzern angesichts der anhaltenden coronabedingten Belastungen mindestens eine in etwa stabile Entwicklung beim währungs- und um Sondereinflüsse bereinigten Nettogewinn sowie einen währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Die vor Ausbruch der Covid-19-Pandemie ausgegebenen Mittelfrist-Ziele bekräftigte Fresenius.

FRESENIUS/FMC

Fresenius und seine Dialyse-Tochter Fresenius Medical Care (FMC) wollen ihren Aktionären ungeachtet der eingetrübten Aussichten für das laufende Jahr eine höhere Dividende für das vergangene Jahr zahlen. Fresenius will 0,88 Euro zahlen. Für 2019 hatte Fresenius 0,84 Euro gezahlt. Bei FMC sollen es 1,34 Euro sein nach 1,20.

HEIDELBERGCEMENT

Nachfolgend ein Vergleich der Viertquartalszahlen mit den Konsensschätzungn (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Umsatz 4.466 -2% 4.436 -3% 4.578

Ergebnis laufendes Geschäft* 976 +1% 944 -2% 968

Ergebnis laufendes Geschäft 648 +7% 565 -6% 603

* vor Abschreibungen

Heidelbergcement rechnet für 2021 in vielen Märkten mit einer positiven Entwicklung der Nachfrage. "Wir sind gut in das Jahr 2021 gestartet", sagte Vorstandschef Dominik von Achten. "Durch die Infrastrukturprogramme dürfte es Rückenwind geben."

KNORR-BREMSE

hat im vergangenen Jahr einen freien Cashflow von rund 0,7 Milliarden Euro erzielt. Damit übertraf das Unternehmen die Markterwartung von rund 0,5 Milliarden Euro gemäß dem Konsensus von Vara Research.

STEMMER IMAGING

übertrifft für 2020 nach vorläufigen Zahlen die ausgegebene Prognose. Der Umsatz stieg mit 105,2 Millionen Euro moderat über die ausgegebene Spanne von 100 bis 105 Millionen Euro. Das EBITDA lag mit 7,2 Millionen deutlich über der Prognosespanne von 5,5 bis 6,5 Millionen Euro.

ENBW

hat zwei Unternehmensanleihen mit einem Volumen von zusammen 1 Milliarde Euro begeben. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren hat einen Kupon von 0,125 Prozent. Die Anleihe mit einer Laufzeit von 12 Jahren hat einen Kupon von 0,500 Prozent.

APPLE

ist im vierten Quartal an Samsung vorbeigezogen und mit einem Marktanteil von 20,8 Prozent erstmals seit vier Jahren wieder die Nummer Eins auf dem weltweiten Smartphone-Markt.

FACEBOOK

hebt seine Blockade von journalistischen Nachrichteninhalten in Australien wieder auf.

HSBC

hat im vergangenen Jahr einen Einbruch beim Nettogewinn um 35 Prozent verzeichnet. Die Bank, die ihren Großteil der Erträge in Asien erwirtschaftet, berichtete einen Nettogewinn von 3,9 (Vorjahr: 5,97) Milliarden Dollar. Bei der Mittelfristprognose ist die Bank nun pessimistischer und rechnet nicht mehr damit, das Ziel für die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital von 10 bis 12 Prozent 2022 zu erreichen. Die HSBC strebt nun eine Rendite in der Spanne von "10 Prozent oder höher" an. Zudem erklärte die HSBC, in den kommenden fünf Jahren etwa 6 Milliarden Dollar zusätzlich investieren zu wollen.

REGENERON / SANOFI

dürfen ihr Medikament Libtay in den USA nun auch für Patienten mit bestimmten Formen von Lungenkrebs einsetzen. Es ist die dritte Indikation für die Immuntherapie der beiden Unternehmen in den USA.

SIEMENS GAMESA

hat sich mit Arbeitnehmervertretern auf den Abbau von 266 Stellen in Spanien verständigt.

TELEFONICA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 23, 2021 01:46 ET (06:46 GMT)