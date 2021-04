Der Goldpreis holte seine Vortagesverluste mehr als auf und legte ein gutes Prozent zu. Teilnehmer verwiesen auf den weiter schwächelnden Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE

- Deutschland hat nach Angaben Moskaus Verhandlungen mit Russland über den Kauf des Corona-Impfstoffs Sputnik V begonnen. Wie die Hersteller des Vakzins auf Twitter mitteilten, führen Vertreter des russischen Staatsfonds RDIF die Gespräche.

- Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hält eine Gesetzgebung zur Stärkung der Kompetenzen des Bundes im Kampf gegen die Corona-Pandemie für rasch machbar.

CHINA VERBRAUCHERPREISE

haben sich im März um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöht. Damit verließen sie wieder den deflationären Bereich, in dem sie die zwei Monate lang verharrt hatten, wie die Statistikbehörde mitteilte. Volkswirte hatten für März einen Anstieg der Preise um 0,3 Prozent erwartet.

*China Erzeugerpreise März +1,6% gg Vormonat

*China Erzeugerpreise Jan-März +2,1% gg Vorjahr

AIRBUS

hat im März 28 Flugzeugbestellungen erhalten. Ausgeliefert wurden im März 72 Maschinen, diese gingen an 34 Kunden, wie der Flugzeughersteller mitteilte. Bisher hat die Airbus SE 2021 insgesamt 125 Flugzeuge an 44 Kunden ausgeliefert.

ACS / ATLANTIA

Der italienische Infrastrukturkonzern Atlantia hat das Interesse der spanischen Hochtief-Muttergesellschaft ACS für das Autobahngeschäft Autostrade per l'Italia bestätigt. Atlantia kündigte an, das unverbindliche Angebot der Spanier zu prüfen.

NETFLIX / SONY

Netflix wird in den kommenden Jahren die Kinofilme von Sony Pictures Entertainment auf seinem Streamingdienst anbieten. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, haben sie ein auf fünf Jahre angelegtes Lizenzabkommen über die Kinofilme aus dem Hause Sony geschlossen, beginnend mit den für 2022 geplanten Filmen.

NIKE

hat in den USA mit einer Klage wegen Markenrechtsverletzung gegen ein kleines Unternehmen Erfolg gehabt. Die Firma, MSCHF Product Studio, einigte sich mit dem Sportartikelhersteller und bietet an, die an Verbraucher verkauften Schuhe zurückzuerwerben, wie Nike mitteilte. MSCHF hatte in Zusammenarbeit mit dem Rapper Lil Nas X ein individualisiertes Paar Sneaker mit satanischen Motiven herausgebracht.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 09, 2021 01:40 ET (05:40 GMT)