MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

hat im ersten Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen operativ deutliche Gewinne eingefahren, unter dem Strich wegen hoher Kosten für Restrukturierung und Abbau von Stellen aber noch rote Zahlen geschrieben. Im neuen Jahr will der Energiekonzern einen großen Sprung in Richtung schwarze Zahlen machen. Wegen eines starken freien Cashflows von knapp 1,4 Milliarden Euro sollen die Aktionäre bereits eine erste kleine Dividende von 10 Cent je Anteilsschein bekommen.

Die Zahlen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q20/21 ggVj 4Q20/21 ggVj 4Q19/20

Auftragseingang Konzern 9.099 +30% 8.499 +22% 6.988

-Gas and Power 6.231 +40% 5.371 +21% 4.440

-SGRE* 2.884 +12% 3.189 +24% 2.564

Umsatz Konzern 8.196 +7% 8.246 +8% 7.629

-Gas and Power 5.350 +12% 5.424 +13% 4.794

-SGRE* 2.863 -0,2% 2.865 -0,1% 2.868

EBITA bereinigt Konzern -327 -- -422 -- -332

-Gas and Power -67 -- -112 -- -194

-SGRE* -224 -- -286 -- -80

EBITA bereinigt Konzern** -46 -- -10 -- 70

-Gas and Power 165 +284% 152 +253% 43

-SGRE* -176 -- -137 -- 30

Ergebnis nach Steuern -383 -- -569 -- -390

Ergebnis je Aktie -0,43 -- -0,70 -- -0,51

VOLKSWAGEN

plant in Wolfsburg den Bau einer Autofabrik für das neue Elektroautomodell Trinity. Das neue vollelektrische Modell soll ab 2026 in einer Produktionszeit von zehn Stunden vom Band laufen. Der Aufsichtsrat muss dem Plan in den kommenden Wochen noch zustimmen.

LUFTHANSA

hat erneut den Kapitalmarkt angezapft und eine Anleihe in zwei Tranchen über 1,5 Milliarden Euro begeben. Die Tranche mit einer Laufzeit bis zum 16. November 2023 hat ein Volumen von 600 Millionen Euro und wird mit 1,625 Prozent verzinst. Die zweite Tranche läuft bis zum 16. Mai 2027 und hat ein Volumen von 900 Millionen Euro. Hier lautet der Kupon auf 2,875 Prozent.

LEG IMMOBILIEN

setzt sich höhere Gewinnziele für 2022. Die Ziele für das laufende Jahr hat der Konzern nach Gewinnsteigerungen und einer Portfolioneubewertung in den ersten neun Monaten bestätigt.

Die Zahlen zum dritten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie und FFO je Aktie in Euro, nach IFRS):

. BERICHTET

3. QUARTAL 3Q21 ggVj 3Q20

Nettokaltmiete 171 +9% 157

EBITDA bereinigt 139 +11% 125

Ergebnis nach Steuern 77 +81% 43

Ergebnis je Aktie 1,01 +102% 0,50

FFO I je Aktie 1,59 +11% 1,43

FFO I 116,0 +14% 102,1

- FFO = Funds from operations

LEONI

hat im dritten Quartal bei steigenden Erlösen den Verlust deutlich eingegrenzt. Gebremst wurde das Unternehmen allerdings von anhaltenden Störungen der globalen Lieferketten. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die Leoni AG. Der Umsatz kletterte um ein Zehntel auf 1,17 Milliarden Euro. Operativ verdiente das Unternehmen bereinigt 29 Millionen Euro, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von 8 Millionen Euro angefallen war. Der Nettofehlbetrag beläuft sich auf 27 Millionen nach minus 52 Millionen im Vorjahr. Je Aktie liegt der Verlust bei 0,82 nach 1,60 Euro im Vorjahreszeitraum.

STRÖER

hat seine Jahresprognose nach einem guten dritten Quartal bestätigt. Der Konzernumsatz stieg im Quartal auf 414,3 Millionen Euro von 355 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA legte von 118,8 Millionen auf 138,7 Millionen Euro zu. Der Gewinn unter dem Strich verdoppelte sich von 20,1 Millionen auf 40,4 Millionen Euro. Bereinigt ergab sich ein Konzerngewinn von 56,2 Millionen Euro nach 35,7 Millionen vor einem Jahr..

MORPHOSYS

Chief Operating Officer (COO) und Vorstandsmitglied Roland Wandeler wird das Biotechnologieunternehmen mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 verlassen.

SMA SOLAR

hat im dritten Quartal 2021 überraschend einen kleinen Gewinn erzielt. Das Unternehmen sorgt sich aber weiter um die Versorgungslage mit elektronischen Bauteilen. Der Ausblick für das Gesamtjahr, den das Unternehmen im September gesenkt hatte, wurde bestätigt.

DFV DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG

wird als Rückversicherer tätig und ist dazu in die Haftung als Rückversicherer des Konsortiums CareFlex Chemie eingetreten und übernimmt rückwirkend zum 1. Juni Erstversicherungsanteile der Barmenia Krankenversicherung im Wege eines Rückversicherungsvertrages. DFV plant im laufenden Jahr nur noch mit einem Erstversicherungsneugeschäft von rund 24 statt 30 Millionen Euro und geht davon aus, dass der Vorsteuerverlust statt erwarteter 4 nur 2 Millionen Euro betragen wird.

ALCON

Der Umsatz kletterte im dritten Quartal um 15 Prozent auf 2,08 Milliarden Dollar. In der Division Surgical legte er um 17 Prozent auf 1,16 Milliarden Dollar zu, im Segment Vision Care um 12 Prozent. Alcon erzielte einen Nettogewinn von 2 Millionen US-Dollar nach einem Verlust von 147 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn betrug 20 Millionen Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 54 Cent.

APPLE

hat im Streit um seinen App Store einen juristischen Rückschlag einstecken müssen. Ein Distriktgericht lehnte es ab, seine vorherige Verfügung aus dem September zur Lockerung von Regelungen für Softwareentwickler im App Store zu verschieben.

JOHNSON & JOHNSON

Der Oberste Gerichtshof von Oklahoma hat ein 465-Millionen-Dollar-Urteil gegen Johnson & Johnson (J&J) aufgehoben, in dem dem Konzern vorgeworfen wurde, die Opioid-Epidemie durch irreführendes Marketing von Schmerzmitteln angeheizt zu haben.

IPO/RIVIAN

Der Elektroautohersteller Rivian Automotive wird bei seinem Börsengang am Mittwoch offenbar eine deutlich höhere Bewertung erzielen als ursprünglich angenommen. Das Unternehmen habe den Ausgabepreis auf 78 US-Dollar festgelegt und damit oberhalb der bereits angehobenen Preisspanne von 72 bis 74 Dollar, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person.

