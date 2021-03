Uneinheitlich - Verbraucherpreisdaten im Rahmen der Erwartungen linderten Inflationsängste, während die Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren Konjunkturpakets der Hoffnung auf eine baldige Wirtschaftserholung neue Nahrung gab. Gesucht waren vor allem Standardwerte, wobei der Dow-Jones-Index ein neues Rekordhoch markierte. Bei Technologiewerten hielten sich die Anleger nach der Rally vom Vortag zurück. General Electric (-5,4%) fusioniert ihr Flugzeugleasing-Geschäft mit der irischen Aercap Holdings NV. Die Transaktion hilft GE bei der Abwicklung ihrer Finanzsparte. Ferner kündigte GE eine Aktienzusammenlegung an. Im Tausch gegen acht gehaltene Aktien erhalten Anleger jeweils eine neue. Der US-Sportsender ESPN, der zum Medienkonzern Walt Disney (+0,2%) gehört, steht offenbar kurz davor, die Übertragungsrechte für Spiele der Eishockey-Profiliga National Hockey League (NHL) langfristig zu erwerben. Die erst jüngst an der Nasdaq gelistete SAP-Tochter Qualtrics (+0,9%) hat ihren Verlust im vierten Quartal deutlich verringert und beim Umsatz die Analystenerwartungen übertroffen. Apple (-0,9%) will ihren Standort in München kräftig ausbauen und mehrere Hundert neue Jobs schaffen. JP Morgan (+2,2%) will laut informierten Personen Kunden des insolventen Finanz-Startups Greensill Capital abwerben. Damit könnte die nach Vermögenswerten größte US-Bank die Pläne des Investors Apollo Global Management (-0,5%) durchkreuzen, der mit Greensill über einen Kauf des operativen Geschäftes verhandelt. Tupperware (-20%) hatte im Schlussquartal zwar mehr umgesetzt als erwartet, doch verfehlte der Gewinn die Konsensschätzung. Ein sehr erfolgreiches Börsendebüt feierte Roblox. Schon der erste Kurs lag mit 64,50 Dollar klar über dem Ausgabekurs von 45 Dollar. Zum Handelsende kostete die Aktie 69,50 Dollar.

In Reaktion auf die Verbraucherpreisdaten gaben die Anleiherenditen leicht nach. Die Zehnjahresrendite sank um rund 1 Basispunkt auf 1,52 Prozent.

Nach dem Rücksetzer am Dienstag zeigte sich der Dollar vergleichsweise stabil. Der Dollar-Index sank um 0,1 Prozent.

Die Ölpreise tendierten fester, obwohl die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche überraschend drastisch gestiegen waren, wie die am Mittwoch veröffentlichten offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Agency zeigten. Allerdings hatten schon die am Vorabend vom Branchenverband API veröffentlichten Daten einen deutlichen Anstieg gezeigt, so dass die Akteure wohl vorgewarnt waren. Gleichzeitig verringerten sich die Benzinbestände unerwartet stark. Und nicht zuletzt dürfte auch Konjunkturoptimismus die Ölpreise gestützt haben, nachdem der US-Kongress das Corona-Hilfspaket verabschiedet hatte.

Gold profitierte erneut vom Rückgang der Anleiherenditen. Die Feinunze notierte im späten Handel etwas fester.

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- In Deutschland sind innerhalb eines Tages mehr als 14.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 14.356 (Vorwoche 11.912) neue Ansteckungsfälle registriert. Das Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 69,1 (64,7). Am Vortag hatte dieser Wert 65,4 betragen.

- Im Kampf gegen lebensbedrohliche Covid-19-Infektionen könnten Mediziner demnächst womöglich eine neue Waffe in die Hand bekommen: Ein von Glaxosmithkline und Vir Biotechnology entwickelter monoklonaler Antikörper hat die Notwendigkeit einer stationärer Behandlung und das Risiko eines tödlichen Krankheitsverlaufs in einer Studie um 85 Prozent zurückgehen lassen.

EU-INTEGRATION

Der Start der Europäischen Staatsanwaltschaft verzögert sich um weitere Monate. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch von EU-Diplomaten erfuhr, verläuft die Ernennung der notwendigen delegierten Staatsanwälte aus mehreren Mitgliedstaaten schleppend. Einige Länder hätten zudem noch nicht die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen.

USA / JAPAN / KOREA

US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin werden bei ihrer ersten Auslandsreise gemeinsam Japan und Südkorea besuchen. Die Reise kommende Woche sei Teil der Bemühungen für "Frieden, Sicherheit und Wohlstand im Indopazifik und weltweit", erklärte Blinken am Mittwoch. Die USA wollten zudem ihre Bündnisse mit ihren Partnerstaaten stärken.

USA / CHINA

Erstmals seit Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden kommen hochrangige Vertreter der USA und China persönlich zusammen. Das zweitägige Treffen soll kommende Woche in Alaska stattfinden, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter. Außenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan werden mit Politbüro-Mitglied Yang Jiechi und Außenminister Wang Yi am Donnerstag und Freitag in Anchorage konferieren.

USA / TÜRKEI

Russland und die Türkei haben mit dem Bau eines weiteren Reaktors im türkischen Akkuyu-Atomkraftwerk begonnen. Bei einer virtuellen Zeremonie am Mittwoch gaben der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Kollege Recep Tayyip Erdogan den Startschuss für die Bauarbeiten.

DEUTSCHE BANK

Aufsichtsratsmitglied Alexander Schütz zieht sich vorzeitig aus dem Gremium zurück. Schütz, der wegen einer Mail-Korrespondenz aus dem Jahr 2019 mit dem damaligen Wirecard-Chef Markus Braun zuletzt in die Schlagzeilen geraten ist, wird sein Mandat zur nächsten Hauptversammlung, die für den 27. Mai geplant ist, niederlegen.

FRAPORT

Die anhaltenden Reisebeschränkungen wegen der Covid-19-Pandemie haben das Passagieraufkommen am Frankfurter Flughafen auch im Februar einbrechen lassen. Zum Januar hat sich der Rückgang sogar verschärft. Im Februar zählte der Flughafen Frankfurt 681.845 Passagiere, das war ein Minus von 84,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Januar brach das Passagieraufkommen am Rhein-Main-Drehkreuz um 80,9 Prozent ein. Für einen Lichtblick sorgte allerdings weiter das Cargo-Aufkommen.

K+S

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Umsatz* 2.432 -5% 2.408 -6% 2.550

Umsatz** 3.698 -9% -- -- 4.071

EBITDA* 267 -35% 246 -40% 410

EBITDA** 445 -31% 473 -26% 640

Ergebnis nach Steuern bereinigt* -1.921 -- -2.183 -- 15

Ergebnis nach Steuern bereinigt** -1.803 -- -2.053 -- 78

Ergebnis je Aktie bereinigt* -10,04 -- -11,41 -- 0,08

Ergebnis je Aktie bereinigt** -9,42 -- -10,73 -- 0,41

Free Cashflow bereinigt* -110 -- -233 -- 33

Free Cashflow bereinigt** -42 -- -51 -- 140

Dividende je Aktie 0,00 -- 0,04 -- 0,04

-* fortgeführte Geschäftsbereiche

-** fortgeführte und nicht fortgeführte Geschäftsbereiche

LANXESS

Der Spezialchemiekonzern hat im Pandemie-Jahr 2020 seine eigenen Ziele erreicht und ist zuversichtlich in das Jahr 2021 gestartet. Der MDAX-Konzern geht davon aus, dass sich viele seiner Kundenindustrien in diesem Jahr erholen werden, und erwartet daher für das Gesamtjahr einen Anstieg des EBITDA vor Sondereinflüssen auf 900 Millionen bis 1 Milliarde Euro.

TRATON

rechnet nach den Einbußen im abgelaufenen Jahr 2021 mit deutlich besseren Geschäften. "Wir blicken optimistisch auf das Jahr 2021 und erwarten einen starken Absatzanstieg und einen erheblich steigenden Umsatz", sagte CEO Matthias Gründler laut Mitteilung. Gleichzeitig rechnet der zum Volkswagen-Konzern gehörende Lkw-Hersteller bei der Marke MAN aber auch mit hohen Restrukturierungskosten.

PIRELLI

hat im vierten Quartal 2020 einen Umsatz- und Gewinnrückgang verbucht, der aber nicht so deutlich ausfiel als im Gesamtjahr. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern dank des wachsenden Reifenmarktes wieder mit einem Wachstum. Das Vorkrisenniveau dürfte aber noch nicht erreicht werden.

ORACLE

