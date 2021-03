indizes in diesem Artikel SDAX 14.708,1

- Zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Belgien wird das Verbot von Auslandsreisen bis über die Osterferien hinaus verlängert. Statt bis zum 1. April gelte das Verbot nicht notwendiger Reisen ins Ausland nun vorerst bis zum 18. April, teilte der belgische Regierungschef Alexander De Croo am Freitag in Brüssel mit. Für Berufspendler gilt das Verbot nicht.

- EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigt für das zweite Quartal eine Impfstoff-Offensive an. Im Januar seien rund 20 Millionen Dosen geliefert worden, im Februar rund 30 Millionen und für März erwarte man rund 50 Millionen Dosen", so von der Leyen im Interview mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Ab April könnten sich die Mengen nach den Plänen der Hersteller nochmal verdoppeln, auch weil weitere Impfstoffe vor der Zulassung stehen."

ÖLFÖRDERUNG SAUDI-ARABIEN

Das saudiarabische Energieministerium hat einen Angriff auf eine Ölanlage im Osten des Königreichs bestätigt. Die jemenitischen Huthi-Rebellen bekannten sich auf Twitter zu den Angriffen, die ihren Angaben zufolge neben der Anlage des Energieriesen Aramco auch militärischen Zielen in der nahe Dharhan gelegenen Stadt Damman galten.

INTERNATIONALE DIGITALSTEUER

Für die Einführung einer internationalen Digitalsteuer für Internet-Konzerne zeichnet sich nach Einschätzung der EU-Kommission jetzt eine schnelle Verständigung schon in den nächsten Monaten ab.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND I

In der Affäre um Honorare für Maskengeschäfte hat CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak die Parlamentarier Nikolas Löbel (CDU) und Georg Nüßlein (CSU) zum sofortigen Mandatsverzicht aufgefordert.

INNENPOLITIK DEUTSCHLAND II

Gut eine Woche vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat die Corona-Pandemie das TV-Duell zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Herausforderer Christian Baldauf (CDU) bestimmt. In der Debatte am Freitagabend warf Baldauf Dreyer eine "Fassaden- und Symbolpolitik" bei den Wirtschaftshilfen zur Abmilderung der Corona-Krise vor. Die Ministerpräsidentin verteidigte hingegen die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz.

INDEX-ÄNDERUNG SDAX

Die Deutsche Börse hat ihre Index-Änderungen für den SDAX am Wochenende korrigiert. Im Folgenden die Änderungen, die mit Handelsstart am 22. März wirksam werden:

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Leoni

- Suess Microtec

- Aareal Bank

- Metro

- Osram

- SGL Carbon

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Hornbach Baumarkt

- SNP

- CropEnergies

- Nordex

- Encavis

- Deutsche Beteiligungs AG

USA / CHINA

Die USA haben China aufgefordert, auf die geplante Reform des Wahlrechts in der Sonderverwaltungszone Hongkong zu verzichten. Die anvisierten Änderungen seien ein "direkter Angriff" auf die 1997 festgeschriebenen Autonomierechte der Millionenmetropole, sagte Außenamtssprecher Ned Price am Freitag.

AIRBUS / BOEING / ZOLLSTREIT EU/USA

Die EU und die USA haben sich im Streit um Subventionen für Flugzeugbauer auf eine Aussetzung der beidseitigen Strafzölle für zunächst vier Monate geeinigt.

CECONOMY

Der Chef der Media-Saturn-Holding gibt seinen Posten bereits Mitte dieses Jahr ab. Wie Ceconomy mitteilte, haben Vorstand und Aufsichtsrat der einvernehmlichen Aufhebung des Vertrages von Ferran Reverter zum 30. Juni 2021 zugestimmt. Der Vertrag des Managers hatte eine Laufzeit bis Mitte Oktober 2021, den er nicht verlängern wollte.

LEONI

Nach der Übernahme von 10 Prozent der Anteile bei Leoni will der österreichische Industrielle Stefan Pierer die Restrukturierung bei dem angeschlagenen Zulieferer beschleunigen. "Ich plane dort als Ankerinvestor schon eine aktive Rolle", kündigte Pierer im Interview mit der Automobilwoche an.

SIXT

Das Unternehmen soll zur Nummer eins in Europa aufsteigen und mittelfristig in den USA 1 Milliarde Dollar Umsatz erzielen, erklärten Alexander und Konstantin Sixt gegenüber Welt am Sonntag. Der Umsatz soll nicht über Preissenkungen angekurbelt werden.

IPO CHEPLAPHARM

Der deutsche Arzneimittelhersteller Cheplapharm erwägt einem Agenturbericht zufolge den Gang aufs Börsenparkett. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet, erwägt das Familienunternehmen aus Greifswald einen Börsengang noch 2021. Cheplapharm könnte dabei mit 7 bis 8 Milliarden Euro oder darüber bewertet werden. Das Unternehmen spreche derzeit mit Beratern. Ein Cheplapharm-Sprecher wollte sich zu dem Bericht auf Nachfrage nicht äußern.

IPO

Ein Startup, das hinter dem Impfstoff Covid-19 steht, der von der Universität Oxford und Astrazeneca entwickelt wurde, plant einen Börsengang. Mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge streben die Investoren hinter der Vaccitech Ltd bei einer Notierung an der New Yorker Börse eine Bewertung von rund 700 Millionen US-Dollar an.

BORUSSIA DORTMUND

geht weiter von einem Verlust von 70 bis 75 Millionen Euro im laufenden Geschäftsjahr aus. "Auch aktuell bekommen wir die Schätzung nicht besser gegriffen, weil viele Berechnungsgrößen offen sind", sagte der Finanzchef von Borussia Dortmund, Thomas Treß, Euro am Sonntag.

DEUTSCHE BAHN

Im Streit um ein Corona-Tarifpaket fordert die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) für das gesamte direkte Personal einen Eisenbahn-Flächentarifvertrag mit einer Entgelterhöhung um 4,8 Prozent zum 1. März 2021. Außerdem wird die Forderung nach einer Corona-Prämie in Höhe von 1.300 Euro erhoben. DB-Personalvorstand Martin Seiler hat die Forderungen der Gewerkschaft scharf zurückgewiesen.

NESTLE

verstärkt sich im Wassergeschäft in den USA durch einen Zukauf. Wie die Nestle USA mitteilte, wird die Essentia Water übernommen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Essentia Water hat vergangenes Jahr 192 Millionen US-Dollar umgesetzt.

