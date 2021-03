Etwas leichter - Ohne die Gewinnmitnahmen in den stark gelaufen Autoaktien (VW -3,3%) hätte der Index im Plus geschlossen. Deutsche Euroshop stiegen nach erster Schwäche um 5,3 Prozent. Der abgesagte Oster-Lockdown sorgte für gute Laune. Eon kletterten nach einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen im vierten Quartal um 0,7 Prozent. Die Analysten der Citi sahen den Ausblick auf 2021 etwas über den Markterwartungen liegend. Encavis brachen um fast 7 Prozent ein. Hier enttäuschte der Ausblick. Südzucker gaben nach Zahlenausweis 1 Prozent nach, die Aktien der Tochter Cropenergies zogen dagegen 2,5 Prozent an. Die Südzucker-Tochter steigerte den Gewinn trotz niedrigerer Erlöse, bei Südzucker stagnierten dagegen Gewinn und Dividende. LPKF fielen nach Zahlenausweis um 4,7 Prozent. Der Umsatz hatte nur den unteren Rand der hauseigenen Prognosespanne erreicht, die Marge lag sogar darunter.

XETRA-NACHBÖRSE

Am Gesamtmarkt ging es mit der Wall Street abwärts, wie ein Händler von Lang & Schwarz sagte, wobei es allerdings nicht zu umfangreichen Verkäufen kam. Vielmehr sei der Handel ruhig verlaufen. Siemens Healthineers gaben mit einer Kapitalerhöhung 1,5 Prozent ab. LPKF weiteten ihre Abschläge aus dem regulären Geschäft um weitere 2,9 Prozent aus.

USA / WALL STREET

Uneinheitlich - Die Wall Street hat am Mittwoch Gewinne nicht gehalten. Lediglich der Dow-Jones-Index tendierte wenig verändert, gestützt von Industriewerten, dem Ölsektor und Finanzaktien. Dagegen zeigten die Technologiewerte erneut ein Eigenleben, da sie massiv abwärts liefen und die Nasdaq-Indizes tief ins Minus drückten. Verkauft wurden sie wegen der gestiegenen Renditen am Anleihemarkt, die den oftmals verschuldeten Konzernen zu schaffen machen. Der Energiesektor legte dank anziehender Ölpreise um 2,5 Prozent zu. Ebenfalls vorne im Dow-Jones-Index lagen die "Industrials" Caterpillar (+1,4%), 3M (+1,2%) und Honeywell (+1,8%). Intel fielen um 2,3 Prozent, nachdem sie zunächst 5 Prozent gewonnen hatten. Der Halbleiterkonzern hat angesichts einer globalen Chipknappheit Pläne zum massiven Ausbau seiner Chipproduktion präsentiert. Am Markt überwog aber bald die Skepsis. So urteilte Barclays, es gebe wenig Neues zu Produktdetails, und die Finanzziele seien enttäuschend. Der Kurs des US-Konkurrenten AMD verlor 2,4 Prozent. Adobe sanken um 1,9 Prozent - trotz guter Zahlen. Zudem sucht Adobe einen neuen Finanzchef. Um 34 Prozent abwärts ging es für die seit Jahresbeginn angesichts massiver Spekulationen extrem volatile Aktie von Gamestop. Die Einzelhandelskette für Unterhaltungssoftware hat für das wichtige Weihnachtsquartal sinkende Umsätze berichtet im Vergleich zum Vorjahr.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi,18:33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1815 +0,03% 1,1811 1,1827 -3,3%

EUR/JPY 128,77 +0,24% 128,46 128,64 +2,1%

EUR/CHF 1,1059 +0,03% 1,1055 1,1062 +2,3%

EUR/GBP 0,8635 +0,01% 0,8634 0,8620 -3,3%

USD/JPY 108,98 +0,21% 108,75 108,78 +5,5%

GBP/USD 1,3683 +0,02% 1,3681 1,3720 +0,1%

USD/CNH 6,5342 +0,07% 6,5299 6,5241 +0,5%

Bitcoin

BTC/USD 52.902,50 0,535 52.621,25 56.198,50 +82,1%

Der US-Dollar war als vermeintlich sicherer Hafen gefragt: Der Euro ist auf ein neues Jahrestief bei 1,1811 Dollar gefallen und notiert aktuell mit 1,1816 nur knapp über diesem Niveau. Nach Einschätzung der Commerzbank könnte die Gemeinschaftswährung auch unter die Marke von 1,18 Dollar sinken. Sie verweist zur Begründung auf Sorgen bezüglich der erneuten Lockdowns in einigen europäischen Ländern und das langsame Tempo bei den Impfungen. "Die Impfungen kommen in den USA gut voran und es gibt positive Signale aus der dortigen Wirtschaft", sagt Währungsanalystin Antje Praefcke. Die besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten der Eurozone stützten die Gemeinschaftswährung indes kaum.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,00 61,18 -1,9% -1,18 +23,2%

Brent/ICE 63,21 64,41 -1,9% -1,20 +22,3%

Die Ölpreise legten deutlich zu. Teilnehmer verwiesen auf die Probleme im Suez-Kanal, wo ein havariertes Containerschiff die Wasserstraße blockiert. Mit den US-Lagerbestandsdaten zogen die Preise noch etwas an, obwohl die Energy Information Administration wider Erwarten über einen Aufbau der Rohölbestände berichtet hat. Der Preisanstieg komme, nachdem die Preise zuletzt stark gesunken seien.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.733,79 1.734,01 -0,0% -0,21 -8,6%

Silber (Spot) 25,03 25,05 -0,0% -0,01 -5,2%

Platin (Spot) 1.170,23 1.172,45 -0,2% -2,23 +9,3%

Kupfer-Future 4,01 4,06 -1,4% -0,06 +13,8%

Die Nachfrage nach Sicherheit angesichts der Corona-Lockdowns in Europa stützte den Goldpreis.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 22.675 (Vorwoche: 17.504) neue Ansteckungsfälle registriert - rund 6.800 mehr als am Vortag und 5.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den Angaben zufolge bundesweit auf 113,3 (90).

- Der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung rechnet ab dem dritten Quartal mit einem zweiten deutschen Corona-Vakzin. "Die Regierung setzt große Hoffnungen in die Impfstoffherstellung durch Curevac", sagte Christoph Krupp den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

- Nach Zweifeln an einer großangelegten US-Studie zur Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca hat das Pharmaunternehmen seine Angaben nach unten korrigiert. Der Impfstoff schützt zu 76 statt 79 Prozent vor einer Corona-Infektion mit Symptomen, so das Unternehmen.

- Nach der Verschärfung der Exportregeln für Corona-Impfstoffe durch die EU hat der britische Regierungschef Boris Johnson vor "beträchtlichen" Schäden durch "willkürliche Blockaden" gewarnt. Unternehmen könnten vor Investitionen in Ländern zurückschrecken, "in denen willkürliche Blockaden verhängt werden", sagte Johnson am Mittwoch im Parlament.

US- GELDPOLITIK

In den nächsten Jahren wird es nach Einschätzung des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams keinen wirklichen Inflationsdruck geben. Die US-Wirtschaft werde sich zwar gut erholen, so Williams. Die Inflationsraten auf der ganzen Welt seien aber sehr niedrig. Darüber hinaus gebe es in der US-Wirtschaft immer noch 9 Millionen weniger Arbeitsplätze als zu Beginn der Pandemie.

EU / RUSSLAND

Der Gesundheitszustand des in Russland inhaftierten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat sich nach Angaben seiner Anwälte verschlechtert und gibt Anlass zur Sorge. Die Anwältin Olga Michailowa sagte, Nawalny habe kürzlich über starke Rückenschmerzen geklagt und seit dieser Woche leide er unter einem Taubheitsgefühl im Bein. Ihr sei der Zugang zu Nawalny verwehrt worden.

NORDKOREA

hat Seoul zufolge ein "nicht identifiziertes Geschoss" ins Japanische Meer abgefeuert. Das südkoreanische Militär machte keine weiteren Angaben zu dem Vorfall. Es könnte sich allerdings um den ersten ballistischen Raketentest Nordkoreas seit dem Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden gehandelt haben. Erst am Wochenende hatte Pjöngjang einen Raketentest vorgenommen.

AROUNDTOWN

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis, FFO und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Mieteinnahmen 1.180 +32% 1.110 +24% 895

EBITDA bereinigt 944 +22% 785 +2% 773

Ergebnis nach Steuern/Dritten 652 -50% 572 -56% 1.308

Ergebnis je Aktie 0,50 -55% 0,47 -58% 1,12

FFO I je Aktie 0,34 -21% 0,35 -19% 0,43

FFO I 447,4 -11% 493,5 -2% 503,4

Dividende je Aktie 0,22 +57% 0,20 +43% 0,14

DEUTSCHE WOHNEN

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und FFO je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj20 ggVj Gj19

Vertragsmieten 838 +0% 842 +1% 837

EBITDA 687 -21% 747 -14% 873

Ergebnis vor Steuern 2.244 +7% 2.076 -1% 2.105

Ergebnis nach Steuern 1.545 -4% 1.330 -17% 1.601

Ergebnis je Aktie 4,32 +1% 3,94 -8% 4,27

FFO I je Aktie 1,56 +1% 1,54 -- 1,54

FFO I 544,1 -2% 540,0 -2% 553,1

Dividende je Aktie 1,03 +14% 0,97 +8% 0,90

SMA Solar

hat für das Gesamtjahr 2020 folgende Ergebnisse bekannt gegeben (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET

GESAMTJAHR Gj20 ggVj Gj19

Umsatz 1.027 +12% 915

EBITDA 72 +109% 34

Ergebnis nach Steuern 28 -- -8,6

Ergebnis je Aktie 0,81 -- -0,25

Dividende je Aktie 0,30 -- 0,00

ENGIE

