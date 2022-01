MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

rechnet für das vierte Quartal mit Ergebnissen deutlich über den Analysten-Schätzungen. Basierend auf vorläufigen, untestierten Zahlen würden Erträge in Höhe von 798 Millionen Euro und ein Vorsteuergewinn von 356 Millionen Euro erwartet. Der bereinigte Vorsteuergewinn wird bei 378 Millionen Euro gesehen, teilte der Vermögensverwalter mit. Zur Begründung wurde auf höher als erwartete Einnahmen aus Performance- und Transaktionsgebühren in Höhe von 126 Millionen Euro sowie aus Managementgebühren verwiesen. Für das Geschäftsjahr 2021 soll eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

WACKER CHEMIE

hat die eigenen Erwartungen und die des Marktes im abgelaufenen Geschäftsjahr klar übertroffen. Wie der Konzern mitteilte, rechnet er für 2021 mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1,5 Milliarden Euro. Wacker hatte zuletzt 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Der Analysten-Konsens von Vara Research steht derzeit bei 1,37 Milliarden Euro. Der Umsatz betrug 2021 etwa 6,2 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte Wacker einen Umsatz von 4,69 Milliarden Euro erzielt. Das EBITDA lag seinerzeit bei 665 Millionen Euro.

TPG

Der US-Finanzinvestor hat ein erfolgreiches Debüt an der US-Börse Nasdaq gefeiert. Der erste Kurs hatte bei 33,00 Dollar gelegen und damit klar über dem Ausgabepreis von 29,50 Dollar. Die Titel schlossen bei 33,79 Dollar, ein Plus von 14,5 Prozent zum Ausgabekurs. Es war das erste große IPO in diesem Jahr und galt daher als Stimmungsbarometer.

