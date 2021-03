Der Dollar zeigte sich nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer gut behauptet; der Dollar-Index stieg um 0,2 Prozent.

Der Dollar zieht im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen weiter an. "Die Märkte haben abrupt von einem singulären Fokus auf die wirtschaftliche Erholung zu einer ausgewogeneren Perspektive gewechselt, die nun einräumt, dass es geldpolitische Implikationen des anstehenden Wachstumsschubs geben wird, insbesondere in den USA", analysieren die Experten von JPMorgan Cazeove. Sie siehen den Greenback weiter im Aufwind.

Die Ölpreise fielen nach zwischenzeitlichen Gewinnen zurück und zeigten sich mit kräftigen Abgaben. Grund waren Sorgen, dass die Gruppe Opec+ auf ihrem Treffen in dieser Woche eine Ausweitung der Ölförderung beschließen könnte.

Gold litt unter der gestiegenen Risikoneigung. Die Feinunze verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 1.723 US-Dollar. Zudem seinen die gesunkenen Anleiherenditen ein Zeichen, dass sich auch die jüngsten Inflationssorgen wieder etwas beruhigt hätten, hieß es.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat notleidenden Unternehmen auch für die Zeit nach möglichen Lockerungen weitere Corona-Hilfen in Aussicht gestellt. Das Ziel sei, "dass die Wirtschaftshilfen optimiert werden, selbst dann, wenn es wieder Öffnungen gibt", sagte Altmaier beim Jahreskongress des Mittelstandsverbands BVMW.

- ASTRAZENECA / BIONTECH

Die Corona-Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Astrazeneca haben sich einer Studie zufolge bei älteren Menschen als "hochwirksam" erwiesen. Den Daten der britischen Gesundheitsbehörde zufolge wurde die Zahl der Krankenhauseinweisungen durch eine erste Dosis mit einem der beiden Vakzine drei bis vier Wochen nach der Impfung um 80 Prozent verringert.

USA / CHINA

Washington will alle verfügbaren Instrumente nutzen, um auf mutmaßliche unfaire Handelspraktiken Pekings zu reagieren. Die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte an, die Handelspolitik mit China umfassend zu überprüfen.

ATOMKONFLIKT IRAN

Im Atomstreit mit Teheran hat die US-Regierung ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit der iranischen Seite bekräftigt. Washington sei weiterhin bereit, in einen "bedeutenden" diplomatischen Austausch zu treten, um die beidseitige Rückkehr zu den Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 zu ermöglichen, sagte US-Außenamtssprecher Ned Price.

KONJUNKTUR JAPAN

Arbeitslosenquote Jan 2,9% (PROG: 3,0%)

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Index Frühindikatoren Jan 102,7 (Dez: 102,4)

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

sollte eine größere Rolle bei der Koordinierung makroprudenzieller Krisenreaktionen spielen, wie EZB-Vizepräsident Luis de Guindos laut Redetext bei einer Konferenz der Banque de France sagte.

US-NOTENBANK

Nach Ansicht des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Richmond, Thomas Barkin, sind die negativen Risiken im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Aussichten gesunken. Barkin warnte die Märkte davor, sich darauf zu versteifen, wann die US-Notenbank die Geldpolitik ändern wird, sondern darauf zu schauen, was eine solche Änderung der Politik bewirken würde.

EON

will künftig mehr als die Hälfte seines jährlichen Finanzierungsbedarfs mit grünen Anleihen decken.

EURO-STOXX-50

Die Aktien von Infineon werden in den Euro-Stoxx-50 aufgenommen und ersetzen dort die Titel von Nokia. Dies teilte der Index-Betreiber Stoxx mit. Damit steigen die Aktien des deutschen Halbleiterunternehmens in den wichtigsten Blue-Chip-Index der Eurozone auf. De Änderung finde im Zuge eines Fast-Entry statt, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft.

BAUER

erzielte nach vorläufigen Zahlen 2020 eine Gesamtkonzernleistung von etwa 1,4 Milliarden Euro und ein EBIT von rund 56 Millionen Euro. Nach Steuern verbuchte Bauer einen Verlust von etwa 8 Millionen Euro. Der Konzern hatte für 2020 eine Gesamtkonzernleistung von etwa 1,5 Milliarden Euro und ein EBIT in etwa auf Höhe des Vorjahreswertes von 22,5 Millionen in Aussicht gestellt. Nach Steuern erwartete Bauer einen Verlust, der aber deutlich geringer als sein sollte als minus 20 Millionen Euro.

CANCOM

will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine Dividende von 0,75 (Vorjahr: 0,50) Euro zahlen.

KION

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20 ggVj 4Q20 ggVj 4Q19

Auftragseingang 2.727 +6% 2.669 +4% 2.577

Umsatz 2.341 +3% 2.255 -1% 2.282

EBIT bereinigt 183 -19% 168 -26% 226

Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- 50 -57% 116

Ergebnis je Aktie 0,63 -36% 0,41 -58% 0,98

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

AUSBLICK 2021: Kion erwartet einen Auftragseingang zwischen 9,7 Mrd Euro und 10,4 Mrd Euro. Beim Konzernumsatz bewegt sich der Zielwert zwischen 9,15 Mrd Euro und 9,75 Mrd Euro. Für das EBIT bereinigt wird ein Zielkorridor von 720 Mio Euro bis 800 Mio Euro angestrebt. Der Free Cashflow wird in der Bandbreite von 450 Mio Euro bis 550 Mio Euro erwartet.

MORPHOSYS

hat mit dem vorläufigen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 die eigenen Prognosen übertroffen. Der Konzernumsatz für 2020 wird voraussichtlich 327,7 Millionen Euro betragen und damit leicht über dem oberen Ende der Prognosespanne von 317 bis 327 Millionen Euro liegen.

SCHALTBAU

Der Verkehrtechnikkonzern hat seine Prognose im vergangenen Jahr am oberen Ende erfüllt und stellt für 2021 weiteres Wachstum in Aussicht. Auch im Zuge der neuen Strategie 2023 will das Unternehmen den Umsatz und die operative Gewinnmarge weiter steigern und begibt zur Finanzierung des Wachstums Wandelanleihen im Volumen von 60 Millionen Euro.

SIXT

Der langjährige Vorstandsvorsitzende Erich Sixt wird nach über 50 Jahren sein Vorstandsmandat beenden, teilte die Sixt SE mit. Zum Ablauf der Hauptversammlung am 16. Juni wolle der Manager den Posten abgeben und an die Spitze des Aufsichtsrates wechseln. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Joussen werde aus dem Kontrollgremium ausscheiden.

TEAMVIEWER

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA im Bereich Augmented Reality (AR). Wie der Softwarekonzern mitteilte, übernimmt er das US-Unternehmen Upskill. Einen Kaufpreis nannte Teamviewer nicht.

THYSSENKRUPP

Die Ratingagentur Fitch hat die Bonitätseinstufung BB- für Thyssenkrupp bestätigt. Der Ausblick ist stabil. Das Rating spiegele die beträchtliche Liquiditätsposition des Unternehmens wider, die durch den Verkauf der Aufzugssparte gestärkt worden sei. Demgegenüber stünde die schwache Entwicklung anderer Bereiche des Unternehmens.

BOEING

United Airlines kauft 25 Maschinen des Typs 737 Max. Die Order gibt Boeing Aufschwung, nachdem der Konzern viele Max-Bestellungen während eines fast zweijährigen Flugverbots nach zwei tödlichen Abstürzen des Jets verloren hat.

ZOOM

ist weiterhin optimistisch. Wie der Anbieter von Videokonferenz-Software mitteilte, rechnet er dieses Jahr mit einem Umsatzwachstum von mehr als 40 Prozent, nachdem er seine Erlöse im vergangenen Geschäftsjahr mehr als vervierfacht hat.

