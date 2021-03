Indizes in diesem Artikel MDAX 31.721,3

TecDAX 3.405,7 -0,0%

Die Türkische Lira wertete massiv ab. Zeitweise brach sie um 17 Prozent ein. In einem überraschenden Schritt hatte der türkische Präsident Erdogan den Chef der Zentralbank nach der jüngsten kräftigen Zinserhöhung erneut entlassen. Im Handel war von zerstörtem Vertrauen die Rede. Die Türkei erhält damit bereits ihren dritten Zentralbankchef in zwei Jahren.

Die Aussicht auf erneute Lockdowns in Deutschland, Frankreich und Italien gepaart mit Sorgen über die politische Unsicherheit in der Türkei könnten den Euro belasten und den Dollar beflügeln, hieß es unterdessen von MUFG. Gleichwohl zeigte sich der Euro stabil.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,79 61,56 -1,3% -0,77 +24,9%

Brent/ICE 63,77 64,62 -1,3% -0,85 +23,4%

Die Erdölpreise tendierten wenig verändert. Einerseits dürften steigende Förderaktivitäten bei den US-Schieferölproduzenten die Aussichten auf eine Preiserholung nach dem jüngsten Absturz dämpfen, ebenso die weiteren oder zusätzlichen coronabedingten Abriegelungen in vielen Ländern. Andererseits halfen positive Nachrichten zur Wirksamkeit des Impfstoffs von Astrazeneca.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.737,50 1.739,72 -0,1% -2,22 -8,5%

Silber (Spot) 25,61 25,78 -0,7% -0,17 -3,0%

Platin (Spot) 1.179,00 1.186,33 -0,6% -7,33 +10,2%

Kupfer-Future 4,09 4,14 -1,1% -0,05 +16,1%

Der Goldpreis tendierte kaum verändert.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca kann in Spanien nun auch für Menschen genutzt werden, die zwischen 55 und 65 Jahren alt sind.

- Wegen des nach wie vor starken Andrangs von feiernden Besuchern inmitten der Corona-Pandemie haben die Behörden von Miami Beach vorsorglich den Ausnahmezustand verlängert.

- In Deutschland wurden innerhalb eines Tages 7.485 (Vorwoche: 5.480) neue Corona-Neuinfektionen registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz erhöhte sich leicht auf 108,1 (83,7). Zudem gab es 250 neue Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die wachsende Kluft zwischen armen und reichen Ländern bei den Corona-Impfraten angeprangert. Die Kluft wachse "jeden Tag und werde jeden Tag grotesker". Dies sei nicht nur moralisch ein "Skandal", sondern epidemiologisch gefährlich.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Richmond, Thomas Barkin, will sich in den nächsten sechs Monaten nicht von höheren Inflationszahlen schrecken lassen. Die Teuerung werde in der Erholung von der Pandemie nur kurzzeitig anspringen, erwartet er.

Der Präsident der US-Notenbank Jerome Powell hat derweil erneut zugesichert, die Wirtschaft weiter zu unterstützen. Die ökonomische Erholung in den USA sei trotz jüngster Fortschritte bei weitem nicht abgeschlossen.

KONJUNKTUR USA

US-Präsident Joe Biden plant nach dem billionenschweren Corona-Hilfspaket laut Medienberichten ein großangelegtes Investitionsprogramm. Vorgesehen seien Ausgaben in Höhe von insgesamt drei Billionen Dollar. Diese sollen demnach in zwei verschiedene Maßnahmenpakete aufgeteilt werden. Eines zielt den Berichten zufolge auf den Ausbau der Infrastruktur und umfasst auch Investitionen in den Klimaschutz, während das Geld aus dem zweiten Programm unter anderem zum Ausbau der Kinderbetreuung genutzt werden soll sowie für eine kostenlose Ausbildung an den Community Colleges, die eine Art Zwischenstufe zwischen Schule und Universität darstellen.

VERSICHEUNGSBRANCHE DEUTSCHLAND

Anbieter und Kunden von Lebensversicherungen müssen ab 2022 offenbar mit anderen Angeboten beim Garantiezins rechnen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant einem Zeitungsbericht zufolge eine Verordnung zur Anpassung des Höchstrechnungszinses auf 0,25 Prozent.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller will seinen Wachstumskurs im laufenden Jahr fortsetzen und die Marge nach einem deutlichen Rückgang im Vorjahr wieder steigern. Zudem bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern seine Ziele für 2022, die eine weitere deutliche Verbesserung der Marge vorsehen.

. BERICHTET

GESAMTJAHR* Gj20 ggVj Gj19

Auftragseingang 4.218 -4% 4.415

Umsatz 4.651 +42% 3.285

EBITDA 94 -24% 124

EBIT -62 -- -20

Konzernergebnis -130 -- -73

Ergebnis je Aktie -1,21 -- -0,73

NEMETSCHEK

Der Softwarehersteller strebt für das laufende Jahr weiteres Umsatzwachstum an. Nach einem Plus von 7,2 Prozent auf 597 Millionen Euro im vergangenen Jahr soll es 2021 währungsbereinigt mindestens mit einer hohen einstelligen Rate nach oben gehen, teilte der Hersteller von Software für die Baubranche bei Vorlage endgültiger Jahreszahlen 2020 mit. Zudem wünscht sich Nemetschek eine "hohe Profitabilität" in 2021. Die EBITDA-Marge soll in dem wie bisher angestrebten Korridor zwischen 27 bis 29 Prozent liegen. Im vergangenen Jahr lag die Marge bei 28,9 Prozent.

HORNBACH

Das Geschäft der Baumarktkette Hornbach boomt. Die Corona-Pandemie habe Hornbach ein "denkwürdiges Geschäftsjahr" 2020/21 beschert, teilte der Konzern mit und verwies auf den Rückzug in die eigenen vier Wände, das verstärkte mobile Arbeiten von zuhause und ein nachhaltig verändertes Verbraucherverhalten. Nicht nur der Umsatz, sondern auch das operative Ergebnis legte deutlich zu.

ACCENTRO REAL ESTATE

hat eine Unternehmensanleihe mit einem Nominalwert von 100 Millionen Euro platziert. Sie hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird mit 4,125 Prozent jährlich verzinst. Der Nettoemissionserlös soll das Wachstum unterstützen, für die Refinanzierung bereits im letzten Jahr getätigter Akquisitionen genutzt werden sowie allgemeinen Unternehmenszwecken dienen.

PROCREDIT

will wieder eine Dividende ausschütten und plant darüber hinaus noch eine Sonderzahlung. Für das vergangene Jahr berichtete das Unternehmen über ein Konzernergebnis von 41,4 (Vorjahr: 54,3) Millionen Euro. 0,18 Euro je Aktie sollen für 2020 gezahlt werden, daneben ist eine weitere Dividendenausschüttung von 0,35 Euro je Anteil geplant.

PROGRESS-WEK OBERKIRCH (PWO)

Nach dem Verlust im Vorjahr soll es im laufenden Jahr ertragsseitig wieder aufwärts gehen. PWO rechnet mit einem Wachstum bei den Umsatzerlösen auf über 380 Millionen Euro nach den vorläufig berichteten 371,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT vor Währungseffekten soll "deutlich positiv" ausfallen und auf über 10 (Vorjahr: -8,1) Millionen Euro klettern.

AMS

will eigene Wandelanleihen bis zu einem maximalen Umfang von 100 Millionen Euro zurückkaufen.

MICROSOFT

will sich einem Agenturbericht zufolge mit einem Milliardenzukauf im Bereich Videospiele verstärken und verhandelt die Übernahme der Videospiel-Chat-Plattform Discord für über 10 Milliarden Dollar.

