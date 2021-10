MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

verstärkt sich mit einem Zukauf. Wie der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge mitteilte, übernimmt er die Innogy E-Mobility Solutions GmbH von der Eon-Tochter Innogy. Der Kaufpreis beläuft sich den weiteren Angaben zufolge auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag und soll mit Compleo-Aktien sowie in bar beglichen werden.

ADVANCED MICRO DEVICES

Der US-Chipkonzern hat die Erwartungen im dritten Quartal 2021 deutlich übertroffen und erneut seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr angehoben.

ALPHABET

Der Google-Mutterkonzern hat seinen Gewinn im dritten Quartal 2021 mit 18,94 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt und einen neuen Umsatzrekord aufgestellt. Der Umsatz der Alphabet Inc schnellte um 41 Prozent auf 65,12 Milliarden US-Dollar in die Höhe. Je Aktie verdiente Alphabet 27,99 Dollar. Analysten haben den Gewinn im Mittel dagegen lediglich auf 23,75 Dollar je Aktie veranschlagt.

MICROSOFT

Der US-Software-Riese ist mit einem neuen Rekord in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Wie der Konzern mitteilte, verdiente er erstmals in einem Quartal mehr als 20 Milliarden US-Dollar. Im ersten Geschäftsquartal per Ende September erreichte der Nettogewinn 20,51 Milliarden Dollar bzw 2,71 Dollar je Aktie. Das ist deutlich mehr, als von Factset befragte Analysten mit im Mittel 2,08 Dollar je Aktie erwartet hatten.

TEXAS INSTRUMENTS

hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten gewinnseitig übertroffen, der Umsatz blieb dagegen leicht unterhalb der Schätzungen des Marktes. Engpässe bei Halbleiterteilen und Lieferkettenprobleme hätten verhindert, die steigende Nachfrage zu befriedigen, teilte der Chip-Hersteller mit.

TWITTER

Der Kurznachrichtendienst ist im dritten Quartal 2021 trotz eines kräftigen Umsatzwachstums in die roten Zahlen gerutscht. Ursächlich dafür ist ein einmaliger Aufwand zur Beilegung eines Rechtsstreits aus dem Jahr 2016, der Twitter 766 Millionen Dollar vom Nettogergebnis kostete.

VISA

Der Kreditkartenabieter hat in seinem Schlussquartal besser abgeschnitten als erwartet. Wie die Visa Inc mitteilte, verdiente sie in ihrem vierten Geschäftsquartal 3,6 Milliarden Dollar bzw 1,65 Dollar je Aktie nach 2,1 Milliarden Dollar oder 97 Cent je Anteilsschein vor Jahresfrist. Von Factset befragte Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn von 1,56 Dollar je Aktie gerechnet.

