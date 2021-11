MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 5.058 +4% 5.040 +3% 4.886

Ergebnis laufendes Geschäft* 1.176 -11% 1.210 -9% 1.328

Ergebnis laufendes Geschäft 869 -14% 873 -13% 1.005

MERCK KGAA

hat den Ausblick für das Gesamtjahr dank einer guten Geschäftsentwicklung des Sektors Life Science erneut angehoben. Zudem veröffentlichte der Konzern Eckzahlen für das abgelaufene Quartal, die nach eigenen Angaben "stark" ausfielen. Die Nettoumsätze belaufen sich demnach auf 4,97 Milliarden Euro und das EBITDA pre auf 1,55 Milliarden Euro. Für das Jahr rechnet Merck nun mit Nettoumsätzen von rund 19,3 bis 19,85 Milliarden Euro. Bisher wurden 18,8 bis 19,7 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das EBITDA pre soll 6,0 bis 6,3 Milliarden Euro erreichen. Hier wurden bisher 5,6 bis 6,0 Milliarden Euro angepeilt.

QIAGEN

hat mit den Drittquartalzahlen die Erwartungen des Marktes übertroffen und den Ausblick angehoben. Qiagen erwartet nun 2021 ein Wachstum des Konzernumsatzes von mindestens 15 Prozent nach bislang mindestens 12 Prozent.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Dollar, Ergebnis je Aktie in Dollar):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 535 +11% 496 +2% 484

Operatives Ergebnis bereinigt 165 -3% 154 -9% 170

Ergebnis nach Steuern bereinigt 135 -1% 124 -9% 136

Ergebnis/Aktie verwässert bereinigt 0,58 0% 0,53 -9% 0,58

SIEMENS HEALTHINEERS

ist im vierten Quartal mit erneutem Schub durch Corona-Tests um ein Drittel gewachsen. Im neuen Geschäftsjahr 2021/22 rechnet Healthineers wegen der Sonderkonjunktur im abgelaufenen Jahr nur noch mit einem vergleichbaren Wachstum, das im besten Fall bei 2 Prozent, im schlechtesten Fall aber bei null liegt. Ohne Corona-Test-Umsätze rechnet Siemens Healthineers mit 5 bis 7 Prozent vergleichbarem Wachstum. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 85 Cent je Aktie bekommen - nach 80 Cent im Vorjahr. Die Analysten hatten 89 Cent prognostiziert.

Nachfolgend die Viertquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20/21 ggVj 4Q20/21 ggVj 4Q19/20

Umsatz 5.164 +33% 5.046 +30% 3.876

EBIT bereinigt 793 +26% 898 +42% 631

EBIT 623 +11% -- -- 560

Ergebnis nach Steuern 466 +8% -- -- 432

Ergebnis nach Steuern/Dritten 462 +8% 417 -3% 428

Ergebnis je Aktie 0,41 -2% 0,37 -12% 0,42

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,53 +10% -- -- 0,48

VONOVIA

erhöht nach den ersten neun Monaten, in die der Übernahmepoker um den Berliner Wohnimmobilienkonzerns Deutsche Wohnen fiel, erneut die Gewinnprognose. Beim FFO peilt Vonovia nun 1,520 bis 1,540 Milliarden Euro an anstatt 1,465 bis 1,515 Milliarden.Beim bereinigten EBITDA Total will Vonovia 2021 nun am oberen Ende der Spanne 2,055 bis 2,105 Milliarden Euro landen. Unverändert rechnet der Konzern mit Investitionen von 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro. Die aktualisierte Prognose ist weiter ohne Deutsche Wohnen, an der Vonovia nun 87,6 Prozent der Stimmrechte hält. Deren Integration will Vonovia 2023 abschließen. Die vorher gültigen Ziele hatte Vonovia erst mit dem Halbjahreszahlen Anfang August angehoben.

Nachfolgend die Neunmonatszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET

9MON 9M21 ggVj 9M20

Gesamtumsatz 3.517 +10% 3.212

EBITDA bereinigt total 1.541 +8% 1.433

Ergebnis nach Steuern 3.869 +105% 1.892

Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.783 +108% 1.818

Ergebnis je Aktie 6,63 +99% 3,33

FFO 1.147,3 +13% 1.015,9

ALSTRIA OFFICE

hat den Ausblick für das Jahr nach dem dritten Quartal erhöht. Der Umsatz soll nun 181 Millionen nach 177 Millionen Euro im Vorjahr erreichen. Die operative Kennziffer FFO soll auf 115 (109) Millionen steigen. Bisher hatte Alstria beim Umsatz 177 Millionen und beim FFO 108 Millionen Euro angepeilt.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 46 +4% 44

Konzernergebnis 28 -6% 30

Ergebnis je Aktie 0,16 -6% 0,17

COMMERZBANK

Eine niedrigere Risikovorsorge und geringere Kosten haben der Commerzbank im dritten Quartal schwarze Zahlen beschert. Für das Gesamtjahr wird die Bank zuversichtlicher: Sie rechnet mit deutlich weniger Risikovorsorge als bisher und legt sich fest, 2021 einen Konzerngewinn zu erzielen. Die Bank verdiente im dritten Quartal unter dem Strich 403 Millionen Euro nach einem Verlust von 60 Millionen Euro im Vorjahr und einem stark von Einmalbelastungen geprägten Fehlbetrag von 527 Millionen im Vorquartal. Analysten hatten in einem von der Bank selbst zusammengestellten Konsens mit einem Gewinn von 253 Millionen Euro gerechnet.

EVONIK

ist im dritten Quartal deutlich gewachsen und rechnet deshalb im Gesamtjahr mit Ergebnissen am oberen Ende der angepeilten Spanne. Evonik erwartet jetzt für 2021 ein bereinigtes EBITDA von 2,4 (statt bisher: 2,3 bis 2,4) Milliarden Euro sowie Einnahmen von 14,5 (13 bis 14,5) Milliarden Euro.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 3.871 +33% 3.544 +21% 2.917

EBITDA bereinigt 645 +24% 641 +24% 519

EBIT bereinigt 387 +44% 379 +41% 269

Ergebnis nach Steuern/Dritten 235 +58% 232 +56% 149

Ergebnis je Aktie 0,50 +56% 0,50 +56% 0,32

Erg nach Steuern/Dritten bereinigt 269 +45% 257 +38% 186

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,58 +45% 0,55 +38% 0,40

EVOTEC

wird im Rahmen der geplanten US-Notierung mindestens 435 Millionen Dollar brutto erlösen. Angeboten werden 20 Millionen American Depositary Shares (ADS) zu je 21,75 Dollar. Die Hinterlegungsscheine entsprechen 10 Millionen Stammaktien. Überdies räumt Evotec den Zeichnern eine Option zum Kauf von weiteren 3 Millionen ADS ein.Das Angebot fällt damit etwas kleiner aus als zunächst geplant. Am oder um den 4. November werden die ADS unter dem Ticker-Symbol EVO am Nasdaq Global Select Market gehandelt.

FREENET

blickt nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Sowohl das EBITDA als auch den freien Cashflow sieht Freenet nun am oberen Ende der bisherigen Prognosebandbreite.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 642 +1% 642 +1% 635

EBITDA 118 +2% 114 -1% 115

Konzernergebnis k.A. -- -- -- 60

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- -- 0,48

Free Cashflow 60,8 -24% -- -- 79,5

PROSIEBEN

hat im dritten Quartal von starken Werbeerlösen profitiert und steigerte Umsatz und operativen Gewinn unerwartet deutlich. Die Prognose für das Gesamtjahr hob das Unternehmen abermals an und geht nun von einem Wachstum der Werbeerlöse in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) von 9 bis 11 Prozent aus. Bislang waren 3 bis 7 Prozent angenommen worden. Den Umsatz, der maßgeblich von den Werbeerlösen abhängt, sieht Prosieben nun bei 4,5 Milliarden Euro, plus oder minus 50 Millionen Euro, nach einer vorherigen Bandbreite von 4,4 bis 4,5 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Drittquartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q21 ggVj 3Q20

Umsatz 1.055 +15% 1.041 +13% 921

EBITDA bereinigt 162 +9% 162 +9% 149

Ergebnis nach Steuern 72 +4% 46 -33% 69

Ergebnis nach Steuern/Dritten ber 58 +100% 52 +79% 29

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,26 +100% -- -- 0,13

SCOUT24

will eigene Aktien für bis zu 200 Millionen Euro zurückkaufen. Zudem soll das Kapital durch Einziehung von Aktien von 92.100.000 auf 83.600.000 Aktien herabgesetzt werden.

IPO/VEGENZ

Der Hersteller von veganen Lebensmitteln hat den Ausgabepreis der Aktien beim Börsengang im unteren Bereich der Preisspanne festgelegt auf 87 Euro. Die Preisspanne lag bei 85 bis 110 Euro.

