MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im dritten Quartal 2021 weniger umgesetzt, aber mehr verdient als am Markt erwartet.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 10.518 -6% 10.651 -5% 11.213

EBIT bereinigt 666 -19% 623 -24% 820

EBIT 710 -- 628 -- -626

Ergebnis nach Steuern/Dritten 404 -- 377 -- -767

Ergebnis je Aktie 0,51 -- 0,46 -- -0,98

AUSBLICK 2021: Airbus erhöht die Prognose für das Geschäftsjahr. Das Unternehmen stellt für das ein bereinigte EBIT 4,5 Mrd Euro (zuvor: 4 Mrd Euro) in Aussicht. Der Free Cashflow vor M&A sowie Kundenfinanzierungen soll im laufenden Jahr 2,5 Mrd Euro (zuvor: 2 Mrd Euro) erreichen.

-* vor M&A sowie Kundenfinanzierungen

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DAIMLER

vereinheitlicht vor der Aufspaltung des Konzerns die Verantwortlichkeiten im Vorstand der Daimler AG und der Mercedes-Benz AG. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde Jörg Burze, Produktions- und Supply-Chain-Management-Vorstand bei der Daimler-Tochter Mercedes-Benz AG, auch in den Konzernvorstand berufen.

NEMETSCHEK

hat dank steigender Einnahmen vor allem bei Subskriptions-SaaS-Modellen im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Dank der guten Geschäftsentwicklung wird der Softwareanbieter für die Bauindustrie für das Gesamtjahr erneut optimistischer. Der Konzern geht davon aus, dass Umsatzwachstum und EBITDA-Marge am oberen Ende der im Juli erhöhten Zielspannen liegen sollte.

SCHALTBAU

ist im dritten Quartal trotz Lieferengpässen und Auftragsverschiebungen im Bahngeschäft moderat gewachsen und hat ihre Prognose bestätigt. Umsatz und operatives Ergebnis wuchsen jeweils um 3 Prozent. Die Einnahmen stiegen auf 381,2 Millionen Euro, das EBIT auf 19,2 Millionen Euro. Netto verdiente das Unternehmen, das vom Finanzinvestor Carlyle übernommen wird, 16,2 Millionen Euro - 71,2 Prozent mehr als im Vorjahr.

WACKER CHEMIE

hat nach dem dritten starken Quartal die kürzlich zum dritten Mal angehobene Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Die endgültigen Zahlen übertrafen die vorläufigen deutlich.

BERICHTET

3. QUARTAL* 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 1.659 +40% 1.183

EBITDA 434 +127% 191

EBIT 343 +278% 91

Ergebnis nach Steuern 249 +267% 68

Ergebnis je Aktie 4,90 +277% 1,30

AUSBLICK 2021: Am 15. September 2021 hat Wacker Chemie seine Jahresprognose nochmals angehoben und erwartet einen Umsatz von rund 6 Mrd Euro (zuvor: 5,5 Mrd Euro). Das EBITDA wird voraussichtlich zwischen 1,2 Mrd Euro und 1,4 Mrd Euro liegen (zuvor: zwischen 900 Mio Euro und 1,1 Mrd Euro).

-* Wacker Chemie hat am 15. September vorab Eckdaten berichtet.

- alle Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro

SHELL

Der Ölkonzern ist ins Visier eines aktivistischen Investors geraten. Der US-Hedgefonds Third Point hat sich einen großen Anteil an Shell gesichert und fordert den Konzern auf, sich in zwei separate Unternehmen aufzuspalten. Es gehe darum, Aktionäre zu halten und anzulocken, die sich aus ökologisch fragwürdigen Investments zurückziehen.

Royal Dutch Shell hat auf die Forderungen von Third Point reagiert und "begrüßt einen offenen Dialog mit allen Aktionären". Man überprüfe und bewerte regelmäßig die Strategie. Der Konzern bestätigte, dass man "erste Gespräche mit Third Point geführt hat und wir uns mit ihnen auseinandersetzen werden, so wie wir es mit allen unseren Aktionären tun".

UNIBAIL-RADAMCO-WESTFIEL

Die Restriktionen wegen des Coronavirus haben dem Shoppingcenter-Betreiber in den ersten neun Monaten zu schaffen gemacht. Der Umsatz sank bis Ende September um 15,6 Prozent auf 1,61 Milliarden Euro. Die Bruttomieteinnahmen gingen um 13 Prozent auf 1,25 Milliarden Euro zurück.

ARM / NVIDIA

Die geplante Übernahme des britischen Chipfertigers Arm durch den US-Konzern Nvidia für 40 Milliarden US-Dollar beschäftigt die Brüsseler Kartellwächter. Die EU-Kommission kündigte am Mittwoch eine vertiefte Prüfung des Akquisitionsvorhabens an. Die Kommission befürchtet, dass das zusammengeschlossene Unternehmen in der Lage wäre und Anreiz hätte, den Zugang der Wettbewerber von Nvidia zur Technologie von Arm zu beschränken, und der geplante Zusammenschluss zu höheren Preisen, einer geringeren Auswahl und weniger Innovation in der Halbleiterindustrie führen könnte.

EBAY

hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen. Allerdings enttäuschte die Prognose für das vierte Quartal und damit das wichtige Weihnachtsgeschäft.

FORD

Produktionsausfälle wegen Lieferengpässen bei Halbleitern und höhere Rohstoffkosten haben beim US-Autobauer für durchwachsene Ergebnisse im dritten Quartal gesorgt. Allerdings erhöhte der Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr und will außerdem die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Zudem habe sich der Chip-Mangel verringert.

VISA

Das US-Justizministerium nimmt im Rahmen seiner kartellrechtlichen Ermittelungen bei Visa die Verbindungen des Kreditkartenkonzerns zu großen Finanztechnologieunternehmen unter die Lupe, wie informierte Personen berichten. Die Kartellbehörden untersuchen demnach die finanziellen Anreize, die Visa den Unternehmen Square, Stripe und Paypal Holdings gewährt hat.

SAMSUNG

hat dank der weltweit starken Chipnachfrage im dritten Quartal so viel umgesetzt wie noch nie. Der Nettogewinn der Südkoreaner kletterte um 31 Prozent auf 12,29 Billionen Won (umgerechnet 9,05 Milliarden Euro). Allerdings wirkte sich die weltweite Chipknappheit auf seine Mobilfunksparte aus und ließ den Gewinn dort sinken. Samsung, der weltgrößte Hersteller von Speicherchips und Smartphones, meldete für das am 30. September beendete Quartal einen Umsatz von 73,98 Billionen Won, was einem Anstieg von 10,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Ergebnis übertraf die Schätzungen der Analysten.

