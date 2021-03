Die Bank ogf Japan (BoJ) erweitert die Spanne für die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen auf minus 0,25 bis plus 0,25 (zuvor +-0,20) Prozent. Das ihr Ziel für die kurzfristigen Zinsen von minus 0,1 Prozent behält sie bei. Außerdem gibt die BoJ nach den starken Kursanstiegen ihr jährliches Ziel für Aktienkäufe auf. Seit 2016 verfolgte sie das Ziel, jedes Jahr börsengehandelte Fonds im Volumen von rund 6 Billionen Yen oder 55 Milliarden Dollar zu kaufen. Zugleich bekräftigten die Notenbanker, bei Bedarf mit größeren Ankäufen einzuspringen.

KONJUNKTUR GROßBRITANNIEN

Das GfK-Verbrauchervertrauen stieg im März auf -16 von -23 im Februar. Die Prognose lag bei -20.

NORDSTREAM 2

Die USA haben am Donnerstag den "sofortigen" Stopp am Bau der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 gefordert. Jede Stelle, die am Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland beteiligt sei, müsse sich "sofort" zurückziehen oder mit US-Sanktionen rechnen, erklärte US-Außenminister Antony Blinken.

STEUEREINNAHMEN DEUTSCHLAND

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Februar angesichts der Coronavirus-Pandemie deutlich gesunken, allerdings in etwas geringerem Ausmaß als im Vormonat. Im Februar nahmen sie ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,2 Prozent ab. Im Januar waren sie um 11,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken, im Dezember 2020 um 2,1 Prozent und im November noch um 7,0 Prozent.

USA/CHINA

US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem ersten Treffen mit chinesischen Diplomaten schwere Vorwürfe gegen Peking erhoben. China bedrohe "die regelbasierte Ordnung, durch die die weltweite Stabilität aufrechterhalten wird", sagte Blinken.

AIRBUS

und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) testen das klimafreundliche Fliegen ohne Kerosin.

A.S. CREATION

Der Tapetenhersteller will seinen Aktionären für 2020 eine Dividende auf dem Vorjahresniveau von 0,90 Euro je Aktie zahlen.

VILLEROY & BOCH

Eine Übernahme des Bad-Ausstatters Ideal Standard durch Villeroy & Boch ist endgültig vom Tisch. Villeroy & Boch verfolgt aber weiterh as Ziel, nachhaltig profitables Wachstum auch über Akquisitionen sicherzustellen.

ALSTOM

wird für Regionalzüge in Chicago 200 Eisenbahnwaggons liefern. Der Auftragswert beläuft sich auf 650 Millionen Euro.

ENEL

hat im vergangenen Jahr trotz fallender Einnahmen mehr verdient und steigerte den Nettogewinn auf 2,6 (2,2) Milliarden Euro. Bereinigt erreichte das Nettoergebnis 5,2 Milliarden Euro. Der Umsatz verringerte sich um 19 Prozent auf 65 Milliarden Euro. Die Dividende für 2020 soll um 9 Prozent auf 0,358 Euro je Aktie steigen.

FEDEX

hat im dritten Geschäftsquartal mit einem Gewinnanstieg um nahezu das Dreifache geglänzt. Befördert wurde das starke Resultat von pandemiebedingten Online-Bestellungen und der Weihnachtssaison. Auch für die nahe Zukunft zeigte sich das Unternehmen zuversichtlich, das die Effizienz weiter erhöhen und Kosten senken will.

NIKE

leidet unter Schwierigkeiten bei der Lieferung von Waren nach Nordamerika und verfehlte die Erwartungen mit einem Gewinn im dritten Quartal von 1,45 (Vorjahr: 0,847) Milliarden Dollar oder 90 Cent pro Aktie. Die Erlöse kletterten auf 10,36 (10,1) Milliarden. Analysten hatten im Konsens 11 Milliarden beim Umsatz und 76 Cent je Aktie beim Gewinn vorausgesagt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2021 02:32 ET (06:32 GMT)