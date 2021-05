MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

wird für das Gesamtjahr 2021 optimistischer und konkretisiert die eigenen Zielsetzungen. Die Gesellschaft rechnet mit Netto-Umsätzen von rund 18,5 Milliarden bis 19,5 Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern lediglich ein "starkes organisches Wachstum" in Aussicht gestellt. Das EBITDA pre^1 der Gruppe soll auf rund 5,4 Milliarden bis 5,8 Milliarden Euro steigen. Bislang hatte Merck ein "organisch hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges Prozent-Wachstum" in Aussicht gestellt. Das Unternehmen gab für das erste Quartal folgende Eckdaten bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Gesamtumsatz 4.630 +6% 4.561 +4% 24 4.370

EBITDA* 1.510 +28% 1.321 +12% 24 1.181

Erg je Aktie* 2,18 +45% 1,74 +16% 24 1,50

* Diese Kennzahlen sind nicht nach internationalen Rechnungsstandards definiert, dienen aber nach Unternehmensangaben für eine bessere Vergleichbarkeit.

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient und umgesetzt und unter dem Strich den Verlust im fortgeführten Geschäft ausgeweitet. Dabei hat der Konzern die Auswirkungen der Corona-Lockdowns auf seine Kern-Kunden in Gastronomie, Hotellerie und Catering gespürt. Die im April gesenkte Prognose für das laufende Geschäftsjahr per Ende September bestätigte das Unternehmen. Das Unternehmen gab folgende Eckdaten für das zweite Quartal bekannt (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Umsatz 5.050 -16% 6.006

EBITDA 121 +39% 87

EBITDA bereinigt 114 -14% 133

EBIT -85 -- -143

Erg nach Steuern/Dritten** -131 -- -116

Ergebnis je Aktie** -0,36 -- -0,32

-* Metro hatte am 20. April vorab Eckdaten berichtet.

-** aus fortgeführten Geschäften

IPO KATEK

Die Aktien der Katek SE haben am Dienstag ein erfolgreiches Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse absolviert. Die Aktie schloss bei 26,60 Euro, das entsprach einem Plus von 15,7 Prozent zum Emissionspreis von 23,00 Euro.

IPO OBOTECH ACQUISITION

Die Aktien von Obotech Acquisition, ein Akquisitionszweckunternehmen (SPAC) mit Sitz in Luxemburg, haben am Dienstag ein verhaltenes Börsendebüt im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse hingelegt. Der Schlusskurs von 9,65 lag um 3,5 Prozent unter dem Bezugspreis von 10,00 Euro.

ALCON

Der Augenheilkunde-Konzern ist im ersten Quartal in die Gewinnzone zurückgekehrt. Bei steigenden Erlösen erzielte das Schweizer Unternehmen einen Gewinn von 84 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 57 Millionen im Vorjahreszeitraum. Im laufenden Jahr rechnet Alcon mit einem Umsatz von 7,8 bis 8,0 Milliarden Dollar. Die bereinigte operative Marge soll knapp 17 Prozent erreichen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sieht Alcon bei 1,85 bis 1,95 Dollar.

AXA

hat seine Einnahmen im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis gesteigert, angetrieben durch Wachstum in den bevorzugten Segmenten des Unternehmens. Die Einnahmen erreichten 30,7 Milliarden Euro, ein Plus von 2 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

T-MOBILE US

Der US-Mobilfunkanbieter hat im ersten Quartal ein starkes Kundenwachstum verzeichnet. Der Nettogewinn ging zwar leicht zurück, fiel aber deutlich besser aus als von Analysten erwartet. Bei den Synergien aus der Sprint-Fusion ist die Tochter der Deutschen Telekom nun zuversichtlicher. Zudem erhöhte T-Mobile den Ausblick für Neukundenwachstum, EBITDA und Cashflow.

