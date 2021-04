- Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüther, rechnet nach der Corona-Pandemie nur mit einem kurzfristigen Anstieg der Inflation. "Die steigende Nachfrage nach der Pandemie wird zu höheren Preisen führen, dieser Inflationseffekt wird aber nur vorübergehend sein und sich auf wenige Sektoren wie die Tourismusbranche konzentrieren", schreibt Hüther in einer Studie, die dem Handelsblatt vorliegt

KONJUNKTUR

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat sich nach Beratungen der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) optimistisch für die Wirtschaftsentwicklung gezeigt. "Die aktuellen Wirtschaftsdaten bestätigen, dass wir ökonomisch bereits auf dem Weg aus der Krise heraus sind", sagte Scholz.

IT-BRANCHE

Die IT-Ausgaben von Unternehmen weltweit dürften in diesem Jahr kräftig steigen. Während die Ausgaben im vergangenen Jahr vor allem durch Notmaßnahmen in Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie geprägt waren, nehmen Technikvorstände und IT-Verantwortliche nun ehrgeizigere Projekte ins Visier, wie die jüngste Prognose der IT-Ausgaben des Marktforschers Gartner zeigt. Demnach werden Unternehmen weltweit in diesem Jahr gut 4,1 Billionen US-Dollar für Informationstechnologie (IT) ausgeben. Dies entspricht einem Anstieg um 8,4 Prozent im Vergleich zu 2020.

KONJUNKTUR DEUTSCHLAND

Der Ökonom Jens Südekum hat für ein umfassendes Konjunkturprogramm nach dem Vorbild der USA für Deutschland plädiert. "Spätestens im Herbst, wenn ein Ende der Pandemie erreicht sein sollte, brauchen wir ein weiteres Konjunkturpaket, das auf die kommenden zehn Jahre angelegt ist", sagte Südekum dem Nachrichtenportal T-Online .

GERRESHEIMER

hat diese Zahlen zum ersten Quartal ausgewiesen (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Gerresheimer AG, Düsseldorf

. BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 1Q21 ggVj 1Q21 ggVj 1Q20

Umsatz 303 -0,4% 302 -1% 304

EBITDA bereinigt 54 +6% 52 +2% 51

Ergebnis nach Steuern/Dritten bereinigt 18 +33% 13 -7% 14

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,57 +33% 0,41 -5% 0,43

ABB

Das kürzlich angekündigte zweite Aktienrückkaufprogramm von ABB über bis zu 4,3 Milliarden US-Dollar wird am Freitag beginnen.

AKASOL

Die Übernahme durch den US-Konzern Borgwarner hat eine weitere Hürde genommen. Wie der Fahrzeugbatteriehersteller mitteilte, haben Vorstand und Aufsichtsrat die Offerte einstimmig zur Annahme empfohlen. Der Angebotspreis in Höhe von 120 Euro je Aktie sei fair und entspreche einer deutlichen Prämie im Vergleich zu historischen Kursen.

ASTRAZENECA

Das Oxford-Start-up hinter dem Covid-19-Impfstoff von Astrazeneca und der Universität Oxford wird informierten Personen zufolge noch in dieser Woche den Börsengang in den USA starten. Das Biotech-Start-up, Vaccitech Ltd., strebt eine Börsenbewertung von rund 700 Millionen Dollar an.

KPN

könnte im Frühjahr zum Übernahmeziel werden: Zwei Private-Equity-Firmen haben sich zusammengetan, um ein Übernahmeangebot abzugeben, das die Royal KPN NV mit insgesamt mehr als 15 Milliarden US-Dollar bewerten könnte, wie informierte Personen sagten. Stonepeak Infrastructure Partners mit Sitz in New York und die schwedische EQT AB arbeiten demnach an einem Angebot.

