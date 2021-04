Uneinheitlich - Während der Dow nahezu auf der Stelle trat, verzeichnete der Nasdaq-Composite deutliche Gewinne. Kein Störfeuer kam vom Anleihemarkt. Dort lagen die Renditen deutlich unter dem am Dienstag erreichten höchsten Stand seit 14 Monaten. Die Marktteilnehmer warteten gespannt auf Details zum Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, wie die vorgesehenen Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und erneuerbare Energien durch den Steuerzahler finanziert werden sollen. Derweil hat sich die Beschäftigungslage in den USA weiter verbessert, wie aus dem Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP hervorgeht. Und der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago hat im Vergleich zum Februar überraschend deutlich zugelegt. Walgreens Boots Alliance rückten 3,6 Prozent vor, nachdem die Apotheken- und Drogeriekette überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Apple (+1,9%) profitierten von der Hochstufung auf "Buy" durch die UBS. Amazon (+1,3%) zeigten sich wenig beeindruckt von dem enttäuschenden Börsengang des Essenslieferanten Deliveroo, an dem der US-Konzern beteiligt ist. General Motors (-1,8%) ruft mehr als 10.000 Vans wegen eines Brandrisikos im Zusammenhang mit Batteriekabeln in die Werkstätten. Conocophillips gaben nach Vorlage von vorläufigen Geschäftszahlen für das erste Quartal 0,9 Prozent nach.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1718 -0,09% 1,1729 1,1737 -4,1%

EUR/JPY 129,75 -0,09% 129,86 129,78 +2,9%

EUR/CHF 1,1080 +0,11% 1,1068 1,1061 +2,5%

EUR/GBP 0,8516 +0,08% 0,8510 0,8517 -4,6%

USD/JPY 110,73 +0,01% 110,73 110,58 +7,2%

GBP/USD 1,3759 -0,17% 1,3783 1,3778 +0,7%

USD/CNH 6,5814 +0,26% 6,5646 6,5649 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 58.804,00 -0,242 58.946,50 59.124,50 +102,4%

Der Dollar tendierte nach dem Anstieg vom Vortag etwas leichter. Der Dollarindex gab 0,1 Prozent nach. Der Greenback hat bereits von der Ankündigung des Infrastrukturpakets profitiert, stellte die Commerzbank fest. Der Markt scheine darauf zu setzen, dass zumindest ein Teil durchgewunken werden kann, was dafür spreche, dass die US-Wirtschaft weiteren Rückenwind erhalten wird. Allerdings sei dies zweischneidig. Denn der Anstieg der US-Renditen spiegele zumindest teilweise fiskalische Risiken wider. Diese aber seien Dollar-negativ.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,59 59,16 +0,7% 0,43 +22,4%

Brent/ICE 63,11 62,74 +0,6% 0,37 +22,4%

Die Ölpreise tendierten nach unten. Die Marktteilnehmer warten auf die Konferenz der Opec+-Staaten am Donnerstag, auf der es auch um die Verlängerung von Fördermengenbeschränkungen gehen dürfte. Im Vorfeld hat Opec-Generalsekretär Mohammad Barkindo gesagt, dass das wirtschaftliche Umfeld "herausfordernd, komplex und unsicher bleibt". Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich indessen nach den Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA) in der Vorwoche etwas stärker als erwartet verringert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.712,23 1.707,20 +0,3% +5,03 -9,8%

Silber (Spot) 24,30 24,41 -0,4% -0,11 -7,9%

Platin (Spot) 1.185,05 1.188,50 -0,3% -3,45 +10,7%

Kupfer-Future 3,96 4,00 -0,8% -0,03 +12,5%

Der Goldpreis legte mit dem schwächeren Dollar etwas zu und stieg wieder über die Marke von 1.700 Dollar je Feinunze.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Wie das Robert Koch-Institut am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden 24.300 (Vorwoche: 22.675) neue Ansteckungsfälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gegenüber dem Vortag leicht auf 134,2 (113,3).

- Die italienische Regierung hat ihre Beschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus bis Ende April verlängert.

- Im Streit mit Österreich um die Verteilung von Impfstoffen in der EU zeichnet sich noch keine Lösung ab. Auch zwei Verhandlungsrunden der EU-Botschafter brachten am Mittwoch keinen Durchbruch. Die Gespräche sollen nun am Donnerstag fortgesetzt werden.

- Angesichts der dritten Corona-Welle wird in Frankreich ein landesweiter Lockdown verhängt. Die bereits in 19 Verwaltungsbezirken geltenden Auflagen werden für vier Wochen auf das ganze Land ausgeweitet, wie Präsident Emmanuel Macron am Mittwochabend ankündigte.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März verlangsamt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich auf 50,6 (Februar: 50,9) Punkte. Das war die schwächste Expansion seit April 2020.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Stimmung der großen japanischen Unternehmen hat sich dank der weltweiten Erholung im ersten Quartal auf ein Niveau vor der Covid-19-Pandemie verbessert.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Das südkoreanische Exportwachstum ist im März dank der weltweiten Nachfrage nach Speicherchips und Autos höher ausgefallen als erwartet.

WELTHANDEL

Die Welthandelsorganisation (WTO) setzt auf eine rasche Erholung nach der Corona-Krise. In diesem Jahr werde der Welthandel um 8,8 Prozent zulegen, teilte WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala mit.

ITALIEN / RUSSLAND

Italien hat am Mittwoch zwei russische Diplomaten ausgewiesen, die der Spionage verdächtigt werden.

FUSSBALL EUROPA

Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft hat die Europäische Fußball-Union (Uefa) die Zuschauerobergrenze von 30 Prozent in Stadien gekippt. "Angesichts der Tatsache, dass in jedem einzelnen Land der 55 Uefa-Mitgliedsverbände andere Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gelten, hat das Exekutivkomitee heute entschieden, dass eine solche Obergrenze nicht länger benötigt wird", erklärte die Uefa. Die Grenze war im Oktober eingeführt worden.

DAIMLER

Der Aufsichtsrat wird künftig wie erwartet von Bernd Pischetsrieder angeführt. Das Kontrollgremium wählte den früheren Volkswagen- und BMW-Manager auf der konstituierenden Sitzung im Anschluss an die virtuelle Hauptversammlung zum neuen Vorsitzenden. Pischetsrieder folgt auf Manfred Bischoff, der nach 14 Jahren an der Spitze des Aufsichtsrates das Gremium auf eigenen Wunsch verlässt, wie die Daimler AG mitteilte.

GENERAL MOTORS (GM)

ruft mehr als 10.000 Vans wegen eines Brandrisikos im Zusammenhang mit Batteriekabeln in die Werkstätten.

GLOVO

Die spanische Lieferplattform Glovoapp23 SL hat in der jüngsten Finanzierungsrunde nach Angaben informierter Kreise eine Bewertung von rund zwei Milliarden Euro erzielt. Das unter dem Namen Glovo firmierende Startup sammelte mindestens 300 Millionen Euro frisches Geld ein, sagten mit der Transaktion vertraute Personen.

