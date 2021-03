Leichter - Händler verwiesen auf die Impfprobleme in Europa, die eine konjunkturelle Erholung und damit eine steigende Nachfrage verzögern könnten. Die Blicke seien zudem auf den Monatsbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) und die monatlichen Vorratsdaten am Mittwoch gerichtet gewesen, hieß es.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.736,61 1.732,16 +0,3% +4,45 -8,5%

Silber (Spot) 25,93 25,95 -0,1% -0,02 -1,8%

Platin (Spot) 1.211,00 1.216,18 -0,4% -5,18 +13,1%

Kupfer-Future 4,10 4,07 +0,8% +0,03 +16,4%

Der Goldpreis bewegte sich praktisch nicht. Steigende Konjunkturerwartungen bei noch immer mäßiger Inflation und steigenden Marktzinsen machten das Edelmetall nicht sonderlich attraktiv, hieß es. Sollte die Fed versuchen, gegen die hohen Anleiherenditen vorzugehen, könne sich das Blatt aber wenden.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Der Auftragsfertiger Catalent plant eine deutliche Produktionserhöhung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson in Europa. Informierte Personen sagten, dass die Catalent im vierten Quartal mit einer zweiten Fertigungslinie im italienischen Werk in Anagni starten wolle.

- Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat 13.435 (Vorwoche: 9.146) neue Fälle von Corona-Infektionen gemeldet. Zudem wurden 249 (300) neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert. Der Inzidenzwert stieg auf 86,2 (65,4); am Vortag hatte der Wert bei 83,7 gelegen.

- Der Chef des Virchowbunds spricht sich wegen der Aussetzung von Impfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff von Astrazeneca für eine grundlegend neue Impfstrategie aus. Bei einer Wiederzulassung von Astrazeneca müsse das Vakzin anders eingesetzt werden als bislang und nur an Ältere verimpft werden. Studiendaten aus Israel zeigten, dass der bisher vor allem bei Älteren eingesetzte Biontech-Impfstoff bei Geimpften auch eine Virusübertragung verhindere.

- Die EU-Kommission hofft auf eine europaweite Wiederaufnahme der Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca ab Donnerstag. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) werde dann ihre "abschließende Einschätzung" zur Sicherheit des Mittels vorstellen.

- Inmitten der Debatte über mögliche Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca will Kanada die Verwendung des Vakzins ausweiten.

- Trotz einer erneuten Verschlechterung der Corona-Lage in Frankreich sollen die Schulen des Landes offen bleiben.

- Der spanische Impfstoffproduzent Zendal steht nach Angaben eines beteiligten Investmentfonds in Verhandlungen mit Russland über die Produktion des Corona-Vakzins Sputnik V.

GRIECHENLAND / TÜRKEI

Vor dem Hintergrund der Streitigkeiten mit der Türkei über die Hoheitsgebiete im östlichen Mittelmeer setzt die griechische Regierung auf eine "gemeinsame Basis". Die zweite Runde der Verhandlungen endete ohne konkrete Ergebnisse.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Exporte in Japan sind im Februar erstmals seit drei Monaten gesunken - um 4,5 (Prognose 3,7) Prozent nach einem Plus von 6,4 Prozent im Januar. Die Nachfrage verringerte sich aus allen Regionen abgesehen von China.

US-ERDÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,0 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 12,8 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 0,9 Millionen Barrel nach minus 8,5 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,4 Millionen und bei Benzin ein Minus von 2,5 Millionen Barrel.

GREENSILL BANK

Die Bafin hat nach eigenen Angaben den Entschädigungsfall für die Greensill Bank AG festgestellt. Damit ist die Voraussetzung gegeben, dass die Entschädigungseinrichtung die Ansprüche der Einleger prüft und bis zu einer Höhe von 100.000 Euro befriedigt - in besonderen Ausnahmefällen bis zu einer Höhe von 500.000 Euro.

FRESENIUS

Fresenius Kabi bekommt einen neuen Chef: Der Aufsichtsrat hat den ehemaligen Siemens-Manager Michael Sen in den Vorstand berufen. Er folgt auf Mats Henriksson, der das Unternehmen aufgrund unterschiedlicher Vorstellungen verlässt.

LEG IMMOBILIEN

hat eine Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 500 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platziert. Der Nettoerlös der Anleihe wird vorwiegend der Refinanzierung bestehender besicherter Darlehen sowie allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

TAG IMMOBILIEN

Nachfolgend die Geschäftszahlen 2020 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Netto-Ist-Miete 323 +2% 325 +3% 315

EBIT 583 -7% 548 -12% 625

Ergebnis vor Steuern 476 -13% 474 -13% 547

Ergebnis nach Steuern/Dritten 394 -12% 379 -15% 446

Ergebnis je Aktie 2,47 -15% 2,63 -9% 2,90

FFO I je Aktie 1,18 +7% 1,15 +5% 1,10

FFO I 172,6 +7% 172,4 +7% 160,6

Dividende je Aktie 0,88 +7% 0,88 +7% 0,82

Für das laufende Jahr stellt TAG unverändert einen Anstieg der FFO I auf 178 bis 182 Millionen Euro in Aussicht. Die Dividende soll auf 0,92 Euro je Aktie steigen.

LEONI

setzt nach einem erneuten Millionenverlust im abgelaufenen Jahr auf eine Nachfragebelebung vor allem in der zweiten Jahreshälfte 2021. Insgesamt soll der Umsatz im niedrigen zweistelligen Prozentbereich steigen. Das EBIT vor Sondereffekten sowie vor Kosten für das laufende Sanierungsprogramm soll sich deutlich verbessern. Leoni hatte bereits Ende Januar über ein außerordentlich starkes Schlussquartal berichtet und Eckzahlen vorgelegt. Der Umsatz sank 2020 laut endgültiger Angaben um knapp 15 Prozent auf 4,134 Milliarden Euro. Den Fehlbetrag grenzte Leoni auf 330 (435) Millionen Euro ein.

HONDA

stoppt vorübergehend die Fertigung an den meisten Werken in den USA und Kanada unter anderem wegen Lieferengpässen. Grund seien die Überlastung von Häfen, der Mangel an Halbleitern, die Folgen der Pandemie und auch das strenge Winterwetter.

UBER

stellt seine Mitarbeiter in Großbritannien von nun an als bezahlte Arbeiter ein - ein Novum für das US-Unternehmen.

