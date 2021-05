MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Der australische Bau- und Bergbaudienstleister Cimic will das Wohn- und Bauunternehmen Devine komplett übernehmen. Die Hochtief-Tochter hält bereits 59 Prozent an der Devine Ltd, und will sich nun auch noch den Rest einverleiben.

VEGANZ GROUP

will bei einer geplanten Kapitalerhöhung keine Vorzugsaktien, sondern nur bis zu 118.518 Stammaktien ausgeben. Damit werde auf einen entsprechenden Wunsch von institutionellen Investoren reagiert, teilte der Hersteller veganer Lebensmittel mit.

MERCK & CO

hat vom Ausschuss für Humanarzneimittel der Europäischen Arzneimittel-Agentur die Empfehlung für die erweiterte Zulassung seines Krebsmedikaments Keytruda erhalten. Das Mittel soll auch zur Behandlung bestimmter Arten von Magen-Darm-Krebs verwendet werden dürfen.

HGEARS

Der E-Bike- und Autozulieferer hat am Freitag ein glanzloses Debüt auf dem Börsenparkett hingelegt. Der Kurs lag zum Handelsschluss mit 26,50 Euro leicht über dem Ausgabepreis von 26 Euro je Aktie, das war ein Plus von 1,9 Prozent. Im Tagesverlauf schwankte die Aktie zwischen 26,30 und 27,60 Euro. Der Emissionspreis hatte im mittleren Bereich der Ausgabespanne gelegen.

