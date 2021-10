MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Die Privatbank M.M. Warburg sowie deren Miteigentümer Christian Olearius und Max Warburg haben Verfassungsbeschwerde gegen das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) im Cum-Ex-Verfahren vom Juli 2021 eingelegt. In der Erklärung vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft hieß es, das Urteil des BGH verletze Warburg und Olearius in ihren durch die Europäische Menschenrechtskommission garantierten Rechten.

IPO/SONO Motors

Sono Motors will an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq. Wie das Solarauto-Unternehmen mitteilte, hat es seine Antragsunterlagen bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Die Zahl der auszugebenden Aktien und die Ausgabepreisspanne seien noch nicht festgelegt worden, hieß es. Die in München ansässige Sono Motors arbeitet an der Entwicklung des Elektroautos Sion, das mit Solarzellen ausgestattet ist.

HSBC

hat den Nettogewinn im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Damit knüpft die Bank an die guten Ergebnisse des Vorquartals an, da angesichts steigender Impfraten und besserer Konjunkturaussichten Wertberichtigungen für erwartete Kreditverluste aufgelöst wurden. Der Nettogewinn stieg von 1,36 Milliarden im Vorjahreszeitraum auf 3,54 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Einnahmen stiegen den weiteren Angaben zufolge um 1,0 Prozent auf 12,01 Milliarden Dollar.

S&P GLOBAL/IHS

Die Europäische Kommission hat die geplante Übernahme von IHS Markit durch S&P Global freigegeben. Die Genehmigung ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass die Fusionspartner in den Bereichen Rohstoffpreisbewertung und Finanzdaten tätige Unternehmen veräußern.

FACEBOOK

Der US-Internetriese steht wegen weiterer Enthüllungen zu seinem Umgang mit Gewaltaufrufen im wichtigen Markt Indien unter Druck. Wie mehrere US-Medien berichteten, hatte es der Konzern trotz Hinweisen eigener Analysten versäumt, Falschinformationen und Hassnachrichten in seinen indischen Plattformen einzudämmen.

Facebook sieht sich nach den Vorwürfen der Whistleblowerin Frances Haugen einem Bericht zufolge mit Anschuldigungen eines weiteren Ex-Mitarbeiters konfrontiert. Der namentlich nicht genannte Informant habe Beschwerde bei US-Börsenaufsicht SEC eingelegt, berichtete die "Washington Post". Demnach wirft er Facebook vor, im Umgang mit problematischen Inhalten eigene Geschäftsinteressen in den Vordergrund gestellt zu haben.

