MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

NOVARTIS

Der Pharmakonzern hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn erhöht und bekräftigt den Ausblick. Zudem kündigten die Schweizer eine strategische Überprüfung ihrer Generikatochter Sandoz an, um eine Wertmaximierung für die Aktionäre zu erreichen. Dabei will die Gesellschaft alle Optionen durchdenken, von der Beibehaltung des Geschäfts bis hin zur Trennung. Der Nettoumsatz belief auf 13 Milliarden Dollar, das war ein bereinigtes Plus von 5 Prozent. Volumensteigerungen steuerten 9 Prozentpunkte zum Umsatzwachstum bei und waren vor allem den Medikamenten Entresto, Cosentyx und Jakavi zu verdanken. Mit 10,6 Milliarden Dollar lieferte die Sparte Innovative Medicines den größten Umsatzanteil.

UBS

Die Schweizer Großbank hat im dritten Quartal dank einer weiterhin guten Entwicklung in der Vermögensverwaltung mehr verdient als erwartet. Das Markt- und Wirtschaftsumfeld sei im Quartal trotz einiger Unsicherheiten weitgehend positiv gewesen, teilte die Bank mit. Für das Quartal per Ende September berichtete die UBS ein den Aktionären zurechenbares Nettoergebnis von 2,28 Milliarden US-Dollar, nach 2,09 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens nur mit 1,40 Milliarden Dollar gerechnet.

IPO SDM

Der Börsengang des Sicherheitsdienstleisters an der Börse Düsseldorf geht auf die Zielgerade. Der Angebotspreis wurde auf 3,50 Euro je Aktie festgelegt, wie SDM mitteilte. Das liegt im oberen Bereich der Spanne von 3,30 bis 3,60 Euro je Aktie. Es wurden 336.060 Aktien platziert, womit SDM brutto 1,176 Millionen Euro zufließen. Erster Handelstag ist voraussichtlich am 3. November. Neben der Notierung in Düsseldorf wird ein Xetra-Listing angestrebt.

FACEBOOK

hat im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen des Marktes geschlagen, blieb aber beim Umsatz unter den Schätzungen der Analysten. Auch der Umsatzausblick für das laufende vierte Quartal verfehlte die Prognose des Marktes. Der Konzern verwies zur Begründung auf die neuen Datenschutzbestimmungen von Apple, die Werbetreibenden - auch auf der Facebook-Plattform - gezielte Kampagnen erschweren.

TESLA

gehört nach Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon und Facebook nun auch zu den Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über einer Billion Dollar.

