Etwas fester - Nachdem der DAX am Vormittag ein Rekordhoch erreicht hatte, setzten Gewinnmitnahmen ein. Vor allem die Automobilwerte waren gesucht, so legten VW um 4,7 Prozent auf 185,18 Euro zu, nachdem die UBS das Kursziel auf 300 Euro erhöht hatte. Continental stiegen um um 5,4 und BMW um 4,9 Prozent. Gut kamen die Geschäftszahlen von Shop Apotheke an, nicht jedoch der Ausblick. Hier hatten sich einige Marktteilnehmer mehr erhofft. Die Aktie gab um 6,3 Prozent nach. Cancom notierten knapp 3 Prozent fester. Der IT-Dienstleister zog einen großen Auftrag vom öffentlichen Dienst an Land. Bei Wacker Chemie (+4,8%) lieferten steigende Preisen für Polysilicium den Impuls.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem deutlichen Kurssprung hat die Aktie von Siemens Energy auf die Aufnahme in den DAX reagiert. Dies teilte die Deutsche Börse am Abend mit. Sie ersetzen dort die Papiere von Beiersdorf, die künftig im MDAX notiert sein werden. Siemens Energy wurden bei Lang & Schwarz rund 10 Prozent höher getaxt. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich dagegen wenig verändert. Kaum verändert zeigte sich auch die Uniper-Aktie. Das Unternehmen hat das Geschäftsjahr 2020 beim bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie beim bereinigten Nettoergebnis am oberen Ende der Unternehmensprognose beendet.

USA / WALL STREET

Schwach - Ein neuerlicher kräftiger Anstieg der Anleiherenditen hat an der Wall Street zur Wochenmitte für Abgaben gesorgt. Vor allem der Technologie-Sektor stand unter Druck. Der Sektor im S&P-500 reduzierte sich um 2,1 Prozent. Die Aktien von Apple, Amazon und Tesla verloren zwischen 2,4 und 4,8 Prozent. Übergeordnet setzen die Investoren weiter auf eine Erholung der Wirtschaft von den Folgen der Corona-Pandemie. US-Präsident Joe Biden hat zugesichert, dass bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle erwachsenen Amerikaner zur Verfügung stehen werde - zwei Monate früher als ursprünglich angekündigt. Die US-Konjunkturdaten zeigten ein uneinheitliches Bild. Laut dem Beige Book der US-Notenbank hat die US-Wirtschaft von Januar bis Mitte Februar in den meisten Distrikten moderat zugelegt. Unter den Quartalsausweisen hat besonders der von Hewlett Packard Enterprise überzeugt. Auch der Ausblick übertraf die Prognosen. Die Aktie gewann 0,4 Prozent. General Motors (-2,7%) weitet die Produktionsstopps in nordamerikanischen Werken wegen der Chip-Engpässe aus.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2054 -0,07% 1,2063 1,2077 -1,3%

EUR/JPY 129,04 -0,03% 129,08 129,09 +2,3%

EUR/CHF 1,1081 -0,12% 1,1095 1,1078 +2,5%

EUR/GBP 0,8639 -0,10% 0,8648 0,8634 -3,3%

USD/JPY 107,05 +0,04% 107,01 106,88 +3,6%

GBP/USD 1,3953 +0,03% 1,3949 1,3986 +2,1%

USD/CNH 6,4773 +0,01% 6,4765 6,4694 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 49.163,50 -2,854 50.608,00 51.410,75 +69,2%

Am Devisenmarkt tendierte der Dollar-Index gut behauptet. Das Aufwertungspotenzial der US-Währung sei kurzfristig jedoch begrenzt, meinten die Analysten der MUFG. Sie verwiesen auf die jüngsten Äußerungen von US-Notenbankgouverneurin Brainard.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,69 61,28 +0,7% 0,41 +26,7%

Brent/ICE 64,70 64,07 +1,0% 0,63 +25,2%

Für die Ölpreise ging es nach Veröffentlichung der wöchentlichen Öllagerdaten der staatlichen Energy Information Administration kräftig nach oben. Diese nahmen um 21,5 Millionen Barrel zu, während Analysten mit einem leichten Rückgang gerechnet hatten. Teilnehmer verwiesen aber auf die Raffinerie-Auslastung. Diese sank im Zuge der Auswirkungen des Wintereinbruchs, vor allem in Texas, auf 56 von 83 Prozent. Dazu kamen Berichte, wonach die Opec+ die Fördermenge nicht erhöhen wird.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.715,21 1.709,80 +0,3% +5,41 -9,6%

Silber (Spot) 26,15 26,13 +0,1% +0,02 -0,9%

Platin (Spot) 1.164,90 1.164,85 +0,0% +0,05 +8,8%

Kupfer-Future 4,14 4,15 -0,2% -0,01 +17,7%

Der Renditeanstieg lastete auch auf dem Goldpreis, denn das zinslos gehaltene Edelmetall verliert dadurch an Attraktivität. Die Feinunze fiel in die Nähe eines Neunmonatstiefs.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Corona-Impfungen bei Hausärzten sollen zum Monatswechsel beginnen. Das haben Bund und Länder bei ihrem seit über acht Stunden andauernden Treffen zur Corona-Pandemie vereinbart, wie Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in einem Statement bekanntgab. "Ende März, Anfang April" sollten die Impfungen beginnen. Laut Ramelow soll der Astrazeneca-Impfstoff bald auch an über 65-jährige verimpft werden.

- Die hochansteckende Corona-Mutante aus Großbritannien macht inzwischen fast die Hälfte aller Infektionen in Deutschland aus, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) mit.

- Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat vor einer vorschnellen Aufhebung der Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gewarnt. "Jetzt ist nicht der Zeitpunkt, alle Beschränkungen zu beenden", sagte CDC-Chefin Rochelle Walensky am Mittwoch. Der nächste Monat oder die nächsten zwei Monate seien "wirklich ausschlaggebend" für die weitere Entwicklung der Pandemie.

- Die französische Regierung will sich am Donnerstag zu einer möglichen Verschärfung der Corona-Auflagen äußern.

BREXIT

Zwischen der EU und Großbritannien ist ein neuer Streit um die Brexit-Regelungen für Nordirland ausgebrochen. Die Regierung in London kündigte am Mittwoch an, Übergangsregelungen für die Ausfuhr von Lebensmitteln und Agrarprodukten in die britische Provinz einseitig bis Oktober zu verlängern. Der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, warf Großbritannien daraufhin einen Verstoß gegen das im Brexit-Abkommen vereinbarte Nordirland-Protokoll vor.

EZB

Vizepräsident Luis de Guindos macht sich wegen des zu erwartenden Anstiegs der Verbraucherpreise im Euroraum keine Sorgen. Bei einem Webinar der Berenberg Bank sagte er: "Die Inflation dürfte 2021 deutlich über 1 Prozent liegen, aber unterhalb unseres Inflationsziels bleiben, das bei unter, aber nahe 2 Prozent liegt.

USA

Angesichts möglicher Pläne für einen Angriff auf das US-Kapitol an diesem Donnerstag haben die Behörden in Washington ihre Sicherheitsvorkehrungen verstärkt. "Wir haben Geheimdiensterkenntnisse erhalten, die mögliche Pläne einer identifizierten Miliz für ein Eindringen in das Kapitol am Donnerstag, den 4. März, zeigen", erklärte die Kapitol-Polizei am Mittwoch.

INDEXÄNDERUNG FTSE-100

Die Aktien des Wasserversorgers Pennon Group scheiden aus dem FTSE-100-Index aus. Ihren Platz nehmen die Titel des Pumpenherstellers Weir Group ein. Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am Montag, 22. März wirksam, wie Indexbetreiber FTSE Russel mitteilte.

WIRECARD-UNTESUCHUNGSAUSCHUSS

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll Ende April als Zeugin im Wirecard-Untersuchungsausschuss des Bundestages gehört werden. Laut der Terminplanung des Ausschusses, in die Dow Jones Newswires Einblick hatte, ist die Aussage der Kanzlerin für Freitag, den 23. April vorgesehen.

MERCK

hat im vergangenen Jahr Umsatz und Gewinn gesteigert und die operative Gewinnmarge ausgeweitet. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 1,40 Euro je Aktie erhalten, das sind 10 Cent mehr als im Vorjahr. Im laufenden Jahr 2021 erwartet der DAX-Konzern ein starkes organisches Umsatzwachstum, hauptsächlich getrieben von den Unternehmensbereichen Healthcare und Life Science.

VONOVIA

hat diese Zahlen zum Gesamtjahr ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis, FFO, NAV und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Vonovia SE, Bochum

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Gesamtumsatz 4.370 +6% -- -- 4.112

EBITDA bereinigt total 1.910 +9% 1.825 +4% 1.760

Ergebnis nach Steuern 3.340 +158% -- -- 1.294

Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.229 +181% 3.352 +192% 1.147

Ergebnis je Aktie 5,87 +173% 6,79 +216% 2,15

FFO 1.348 +11% 1.297 +6% 1.219

NAV bereinigt 33.652 +19% -- -- 28.200

NAV bereinigt je Aktie 59,47 +14% -- -- 52,00

Dividende je Aktie 1,69 +8% -- -- 1,57

- FFO = Funds from operations

- NAV = Net asset value

EVONIK

hat im vierten Quartal bei leicht rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient. Das bereinigte EBITDA ging um 17 Prozent auf 418 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich fiel das bereinigte Konzernergebnis sogar um die Hälfte auf 114 Millionen Euro, wie der Spezialchemiekonzern in Essen mitteilte. Einen Gewinnzuwachs verzeichnete nur das Segment Nutrition & Care. Während das Ergebnis bei Specialty Additives stabil blieb, verbuchten Performance Materials und Smart Materials deutlich rückläufige Gewinnzahlen.

LUFTHANSA

Der Aufsichtsrat hat Daimler-Vorstand Britta Seeger zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Die Managerin soll die Nachfolge von Stephan Sturm antreten.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 04, 2021 01:34 ET (06:34 GMT)