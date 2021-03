indizes in diesem Artikel ATX 3.086,0

0,3% Charts

News

Analysen

Schwächer - Nach den kräftigen Kursgewinnen zu Wochenbeginn hat die Wall Street eine Verschnaufpause eingelegt. Vor dem Hintergrund der laufenden Impfkampagnen und der Hoffnung auf eine rasche Erholung der Wirtschaft blieben konjunktursensible Sektoren weiter gesucht. So stieg im S&P-500 der Konsumgüterbereich um 0,6 Prozent. Die Supermarktkette Target (-6,8%) hat im vierten Quartal von einem starken Online-Geschäft profitiert und will ihre Aktienrückkäufe wieder aufnehmen, die sie wegen der Pandemie ausgesetzt hatte. Händler sprachen aber von Gewinnmitnahmen, nachdem die Aktie 2020 um 65 Prozent zugelegt hatte. Der Bekleidungseinzelhändler Abercrombie & Fitch (-1,7%) hat im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und will ebenfalls wieder Aktien zurückkaufen. Allerdings litt die Aktie ebenfalls unter Gewinnmitnahmen. Die Twitter-Aktie (-5,1%) beendete ihre dreitägige Gewinnserie, nachdem das Unternehmen die Konditionen der Wandelanleihe im Volumen von 1,25 Milliarden Dollar veröffentlicht hatte. Die im März 2026 fällige Anleihe wird nicht verzinst.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2085 +0,01% 1,2084 1,2073 -1,1%

EUR/JPY 129,13 +0,13% 128,96 128,85 +2,4%

EUR/CHF 1,1060 +0,03% 1,1056 1,1042 +2,3%

EUR/GBP 0,8661 +0,03% 0,8659 0,8654 -3,0%

USD/JPY 106,87 +0,15% 106,71 106,73 +3,5%

GBP/USD 1,3953 -0,02% 1,3955 1,3951 +2,1%

USD/CNH 6,4701 -0,07% 6,4747 6,4755 -0,5%

Bitcoin

BTC/USD 49.144,25 2,684 47.859,50 48.582,00 +69,2%

Der Euro erholte sich deutlich von seinem Tagestief, nachdem er kurzzeitig unter die Marke von 1,20 Dollar gerutscht war. Der Dollar-Index verlor dagegen 0,3 Prozent. Teilnehmer verwiesen auf die wieder zunehmende Risikobereitschaft der Investoren. Dies habe den "sicheren Hafen" Dollar belastet.

Der Dollar stabilisiert sich am Morgen im asiatisch geprägten Devisenhandel. Im Handel verweist man auf die am Donnerstag anstehende Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell. Die entscheidende Frage, deren Beantwortung Anleger erhofften, sei, ob für Powell der jüngste Renditeanstieg zu heftig bzw. zu schnell erfolgt sei, um die Konjunkturerholung in den USA zu gefährden. Sollte dem so sein, ergebe sich die nächste Frage, ob zusätzliche Stimuli vonnöten seien, argumentiert Macquarie. Die höhen Anleiherenditen hätten den Greenback stabilisiert. Aber jede geldpolitische Lockerung zwinge die Analysten, diese Sicht zu überdenken.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,85 59,75 +0,2% 0,10 +22,9%

Brent/ICE 62,91 62,70 +0,3% 0,21 +21,7%

Die Ölpreise gaben den dritten Handelstag in Folge nach. Die Blicke waren auf das Treffen der Gruppe Opec+ am Donnerstag gerichtet. Die Spekulationen gingen dahin, dass die Ölförderer das Ölangebot erhöhen könnten, nachdem sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen deutlich erholt hatten. Die gestiegenen API-Lagerdaten belasteten dann am Abend kaum noch. Gesunkene Benzinbestände machten die Effekte wett.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.733,33 1.738,10 -0,3% -4,77 -8,7%

Silber (Spot) 26,63 26,78 -0,5% -0,15 +0,9%

Platin (Spot) 1.204,50 1.207,90 -0,3% -3,40 +12,5%

Kupfer-Future 4,19 4,23 -1,1% -0,04 +19,0%

Der Goldpreis stieg nach fünf Handelstagen mit Abgaben erstmals wieder. Das zinslose Edelmetall hatte zuletzt unter den stark gestiegenen Anleiherenditen gelitten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Pakistan, Nigeria, Indonesien und Bangladesch erhalten bis Juni jeweils mehr als zehn Millionen Dosen kostenlosen Corona-Impfstoff von der internationalen Initiative Covax.

US-NOTENBANK

Die wirtschaftlichen Aussichten der USA sind nach Ansicht von Federal-Reserve-Gouverneurin Lael Brainard gut, da Impfstoffe verfügbar sind, um die Coronavirus-Pandemie zu beenden. Die US-Notenbank habe es jedoch nicht eilig, ihre Unterstützungsmaßnahmen zurückzufahren, deutete sie an.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 7,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Plus von 1,0 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände reduzierten sich um 9,9 Millionen Barrel nach plus 0,1 Millionen eine Woche zuvor.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Australiens Wirtschaft hat im vierten Quartal 2020 wieder Fahrt aufgenommen. Dank starker Verbraucherausgaben und einer Einstellungswelle konnte Australien die Rezession hinter sich lassen, in die das rohstoffreiche Land wegen der Corona-Pandemie zu Jahresbeginn abgerutscht war. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im vierten Quartal um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Volkswirte hatten hingegen im Mittel lediglich mit einem BIP-Anstieg um rund 2,3 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr schrumpfte die Wirtschaftsleistung um 1,1 Prozent.

ATOM-ABKOMMEN IRAN

Frankreich will der internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) eine Iran-kritische Resolution vorlegen. In der gemeinsamen Erklärung wollen die europäischen Unterzeichnerstaaten des Internationalen Atomabkommens Frankreich, Deutschland und Großbritannien ihre "ernste Besorgnis" darüber zum Ausdruck bringen, dass der Iran die Inspektion seiner Atomanlagen nur noch eingeschränkt zulasse.

LOBBYREGISTER DEUTSCHLAND

Die große Koalition hat sich nach langem Ringen auf die Einführung eines Lobbyregisters geeinigt. Professionelle Interessenvertreter müssen sich künftig in ein Register eintragen, das beim Bundestag geführt wird und öffentlich einsehbar sein soll. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstagabend aus Koalitionskreisen. Verstöße sollen mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro geahndet werden können.

IG METALL / STREIKS

Im Tarifstreit in der deutschen Metall- und Elektroindustrie haben knapp 60.000 Beschäftigte zum Streikauftakt der IG Metall am Dienstag vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft mitteilte.

INDEXÄNDERUNGEN ATX

Die Aktien von EVN werden in den ATX aufgenommen und ersetzen dort die Papiere von Telekom Austria. Dies teilte das Indexkomitee der Wiener Börse mit. In den ATX five zieht aufgrund der höheren Kapitalisierung voestalpine anstelle von Raiffeisen Bank International ein, hieß es weiter. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 22. März in Kraft.

MORPHOSYS

Partner Glaxosmithkline weitet eine laufende Phase-II-Studie zur Behandlung von schwerer Covid-19-bedingter Lungenerkrankung mit dem monoklonalen Antikörper Otilimab von Morphosys aus.

TRATON / NAVISTAR

Die Aktionäre des US-Herstellers Navistar haben der Übernahme durch Traton zugestimmt. Damit kann der mehrheitlich zum VW-Konzern gehörende Nutzfahrzeughersteller alle ausstehenden Stammaktien von Navistar zu einem Preis von 44,50 US-Dollar je Aktie in bar erwerben.

A.S. CREATION

Der Tapetenhersteller hat die eigenen Erwartungen vergangenes Jahr dank eines Nachfragebooms im November und Dezember übertroffen. Das vierte Quartal war das umsatzstärkste Quartal des gesamten Jahres, wie die A.S. Creation Tapeten AG mitteilte.

GAM / GREENSILL

Der Druck auf das von der Softbank Group unterstützte Startup Greensill Capital wächst. Nach Credit Suisse hat nun auch die Schweizer GAM Holding einen Investmentfonds eingefroren, der mit dem angeschlagenen Finanzunternehmen verbunden ist.

NATIONAL GRID

Standard & Poor's hat die Bonität auf BBB+ von A- gesenkt. Der Ausblick sei stabil.

HEWLETT PACKARD

Der Technologiekonzern Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat mit den Ergebnissen für das erste Geschäftsquartal die Markterwartungen übertroffen. Sowohl Umsatz als auch bereinigter Nettogewinn lagen über den Schätzungen der Analysten.

RIO TINTO

Die heftige Kritik wegen der Sprengung zweier heiliger Stätten der australischen Ureinwohner durch den Bergbaukonzern Rio Tinto führt zu weiteren personellen Konsequenzen. Chairman Simon Thompson will von seinem Posten zurücktreten, er werde sich im kommenden Jahr nicht zur Wiederwahl stellen, heißt es.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2021 01:39 ET (06:39 GMT)