MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Indizes in diesem Artikel MDAX 35.760,3

-0,3% Charts

News

Analysen

Angetrieben von höheren Absatzmengen sowie höheren Preisen im Düngemittelgeschäft hat K+S seinen Umsatz im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 664 Millionen Euro gesteigert. Die zuletzt erhöhte Jahresprognose für den operativen Gewinn bestätigte der Kasseler MDAX-Konzern.

NORDEX

Der Windkraftanlagenhersteller hat im zweiten Quartal beim Umsatz deutlich zugelegt und operativ wieder einen Gewinn erzielt. Unter dem Strich fiel aber noch ein geringer Verlust an. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte der im MDAX notierte Konzern. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um rund ein Drittel auf 1,445 Milliarden Euro. Operativ (EBITDA) erzielte die Nordex SE einen Gewinn von 58,0 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 83,9 Millionen Euro angefallen war. Unter dem Strich reduzierte sich der Fehlbetrag deutlich auf 9,1 Millionen von 142 Millionen Euro im Vorjahr.

RWE

BERICHTET PROG PROG

1H 1H21 ggVj 1H21 ggVj 1H20

Aussenumsatz 8.448 +30% k.A. -- 6.475

EBITDA bereinigt 1.751 -4% 1.719 -6% 1.833

EBIT bereinigt 1.042 -6% 1.026 -8% 1.113

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.432 +41% k.A. -- 1.013

Ergebnis je Aktie 2,12 +28% k.A. -- 1,65

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber. 870 +7% 811 -1% 816

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,29 -- k.A. -- 1,33

AUSBLICK 2021: RWE erhöht Prognose für Gesamtjahr 2021 (30. Juli 2021)

- bereinigtes EBITDA Konzern 3.000 - 3.400 (zuvor: 2.650 - 3.050)

- bereinigtes EBIT 1.500 - 1.900 (zuvor: 1.150 - 1.550)

- bereinigtes Nettoergebnis 1.050 - 1.400 (zuvor: 750 - 1.100)

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

SMA SOLAR

BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q21 ggVj 2Q21 ggVj 2Q20

Umsatz 248 +10% 295 +30% 226

EBIT 7,7 -- 10,0 -- 1,0

Ergebnis nach Steuern 5,3 +77% -- -- 3,0

Ergebnis je Aktie 0,15 +67% -- -- 0,09

AUSBLICK 2021: SMA Solar bestätigt den Ausblick für das Geschäftsjahr. Man erwartet einen Umsatzwachstum auf 1,075 Mrd Euro bis 1,175 Mrd Euro und ein EBITDA von 75 Mio Euro bis 95 Mio Euro.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

SHELL

Der Ölkonzern muss wegen Umweltverschmutzungen im Niger-Delta eine Millionen-Entschädigung an Gemeinden im Südosten Nigerias zahlen. Die nigerianische Tochter des britisch-niederländischen Unternehmens, SPDC, akzeptierte eine Strafzahlung von knapp 95 Millionen Euro. In dem jahrelangen Rechtsstreit ging es um Umweltschäden durch Öl-Lecks in den 1970er Jahren.

ZURICH INSURANCE

Der Schweizer Versicherer hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr kräftig gesteigert. Die Zurich Insurance Group profitierte von geringeren Belastungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als im Vorjahreszeitraum. Dadurch wurde das höhere Aufkommen von Schäden aus Naturkatastrophen mehr als ausgeglichen. "Die Gewinne befinden sich wieder auf dem Niveau von 2019", sagte CEO Mario Greco. Der Betriebsgewinn legte in den sechs Monaten um 60 Prozent zum Vorjahr auf 2,7 Milliarden US-Dollar zu.

EBAY

hat den Umsatz im zweiten Quartal etwas stärker gesteigert als von den Analysten erwartet. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie lag über den Schätzungen des Marktes. Allerdings blieb der Online-Marktplatz mit der Umsatzprognose für das dritte Quartal hinter den Schätzungen der Analysten zurück. Hier geht der Konzern von einer Spanne zwischen 2,42 und 2,47 Milliarden Dollar aus, während die Refinitiv-Konsensschätzung 2,92 Milliarden Dollar erwartet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2021 01:46 ET (05:46 GMT)